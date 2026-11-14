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हिंदी न्यूज़ऑटोUpcoming Mahindra SUVs 2027: Brezza-Nexon को भूल जाएंगे, Mahindra ला रही है नई SUVs

Upcoming Mahindra SUVs 2027: Brezza-Nexon को भूल जाएंगे, Mahindra ला रही है नई SUVs

Upcoming Mahindra SUVs 2027: अगले 6 महीनों में महिंद्रा तीन नई गाड़ियां लॉन्च करने जा रही है. इनमें से एक सब-4 मीटर एसयूवी सीधे मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सन को कड़ी टक्कर देगी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Nov 2026 05:46 PM (IST)
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Upcoming Mahindra SUVs 2027: इंडिया में अब पहले के मुकाबले SUV गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. जिसे देखते हुए कंपनियां भी अब अपने SUV सेगमेंट पर ध्यान दे रही हैं. इस बीच ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल खबर आ रही है कि महिंद्रा आने वाले कुछ महीनों में 3 नई एसयूवी गाड़ियां लॉन्च कर सकती हैं.

वहीं कंपनी की इस नई प्लानिंग से मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सन जैसी पॉपुलर गाड़ियों की टेंशन बढ़ने वाली है. चलिए जानते हैं महिंद्रा की इन तीन अपकमिंग गाड़ियों के खास फीचर्स और लॉन्च डिटेल्स के बारे में.

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ब्रेजा और नेक्सन को मिलेगी टक्कर

बता दें कि महिंद्रा साल 2027 की शुरुआत में अपनी नई सब-4 मीटर एसयूवी विजन एस को लॉन्च कर सकती है. इसका लुक काफी बॉक्सी और दमदार होगा. जिसमें एलईडी हेडलाइट्स और पीछे के दरवाजे पर स्पेयर व्हील देखने को मिलेगा.

जबकि इसके अंदर ड्यूल-स्क्रीन सेटअप, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस चार्जिंग जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए जाएंगे. वहीं बाजार में लॉन्च होने के बाद यह गाड़ी मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन और हुंडई वेन्यू को कड़ी टक्कर देगी.

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इलेक्ट्रिक गाड़ी भी होगी लॉन्च

वहीं महिंद्रा BE 07 इलेक्ट्रिक SUV भी लॉन्च करेगी जिसका डिजाइन ट्रेडिशनल एसयूवी जैसा रखा गया है. जिसमें फ्रेमलेस खिड़कियां और शानदार LED लाइट्स मिलेंगी. केबिन के अंदर डैशबोर्ड पर तीन बड़ी स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे. वहीं इसकी शुरुआती कीमत 25 से 30 लाख रुपये के आसपास हो सकती है और इसका मुकाबला टाटा हैरियर ईवी से होगा.

स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर भी होगा लॉन्च

बता दें कि महिंद्रा लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक भी लॉन्च करने वाला है जिसे स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर नाम दिया गया है. इसे जून 2027 तक बाजार में उतारा जा सकता है. जबकि इसका लुक बेहद मस्कुलर होगा और इसमें डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन के ऑप्शन मिलेंगे.

इस गाड़ी में फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम और आरामदायक वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेंगी. वहीं इसकी कीमत 20 लाख रुपये से कम रहने की उम्मीद है. जो टोयोटा हाइलक्स को टक्कर देगी.

बजट और जरूरत के हिसाब से गाड़ियां होंगी लॉन्च

आपको बता दें दे कि इन तीनों नई गाड़ियों के जरिए महिंद्रा हर तरह के ग्राहकों को अपने साथ जोड़ना चाहती है. क्योंकि विजन एस आम परिवारों के लिए एक बजट-फ्रेंडली और स्टाइलिश ऑप्शन बनेगी.

वहीं BE 07 प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार चाहने वालों की पसंद बनेगी. दूसरी तरफ एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर एक बेहतरीन गाड़ी साबित होगी. इन लॉन्चिंग के साथ महिंद्रा भारतीय बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने जा रही है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 05:46 PM (IST)
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