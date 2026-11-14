Tesla Cybertruck: इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी Tesla ने अपने चर्चित स्टेनलेस-स्टील पिकअप साइबर ट्रक को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने पुष्टी की है कि साइबर ट्रक का प्रोडक्शन अब साल 2027 की गर्मियों के अंत तक जारी रहेगा. खास बात यह है कि महज पांच दिन पहले मस्क ने संकेत दिया था कि टेक्सास स्थित गीगाफैक्ट्री में अगले साल के मध्य तक इसका निर्माण कम करके बंद करने की तैयारी है. कंपनी के इस नए फैसले से उन ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने इस गाड़ी की बुकिं करा रखी है.

क्यों बदलना पड़ा Tesla को अपना फैसला?

एलन मस्क के मुताबिक, प्रोडक्शन की समयसीमा बढ़ाने का मुख्य मकसद साइबरट्रक के पुराने और पेंडिंग ऑर्डर्स को पूरा करना है. पहले Tesla की योजना थी कि 2027 के मध्य तक साइबरट्रक की असेंबली लाइन को बदलकर वहां कंपनी की नई रोबोटैक्सी साइबरकैब का निर्माण शुरू किया जाए. लेकिन पुराने ऑर्डर इतने ज्यादा थे कि तय समय में सभी गाड़ियों की डिलीवरी कर पाना संभव नहीं था. इस अतिरिक्त दो से तीन महीने के समय से कंपनी उन ग्राहकों की गाड़ियां तैयार कर सकेगी, जिनकी बुकिंग राशि पहले से जमा है.

मुनाफे के बजाय भावनाओं को दी अहमियत

एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस फैसले के पीछे की आर्थिक स्थिति को भी खुलकर बताया. उन्होंने माना कि मुनाफे को अधिकतम करने के नजरिए से प्रोडक्शन बढ़ाना सबसे समझदारी भरा कदम नहीं है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस दुनिया में भावनाओं के लिए भी थोड़ी जगह होनी चाहिए, वरना सब कुछ बेमतलब है. यह बयान दर्शाता है कि व्यावसायिक चुनौतियों के बावजूद साइबरट्रक Tesla और उसके प्रशंसकों के लिए खास पहचान रखता है. अपने अनोखे डिजाइन और स्टेनलेस-स्टील बॉडी की वजह से यह ट्रक लॉन्च के बाद से ही चर्चा में बना हुआ है.

उम्मीद के मुताबिक नहीं रही बिक्री

शुरुआती दौर में एलन मस्क ने लक्ष्य रखा था कि हर साल करीब 2.5 लाख साइबरट्रक बनाए जाएंगे, जिससे यह अमेरिका के सबसे ज्यादा बिकने वाले पिकअप ट्रक्स में शामिल हो सके. लेकिन हकीकत में बिक्री के आंकड़े उस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाए. इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक, साल 2023 के अंत में डिलीवरी शुरू होने के बाद से अब तक कुल मिलाकर लगभग 70,000 साइबरट्रक ही बिक पाए हैं. फिलहाल Tesla ने यह साफ नहीं किया है कि 2027 की गर्मियों के बाद इसे किसी दूसरे प्लांट में बनाया जाएगा या नहीं.

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प्रशंसकों के दबाव का भी पड़ा असर

Tesla के इस यू-टर्न के पीछे साइबरट्रक मालिकों और इसके प्रशंसकों की नाराजगी भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है. प्रोडक्शन बंद करने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हो गया था. गाड़ी का निर्माण जारी रखने की मांग को लेकर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू की गई, जिस पर 5,000 से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर किए. इसके अलावा, Tesla की एक्सेसरीज बनाने वाली कंपनी अनप्लग्ड परफॉर्मेंस ने तो यह तक कहा था कि वह निवेशकों के साथ मिलकर साइबरट्रक के प्रोडक्शन को अपने हाथ में लेने की संभावना तलाश रही है.

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