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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: कर्मचारी को देनी थी नई स्कूटी, ऑफिस के अंदर ही सीईओ ने ली राइड- वीडियो वायरल

Video: कर्मचारी को देनी थी नई स्कूटी, ऑफिस के अंदर ही सीईओ ने ली राइड- वीडियो वायरल

Bengaluru Founder Viral Video: NoBroker के फाउंडर और सीईओ अमित कुमार अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बेहद मजेदार वीडियो शेयर किया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Jul 2026 08:48 AM (IST)
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बेंगलुरु के एक कंपनी फाउंडर ने अपनी टीम की सफलता का जश्न इतने अनोखे अंदाज में मनाया कि उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहा है. जब किसी कंपनी की टीम दिन-रात मेहनत करके कोई बड़ा टारगेट हासिल करती है, तो बॉस अक्सर औपचारिक तारीफ या सर्टिफिकेट देकर काम निपटा देते हैं. लेकिन नोब्रोकर के फाउंडर और सीईओ अमित कुमार अग्रवाल ने कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर उनके कर्मचारी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. अमित अग्रवाल ने तिमाही का बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले एक कर्मचारी को इनाम में मिली ब्रांड न्यू रेड कलर की स्कूटी पर पूरे ऑफिस के अंदर चक्कर लगाया और फिर उसे असली विनर को सौंपा.

'उस दिन मेरा काम स्कूटी चलाना था' ऑफिस में फाउंडर का मजेदार अंदाज

NoBroker के फाउंडर और सीईओ अमित कुमार अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बेहद मजेदार वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह लाल रंग की एक चमचमाती स्कूटी पर बैठकर ऑफिस के फर्श पर चक्कर काटते नजर आ रहे हैं, जबकि आसपास खड़े कर्मचारी ताली बजाकर और चियर करके माहौल को एंजॉय कर रहे हैं. अमित ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "उस दिन मेरे पास एक बेहद जरूरी काम था  स्कूटी चलाना." उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी की 'पैकर्स एंड मूवर्स' टीम ने इस तिमाही में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था और कई इनामों के बीच यह स्कूटी भी एक विनर कर्मचारी का बड़ा सरप्राइज थी.

इनाम से ज्यादा बड़ा पल, टीम की मेहनत को दिया क्रेडिट

अमित अग्रवाल ने लिखा कि जब कर्मचारी किसी लक्ष्य को पाने के लिए अपना समय, मेहनत और एनर्जी लगा देते हैं, तो वह पल सिर्फ एक फॉर्मल प्राइज देने से कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि असली खुशी स्कूटी बांटने में नहीं, बल्कि कर्मचारियों के चेहरों पर वो गर्व और मुस्कान देखने में थी. अमित ने बताया कि सेल्स, सर्विसिंग और पार्टनर मैनेजमेंट की टीमों ने मिलकर एक ऐसा टारगेट हासिल किया जो शुरुआत में नामुमकिन लग रहा था. उन्होंने कहा, "अगर इनमें से एक भी टीम ढीली पड़ती, तो यह कामयाबी सिर्फ पॉवरपॉइंट प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड बनकर रह जाती."

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फॉर्मल थैंक यू छोड़ फाउंडर ने किया कुछ ऐसा

अमित अग्रवाल ने अपनी बात खत्म करते हुए बेहद खूबसूरत संदेश दिया. उन्होंने कहा, "कर्मचारियों को 'थैंक यू' कहने का सबसे अच्छा तरीका कोई फॉर्मल सेरेमनी नहीं होता, बल्कि उनके जश्न में खुद शामिल होना और थोड़ा अजीब दिखना भी होता है, जिन्होंने हर दिन आपकी कंपनी के लिए शानदार काम किया है. और हां, थोड़ी मस्ती करने के बाद मैंने स्कूटी उसके असली हकदार को सौंप दी." सोशल मीडिया पर अमित अग्रवाल के इस अंदाज की जमकर तारीफ हो रही है. नेटिजन्स का कहना है कि हर वर्कप्लेस पर ऐसे ही बॉस की जरूरत है जो अपनी टीम की मेहनत की कद्र करना और उनके साथ बच्चा बनकर जश्न मनाना जानता हो.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 23 Jul 2026 08:48 AM (IST)
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