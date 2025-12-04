हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलTarot Prediction 5 December 2025: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Prediction 5 December 2025: जानें शुक्रवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक

Tarot Card Rashifal Predictions 5 December 2025: सभी 12 राशियों के लिए यहां पढ़ें टैरो कार्ड राशिफल. मेष राशि वालों को इस दिन धन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानें राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा  | Updated at : 04 Dec 2025 02:30 PM (IST)
टैरो कार्ड राशिफल भविष्यवाणियां 5 दिसंबर 2025

मेष टैरो राशिफल: टैरो कार्ड की गणना के अनुसार, मेष राशि के जातकों को फोकस आज धन संबंधित मामलों पर अधिक रहने वाला है. आज आपके धन जमा करने से समृद्धि में बढ़ोतरी होगी. साथ ही आज आप आर्थिक सलाहकार से विस्तृत चर्चा भी करेंगे. आज आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे. प्रॉपर्टी की खरीद पर धन खर्च होगा.
वृषभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की जरूरत है. क्योंकि, आप आज अपने लक्ष्य से थोड़ा भटक सकते हैं. गलत काम करने या दूसरों पर दबाव बनाने से आपका ही अहित हो सकता है. इसलिए थोड़ा संभलकर रहें. आपके खर्चों में भी आज बढ़ोतरी हो सकती है.
मिथुन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातक आज अपने जीवन के हर संघर्ष को पूरी बहादूरी के साथ सामना करेंगे. आज बाधाएं तो रहेंगी लेकिन, आपके अंदर एक अलग ही लेवल का साहस और बल देखने को मिलेगा. विदेशी स्रोत से धन लाभ की संभावना बनती है.
कर्क टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातक आज अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. कामकाज में आसानी से तरक्की व मान सम्मान प्राप्त होगा. आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला दिन है. आर्थिक लिहाज से दिन सर्वश्रेष्ठ है.
सिंह टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक जोश और उत्साह के साथ अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. बहुत तेजी से समय से पहले अपने काम पूरा करने के लिए दिन अनुकूल है. साथ ही आज आपके आप के प्रभाव में वृद्धि होगी आपके दुश्मन आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे.
कन्या टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों की वरिष्ठ अधिकारियों से वाद विवाद होने की संभावना दिखाई दे रही हैं. आप नए तरीके से काम करना चाहेंगे. जो उन्हें पसंद नहीं आएगा. उच्च अधिकारियों के साथ बेवजह का पंगा लेने से बचें, कमाई के लिए भी दिन काफी अच्छा रहने वाला है.
तुला टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक ताकत के बल पर दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेंगे. कूटनीतिक मामलों के लिए समय अनुकूल है. दूसरे लोगों की गोपनीय बातों को भी आप बाहर निकालने का प्रयास कर सकते हैं. अपनी बातों को थोड़ा सीक्रेट रखने की कोशिश करें.
वृश्चिक टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक अपने व्यापार व्यवसाय को लेकर काफी जुनून में रहेंगे. व्यापार विस्तार के लिए बिना सोचे समझे कार्य ना करें. ग्राहकों के साथ भी नरमी से पेश आना अच्छा रहेगा. आर्थिक लिहाज से दिन कुछ खास नहीं है. इसलिए अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें क्योंकि, आपके खर्चे अधिक लगे रहेंगे.
धनु टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों को काफी संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन, आप संघर्ष का बहादुरी से सामना करेंगे. उनके जबरदस्त तेज के आगे दुश्मन टिक नहीं पाएंगे. दिन आज आपके लिए बेहतरीन दिखाई दे रहा है. आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी. खर्चों पर लगाम लगाने का प्रयास करें.
मकर टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज एक के बाद एक कई निर्णय लेंगे. जल्दी बाजी में कोई चूक ना हो इस बात का ध्यान रखें. सभी पहलुओं को अच्छी तरह से समझने के बाद ही आगे बढ़े. कमाई के लिए बेहतरीन दिन है. बड़े हुए खर्चों को संभालने का प्रयास करें.
कुंभ टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों के मन में आज काफी उतावलेपन रहने वाला है. आज आपके आसपास का माहौल खराब हो सकता है. कुछ लोग अपने कार्यों को घर से ही पूरा करने का प्रयास करेंगे. दिन सर्वश्रेष्ठ रहेगा. कमाई के लिए दिन सामान्य है.
मीन टैरो राशिफल: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातक अपनी पहचान बड़े लोगों में बनाने में कामयाब रहेंगे. जोखिम पूर्ण कार्य पूरा करने से मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. छोटे भाई बहन या पड़ोसियों के साथ रिश्तो में तनाव आ सकता है. आपके प्रयास धन को संचित करने में सहायक सिद्ध होंगे.
Published at : 04 Dec 2025 02:30 PM (IST)
राशिफल फोटो गैलरी

