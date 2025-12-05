हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोकन्या 2026 करियर में बड़ी सफलता के संकेत! नया साल मेहनत, अवसर और चुनौतियों का वर्ष

कन्या 2026 करियर में बड़ी सफलता के संकेत! नया साल मेहनत, अवसर और चुनौतियों का वर्ष

Virgo Career 2026 Rashifal: कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है? नौकरी और व्यापार में किस तरह के परिणाम मिलेंगे? जानने के लिए पढ़ें कन्या करियर 2026 राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 05 Dec 2025 03:52 PM (IST)
Virgo Career 2026 Rashifal: कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2026 करियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है? नौकरी और व्यापार में किस तरह के परिणाम मिलेंगे? जानने के लिए पढ़ें कन्या करियर 2026 राशिफल.

कन्या करियर 2026 राशिफल

1/6
नया साल कन्या राशि के जातकों के लिए काम का साल साबित हो सकता है. कहने का मतलब ये नया साल आपसे काफी मेहनत करा सकता है. वर्ष की शुरुआत में काम का दबाव बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जाएंगी. इस वर्ष आपको काम की प्लानिंग और स्थिर गति का पालन करना है, जो आपको बड़ी से बड़ी सफलता दिला सकती है. लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह की लापरवाही करना सही नहीं हैं.
नया साल कन्या राशि के जातकों के लिए काम का साल साबित हो सकता है. कहने का मतलब ये नया साल आपसे काफी मेहनत करा सकता है. वर्ष की शुरुआत में काम का दबाव बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली जाएंगी. इस वर्ष आपको काम की प्लानिंग और स्थिर गति का पालन करना है, जो आपको बड़ी से बड़ी सफलता दिला सकती है. लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह की लापरवाही करना सही नहीं हैं.
2/6
कन्या राशि के ऐसे जातक जो नौकरीपेशा हैं, उन्हें पहली तिमाही में नौकरी में प्रमोशन मिलने के साथ नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं. हालांकि यह चीजें आपके काम पर निर्भर करती हैं. वर्ष 2026 की शुरुआत आपकी विश्लेषण करने की क्षमता आपको बाकी लोगों से आगे रखने का काम करेगी.
कन्या राशि के ऐसे जातक जो नौकरीपेशा हैं, उन्हें पहली तिमाही में नौकरी में प्रमोशन मिलने के साथ नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं. हालांकि यह चीजें आपके काम पर निर्भर करती हैं. वर्ष 2026 की शुरुआत आपकी विश्लेषण करने की क्षमता आपको बाकी लोगों से आगे रखने का काम करेगी.
3/6
वर्ष 2026 के मध्य स्थितियों में उतार-चढ़ाव की संभावना बन सकती है. तनाव, मनमुटाव, प्रेशर और अचानक से टास्क बदलने के कारण मन अशांत रह सकता है. इस दौरान धैर्य और सयंम बना रखेंगे तो कार्यों में सफलता मिलनी तय है. कन्या राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमजोरी उन्हें ओवरथिंक की समस्या से बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान होना तय है.
वर्ष 2026 के मध्य स्थितियों में उतार-चढ़ाव की संभावना बन सकती है. तनाव, मनमुटाव, प्रेशर और अचानक से टास्क बदलने के कारण मन अशांत रह सकता है. इस दौरान धैर्य और सयंम बना रखेंगे तो कार्यों में सफलता मिलनी तय है. कन्या राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमजोरी उन्हें ओवरथिंक की समस्या से बचना चाहिए, नहीं तो नुकसान होना तय है.
4/6
कन्या राशि के ऐसे जातक जो व्यापार से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हैं, उनके लिए नया साल 2026 उपलब्धियों से भरा साबित हो सकता है. नए क्लांइट और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के साथ निवेश में भी बेहतर रिर्टन की प्राप्ति होगी. माध्यम वर्गीय व्यापार करने वाले लोगों को बिजनेस में लाभ मिलेगा.
कन्या राशि के ऐसे जातक जो व्यापार से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हैं, उनके लिए नया साल 2026 उपलब्धियों से भरा साबित हो सकता है. नए क्लांइट और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के साथ निवेश में भी बेहतर रिर्टन की प्राप्ति होगी. माध्यम वर्गीय व्यापार करने वाले लोगों को बिजनेस में लाभ मिलेगा.
5/6
नौकरी बदलने के लिए वर्ष 2026 एक बहतरीन साल साबित हो सकता है, लेकिन तभी जब आपकी स्किल्स पर आपको भरोसा हो. बिना तैयारी के किसी भी इंटरव्यू में जाने से रिजेक्शन की संभावना बढ़ सकती है. टेक, मैनेजमेंट, डिजाइन और हेल्थ सेक्टर से जुड़े जातकों को बाहरी कंपनियों से सालाना अच्छा पैकेज मिल सकता है. सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को इस साल जमकर मेहनत करनी चाहिए.
नौकरी बदलने के लिए वर्ष 2026 एक बहतरीन साल साबित हो सकता है, लेकिन तभी जब आपकी स्किल्स पर आपको भरोसा हो. बिना तैयारी के किसी भी इंटरव्यू में जाने से रिजेक्शन की संभावना बढ़ सकती है. टेक, मैनेजमेंट, डिजाइन और हेल्थ सेक्टर से जुड़े जातकों को बाहरी कंपनियों से सालाना अच्छा पैकेज मिल सकता है. सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को इस साल जमकर मेहनत करनी चाहिए.
6/6
कुल मिलाकर, नया साल कन्या राशि के जातकों के लिए बेहतरीन अवसरों से भरा साबित हो सकता है. लेकिन करियर में अवसर का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो निरंतर मेहनत, प्रैक्टिकल सोच और अनुशासन जीवन को आत्मसात करेंगे. साल के अंत तक तक आपको करियर में बेहतर पोजीशन के साथ नए संपर्क बनाने का भी मौका मिलेगा. हालांकि नया साल आपकी जमकर परीक्षा भी लेने वाला है.
कुल मिलाकर, नया साल कन्या राशि के जातकों के लिए बेहतरीन अवसरों से भरा साबित हो सकता है. लेकिन करियर में अवसर का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो निरंतर मेहनत, प्रैक्टिकल सोच और अनुशासन जीवन को आत्मसात करेंगे. साल के अंत तक तक आपको करियर में बेहतर पोजीशन के साथ नए संपर्क बनाने का भी मौका मिलेगा. हालांकि नया साल आपकी जमकर परीक्षा भी लेने वाला है.
Published at : 05 Dec 2025 03:52 PM (IST)
Tags :
Virgo Kanya Rashifal Career Rashifal YEAR 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
महाराष्ट्र
शिंदे गुट के साथ अनबन पर BJP का बड़ा बयान, 'जब एकनाथ शिंदे की सरकार थी तब...'
शिंदे गुट के साथ अनबन पर BJP का बड़ा बयान, 'लोकल लेवल पर थोड़ी खटपट तो होगी'
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

New Labour Code 2024: Take-Home Salary क्यों कम होगी ? Full Salary Breakdown Explained | Paisa Live
IPO Alert: Western Overseas Study Abroad Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
GST का बड़ा खतरा: Property खरीदने में एक छोटी गलती और आपकी Property हो सकती है Attach| Paisa Live
India-Russia Mega Defense Deal! India को मिलेगी Russia की Nuclear-Powered Submarine
'ना झुकेगा भारत, ना टूटेगा रूस', पुतिन के भारत दौरे की China में गूंज, जानें क्या कहा?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IndiGo Flight Cancel: संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
संकट में फंसी इंडिगो को DGCA ने दी बड़ी छूट, नाइट-ड्यूटी नियम में ढील, शर्तें लागू
महाराष्ट्र
शिंदे गुट के साथ अनबन पर BJP का बड़ा बयान, 'जब एकनाथ शिंदे की सरकार थी तब...'
शिंदे गुट के साथ अनबन पर BJP का बड़ा बयान, 'लोकल लेवल पर थोड़ी खटपट तो होगी'
विश्व
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
Putin India Visit: पुतिन के भारत दौरे से चिढ़े पाकिस्तानी एक्सपर्ट, बोले- हमारे यहां भी आते हैं किंग और ट्रंप हमें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
साउथ सिनेमा
Year Ender 2025: साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
साल 2025 में साउथ की फिल्मों ने चटाई बॉलीवुड को धूल, हिंदी की दो फिल्में ही बचा पाईं लाज
क्रिकेट
IND vs SA: भारतीय खिलाड़ियों को खुद उठाना पड़ा सामान, एयरपोर्ट मैनेजमेंट का उड़ रहा मजाक; देखें वायरल वीडियो
भारतीय खिलाड़ियों को खुद उठाना पड़ा सामान, एयरपोर्ट मैनेजमेंट का उड़ रहा मजाक; देखें वायरल वीडियो
यूटिलिटी
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
क्या आपके खाते में नहीं आई महतारी वंदन योजना की किस्त, मिनटों में ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस
ट्रेंडिंग
Indigo Flight: इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
इंडिगो की फ्लाइट ने बिना दूल्हा-दुल्हन कराया रिसेप्शन, भुवनेश्वर से ऑनलाइन शामिल हुआ न्यूली वेड कपल
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget