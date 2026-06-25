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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मNirjala Ekadashi 2026: हर-हर गंगे के जयघोष से गूंजा त्रिवेणी घाट, निर्जला एकादशी पर उमड़ी भीड़

Nirjala Ekadashi 2026: हर-हर गंगे के जयघोष से गूंजा त्रिवेणी घाट, निर्जला एकादशी पर उमड़ी भीड़

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान व पूजा-अर्चना की. दान-पुण्य, भजन-कीर्तन और सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरा घाट आस्था से भर गया.

Written By : दानिश खान  | Updated at : 25 Jun 2026 02:10 PM (IST)
Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान व पूजा-अर्चना की. दान-पुण्य, भजन-कीर्तन और सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरा घाट आस्था से भर गया.

निर्जला एकादशी 2026

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निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया. गंगा तट की ठंडी हवा और शांत वातावरण में भक्तों ने स्नान की तैयारी की. हर तरफ “हर हर गंगे” के जयघोष गूंजने लगे और पूरा घाट आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया.
निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया. गंगा तट की ठंडी हवा और शांत वातावरण में भक्तों ने स्नान की तैयारी की. हर तरफ “हर हर गंगे” के जयघोष गूंजने लगे और पूरा घाट आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया.
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जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती गई. सीढ़ियों और किनारों पर लोग जगह पाने के लिए पहुंचते रहे. परिवार, बुजुर्ग और युवा सभी एक साथ आस्था में डूबे नजर आए. घाट का हर कोना भक्ति और उत्साह से भरा हुआ दिखाई दिया.
जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती गई. सीढ़ियों और किनारों पर लोग जगह पाने के लिए पहुंचते रहे. परिवार, बुजुर्ग और युवा सभी एक साथ आस्था में डूबे नजर आए. घाट का हर कोना भक्ति और उत्साह से भरा हुआ दिखाई दिया.
Published at : 25 Jun 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Rishikesh Ganga Snan Triveni Ghat Nirjala Ekadashi 2026

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