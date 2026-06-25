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Nirjala Ekadashi 2026: हर-हर गंगे के जयघोष से गूंजा त्रिवेणी घाट, निर्जला एकादशी पर उमड़ी भीड़
Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी पर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान व पूजा-अर्चना की. दान-पुण्य, भजन-कीर्तन और सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूरा घाट आस्था से भर गया.
निर्जला एकादशी 2026
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Published at : 25 Jun 2026 02:08 PM (IST)
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