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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हाईकोर्ट जाएं...', भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

'हाईकोर्ट जाएं...', भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल कर CBI जांच की मांग की थी. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की भी मांग की गई थी.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 30 Jun 2026 12:41 PM (IST)
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बिहार के भोजपुर मे हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले मे दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. SC ने याचिका दाखिल करने के औचित्य पर सवाल खड़ा किया और याचिकाकर्ता से पूछा कि आपने किस हैसियत से याचिका दाखिल की है. जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है. 

सीबीआई जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर CBI जांच की मांग की थी. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की भी मांग की गई थी. याचिका में मांग की गई है कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और मामले की जांच CBI से कराई जाए. याचिकाकर्ता का आरोप है कि भारत भूषण तिवारी की मौत एक हत्या का मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है.

एनकाउंटर मामले में सियासत गरम

भरत तिवारी कथित फर्जी मुठभेड़ मामले को लेकर पिछले कई दिनों से सियासत गरम है. विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है. पीड़ित परिवार न्यायिक जांच के साथ-साथ कार्रवाई की मांग कर रहा है. अब निगाहें न्यायिक आयोग की जांच और उसके निष्कर्षों पर टिक गई हैं.

बिहार सीएम बोले दोषियों पर होगा एक्शन

एनकाउंटर मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि भोजपुर की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए तत्काल न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया गया है. उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है.

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भरत तिवारी को लगीं 5 गोलियां, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भरत तिवारी के शरीर में कुल पांच गोलियां लगी थीं. रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले को लेकर सवाल और तेज हो गए हैं. IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक को लगी गोलियों के निशान शरीर के अलग-अलग हिस्सों में पाए गए. पहली गोली बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से, दूसरी गोली भी बाएं जांघ के मध्य भाग में, तीसरी गोली दाहिनी जांघ के बीच, चौथी गोली दाहिनी जांघ में बाहरी हिस्से और पांचवीं गोली बाएं पैर के मध्य भाग में पीछे की तरफ से लगी थी.

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Published at : 30 Jun 2026 12:12 PM (IST)
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