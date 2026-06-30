आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारत को 2-0 से मिली हार के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी भड़क गए. उन्होंने बिना नाम लिए गौतम गंभीर पर निशाना साधा. दरअसल, गौतम गंभीर ने टीम चयन के दौरान कुछ अनुभवी खिलाड़ियों पर अपना भरोसा जताया था. जिसकी वजह से काफी लोगों का मानना है कि इसी कारण से इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. मनोज तिवारी का कहना है कि जरूरत से ज्यादा ऑलराउंडरों पर भरोसा करना भारतीय टीम के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है.

मनोज तिवारी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि अब इस टी20 सीरीज में इंडिया की हार के लिए नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर को दोषी ठहराया जाएगा. उन्होंने कहा, ‘मुझे पता है कि पीआर एजेंसियां और तथाकथित फैसले लेने वाले के करीबी लोग इस हार का ठीकरा श्रेयस अय्यर के सिर फोड़ेंगे.’

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उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ श्रेयस की हार नहीं है. दूसरे बल्लेबाज भी रन बनाने में असफल रहे. लेकिन पूरा सिस्टम सिर्फ श्रेयस को निशाना बनाएगा. असली समस्या खिलाड़ी नहीं, बल्कि ड्रेसिंग रूम में बैठा वह शख्स है, जिसके फैसलों पर कोई सवाल नहीं उठाता. अब समय आ गया है कि इस मुद्दे पर खुलकर बात हो.’

पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने युवा बल्लेबाज पंद्रह वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिए जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, ‘वैभव को पहले ही मैच से टीम में क्यों नहीं खिलाया गया? आपने उन खिलाड़ियों पर भरोसा किया जिन्होंने आईपीएल से पहले हुए टी20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन किया था और उम्मीद की कि वे आयरलैंड के खिलाफ भी वही प्रदर्शन दोहराएंगे.’

बता दें कि, भारत ने दूसरे टी20 मुकाबले में प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे को डेब्यू का मौका दिया, जबकि वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया गया. इस फैसले पर भी मनोज तिवारी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि सेलेक्शन में निरंतरता की कमी साफ दिखाई देती है. उनका मानना है कि इंडिया जैसी मजबूत टीम का आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हारना बेहद निराशाजनक बात है.

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