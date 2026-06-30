हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीUKPSC PCS Recruitment: उत्तराखंड में जल्द होगी PCS के 63 पदों पर भर्ती, अक्टूबर में प्री-परीक्षा का प्लान

UKPSC PCS Recruitment: उत्तराखंड में जल्द होगी PCS के 63 पदों पर भर्ती, अक्टूबर में प्री-परीक्षा का प्लान

उत्तराखंड में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी. UKPSC जल्द ही PCS के 63 पदों पर विज्ञापन जारी करेगा. परीक्षा की तारीख और ARO भर्ती से जुड़े सारे अपडेट्स यहां पढ़ें.

Written By : दानिश खान |  Updated at : 30 Jun 2026 11:44 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है. लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए मौका सामने आ रहा है. राज्य में जल्द ही प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस - PCS) के 63 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने इस दिशा में अपना काम तेज कर दिया है और जल्द ही इसका आधिकारिक विज्ञापन जारी किया जाएगा.

क्या है आयोग की तैयारी?

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) के सचिव अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से आयोग को 63 खाली पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव मिल चुका है. फिलहाल, आयोग की टीम इस प्रस्ताव की बारीकी से जांच कर रही है. जैसे ही यह कागजी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. विज्ञापन जारी होने के बाद सभी योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

अक्टूबर में हो सकती है प्री-परीक्षा

बता दें कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम्स) अक्टूबर में कराए जाने की योजना है. आयोग ने युवाओं को सलाह दी है कि वे विज्ञापन का इंतजार करने की जगह अपनी किताबों और सिलेबस पर ध्यान देना शुरू कर दें. 

पीसीएस परीक्षा क्यों है इतनी खास?

पीसीएस (PCS) परीक्षा किसी भी राज्य की सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानजनक परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. इस परीक्षा को पास करने के बाद युवाओं को राज्य सरकार के बड़े और अहम प्रशासनिक पदों पर काम करने का मौका मिलता है. हर साल लाखों युवा इस परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, इसलिए इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है. अगर आप कामयाबी पाना चाहते हैं तो आपको अभी से अच्छी स्ट्रैटिजी और टाइम-टेबल बनाकर पढ़ाई शुरू करनी होगी.

हाईकोर्ट एआरओ और अन्य पदों की परीक्षा पर भी बड़ा अपडेट

पीसीएस के अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और महत्वपूर्ण परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट में सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO), असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अनुवादक (Translator) और टाइपिस्ट के कुल 24 पदों पर भी भर्ती होनी है. आयोग ने तय किया है कि इन 24 पदों के लिए परीक्षा 19 जुलाई को होगी. छात्रों की सुविधा के लिए यह परीक्षा राज्य के तीन प्रमुख शहरों देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में कराई जाएगी.

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

जिन भी उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट के इन 24 पदों के लिए आवेदन किया है, उनके लिए एडमिट कार्ड 4 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे. यह प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे. आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी उम्मीदवार को डाक या पोस्ट ऑफिस के जरिए प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा. 

ये भी पढ़ें: 10वीं-12वीं पास के लिए कोर्ट में नौकरी का मौका, 110 पदों पर निकली भर्ती; जानें सैलरी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 30 Jun 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Sarkari Naukri UKPSC Uttarakhand
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
UKPSC PCS Recruitment: उत्तराखंड में जल्द होगी PCS के 63 पदों पर भर्ती, अक्टूबर में प्री-परीक्षा का प्लान
उत्तराखंड में जल्द होगी PCS के 63 पदों पर भर्ती, अक्टूबर में प्री-परीक्षा का प्लान
नौकरी
10वीं-12वीं पास के लिए कोर्ट में नौकरी का मौका, 110 पदों पर निकली भर्ती; जानें सैलरी
10वीं-12वीं पास के लिए कोर्ट में नौकरी का मौका, 110 पदों पर निकली भर्ती; जानें सैलरी
नौकरी
रेलवे में 6,565 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती, आवेदन 30 जून से शुरू; जानें सैलरी
रेलवे में 6,565 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती, आवेदन 30 जून से शुरू; जानें सैलरी
नौकरी
HSSC Jobs 2026: हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका, आवेदन शुरू; जानें कौन कर सकता है अप्लाई
हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका, आवेदन शुरू; जानें कौन कर सकता है अप्लाई
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: आसमान में बादल हैं, तो फिर बारिश क्यों गायब है? क्या खतरा मंडरा रहा है? ABPLIVE
लॉरेन्स का खूनी प्लान...टारगेट पर सलमान ?
Panna Diamond Mine| Labourer Found Diamond: रातों-रात करोड़पति बना मजदूर!
Climate Change | Global Weather Update | Janhit: मौसम की मार या प्रलय की आहट?
Weather Update | Bharat ki Baat | अलनीनो का आफत काल,मॉनसून का मायाजाल | Latest News | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
1 से 5 जुलाई के बीच होगी जोरदार बारिश! देरी के पीछे 2 मौसम सिस्टम एक्टिव, जानें क्या है मानसून ट्रफ
1 से 5 जुलाई के बीच होगी जोरदार बारिश! देरी के पीछे 2 मौसम सिस्टम एक्टिव, जानें क्या है मानसून ट्रफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला: CCTV का जिम्मा संभाल रहे अर्जुन देव का ट्रांसफर, 17 साल बाद हटाए गए
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला: CCTV का जिम्मा संभाल रहे अर्जुन देव का ट्रांसफर, 17 साल बाद हटाए गए
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
स्पोर्ट्स
भारत की हार पर भड़के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी, गौतम गंभीर पर कहा- 'ड्रेसिंग रूम में बैठा वह शख्स...'
भारत की हार पर भड़के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी, गौतम गंभीर पर कहा- 'ड्रेसिंग रूम में बैठा वह शख्स...'
रीजनल सिनेमा
Deeol Band 2 BO Collection Day 40: 10 करोड़ बजट और 634% प्रॉफिट, 40 दिनों से बॉक्स ऑफिस लूट रही ये मराठी फिल्म, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
10 करोड़ का बजट और 634% प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म की कमाई जान उड़ जाएंगे होश
विश्व
एक्सपोर्ट, ट्रंप की भारत यात्रा और दोस्ती की दुहाई... दिल्ली से डील के लिए बेताब है अमेरिका, कोई मौका नहीं छोड़ रहे सर्जियो गोर
एक्सपोर्ट, ट्रंप की भारत यात्रा और दोस्ती की दुहाई... दिल्ली से डील के लिए बेताब है अमेरिका
हेल्थ
Ginger Tea Health Risks: फायदेमंद समझकर ज्यादा अदरक की चाय पीना पड़ न जाए भारी! आज ही जान लें ये जरूरी बातें
फायदेमंद समझकर ज्यादा अदरक की चाय पीना पड़ न जाए भारी! आज ही जान लें ये जरूरी बातें
ट्रेंडिंग
Video: 13 हजार की नौकरी, खाते में आए सिर्फ 3800 रुपये- कर्मचारी और HR के बीच जमकर हुई बहस
13 हजार की नौकरी, खाते में आए सिर्फ 3800 रुपये- कर्मचारी और HR के बीच जमकर हुई बहस
ABP NEWS
अखिलेश यादव का परिवार गंगा घाट पर है, चुनावी घाट पर नहीं।
अखिलेश यादव का परिवार गंगा घाट पर है, चुनावी घाट पर नहीं।
ABP NEWS
अजय राय को अयोध्या के एक होटल में नज़रबंद किया गया!
अजय राय को अयोध्या के एक होटल में नज़रबंद किया गया!
ABP NEWS
आप जहाँ भी देखें, नेताओं पर ज़ोरदार तरीके से अंडे बरसाए जा रहे हैं।
आप जहाँ भी देखें, नेताओं पर ज़ोरदार तरीके से अंडे बरसाए जा रहे हैं।
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Embed widget