UKPSC PCS Recruitment: उत्तराखंड में जल्द होगी PCS के 63 पदों पर भर्ती, अक्टूबर में प्री-परीक्षा का प्लान
उत्तराखंड में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी. UKPSC जल्द ही PCS के 63 पदों पर विज्ञापन जारी करेगा. परीक्षा की तारीख और ARO भर्ती से जुड़े सारे अपडेट्स यहां पढ़ें.
अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है. लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए मौका सामने आ रहा है. राज्य में जल्द ही प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस - PCS) के 63 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने इस दिशा में अपना काम तेज कर दिया है और जल्द ही इसका आधिकारिक विज्ञापन जारी किया जाएगा.
क्या है आयोग की तैयारी?
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) के सचिव अशोक कुमार पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से आयोग को 63 खाली पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव मिल चुका है. फिलहाल, आयोग की टीम इस प्रस्ताव की बारीकी से जांच कर रही है. जैसे ही यह कागजी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वैसे ही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. विज्ञापन जारी होने के बाद सभी योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
अक्टूबर में हो सकती है प्री-परीक्षा
बता दें कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा (प्रीलिम्स) अक्टूबर में कराए जाने की योजना है. आयोग ने युवाओं को सलाह दी है कि वे विज्ञापन का इंतजार करने की जगह अपनी किताबों और सिलेबस पर ध्यान देना शुरू कर दें.
पीसीएस परीक्षा क्यों है इतनी खास?
पीसीएस (PCS) परीक्षा किसी भी राज्य की सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानजनक परीक्षाओं में से एक मानी जाती है. इस परीक्षा को पास करने के बाद युवाओं को राज्य सरकार के बड़े और अहम प्रशासनिक पदों पर काम करने का मौका मिलता है. हर साल लाखों युवा इस परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, इसलिए इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है. अगर आप कामयाबी पाना चाहते हैं तो आपको अभी से अच्छी स्ट्रैटिजी और टाइम-टेबल बनाकर पढ़ाई शुरू करनी होगी.
हाईकोर्ट एआरओ और अन्य पदों की परीक्षा पर भी बड़ा अपडेट
पीसीएस के अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और महत्वपूर्ण परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट में सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO), असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अनुवादक (Translator) और टाइपिस्ट के कुल 24 पदों पर भी भर्ती होनी है. आयोग ने तय किया है कि इन 24 पदों के लिए परीक्षा 19 जुलाई को होगी. छात्रों की सुविधा के लिए यह परीक्षा राज्य के तीन प्रमुख शहरों देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में कराई जाएगी.
एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
जिन भी उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट के इन 24 पदों के लिए आवेदन किया है, उनके लिए एडमिट कार्ड 4 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे. यह प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे. आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी उम्मीदवार को डाक या पोस्ट ऑफिस के जरिए प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा.
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