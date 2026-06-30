हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाGanga Jal Importance For Mughal: हर रोज कितना गंगा जल पीता था मुगल बादशाह अकबर? कहता था- 'अमृत का पानी'

Ganga Jal Importance For Mughal: हर रोज कितना गंगा जल पीता था मुगल बादशाह अकबर? कहता था- 'अमृत का पानी'

Mughal Emperor: मुगल बादशाह अकबर से औरंगजेब तक गंगा जल पीते थे. जानें कैसे हरिद्वार से जल मंगाया जाता था और इसके लिए अलग विभाग क्यों बनाया गया था.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 30 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Preferred Sources

मुगल काल में गंगा जल को बहुत खास माना जाता था. मुगल बादशाह गंगा के जल को अमृत या अमरता का पानी मानता था. उसका विश्वास था कि गंगा जल बहुत शुद्ध है और सेहत के लिए अच्छा है. इसी वजह से अकबर से लेकर औरंगजेब तक कई मुगल बादशाह पीने के लिए गंगा जल का इस्तेमाल करते थे. इतना ही नहीं, शाही रसोई में जब खाना बनता था तब भी कई कामों में गंगा जल का उपयोग किया जाता था. मुगल बादशाह इसे साधारण पानी नहीं, बल्कि बेहद शुद्ध पानी मानते थे.

शुरुआती मुगल बादशाहों ने भी गंगा जल की खूब तारीफ की थी. हालांकि बाबर और हुमायूं इसे दूर-दूर से मंगवाकर नहीं पीते थे. यह परंपरा खास तौर पर अकबर के समय में शुरू हुई और बाद में औरंगजेब के शासन तक जारी रही. बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में गंगा जल की शुद्धता की तारीफ की है. उसने इसे काबुल की नदियों के पानी का अच्छा विकल्प बताया था. कुछ इतिहासकारों के अनुसार बाबर गंगा जल को “आब-ए-हयात” यानी जीवन देने वाला पानी मानता था. हुमायूं को भी गंगा जल पसंद था. वह भी इसकी शुद्धता से काफी प्रभावित था.

ये भी पढ़ें: Tamil Nadu Death: यूट्यूब देखकर घर पर डिलीवरी कराना पड़ा भारी! प्रसव के दौरान महिला ने तोड़ा दम

अकबर के शासन काल में बना गंगा जल को लेकर सिस्टम

अकबर ने गंगा जल पीने की परंपरा को एक व्यवस्थित रूप दिया. इतिहासकार अबुल फ़ज़ल की किताब आइन-ए-अकबरी में लिखा है कि अकबर सिर्फ गंगा जल ही पीता था. इसके लिए दूर-दूर से पानी मंगवाया जाता था और पूरी व्यवस्था बनाई गई थी. इतिहासकार राम नाथ की किताब प्राइवेट लाइव ऑफ मुगल में भी इसका जिक्र मिलता है. इसमें बताया गया है कि अकबर ने गंगा जल लाने के लिए अलग से एक विभाग बनाया था. इस काम के लिए अलग बजट तय किया गया था. अकबर के लिए जो पानी लाया जाता था, उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए खास लोग नियुक्त थे. पानी पहले चखा जाता था और जांच के बाद ही महल में पहुंचाया जाता था. कहा जाता है कि अकबर रोज करीब एक लीटर गंगा जल पीते था.

गंगा जल को कैसे बर्तनों में रखा जाता था?

आइन-ए-अकबरी के अनुसार गंगा जल को सोने या चांदी के बर्तनों में रखा जाता था. सर्दियों में इसे गर्म पानी से हल्का गर्म किया जाता था और गर्मियों में साल्टपीटर यानी नाइट्रेट की मदद से ठंडा किया जाता था. खाना पकाने के लिए हर बार गंगा जल का उपयोग नहीं होता था. इसके लिए बारिश का पानी और यमुना नदी का पानी मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था. इस पानी को कपड़े से छानकर साफ किया जाता था. ज्यादातर गंगा जल हरिद्वार से लाया जाता था. भरोसेमंद लोगों को हरिद्वार और दूसरी जगहों से पानी लाने की जिम्मेदारी दी जाती थी.

पानी को सीलबंद मटकों से महल पहुंचाया जाता था

पानी को सीलबंद मटकों या जार में भरकर महल तक पहुंचाया जाता था ताकि उसकी शुद्धता बनी रहे. दूर से आने वाले कई तरह के पानी को इस्तेमाल से पहले उबाला जाता था, लेकिन हरिद्वार से लाए गए गंगा जल को बिना उबाले सीधे इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि इसे सबसे शुद्ध माना जाता था. पानी लाने का काम ज्यादातर नावों के जरिए नदियों के रास्ते या जमीन पर जानवरों की मदद से किया जाता था. उस समय मुगल शासन में गंगा नदी व्यापार और यात्रा का एक बड़ा माध्यम थी.

अकबर ने गंगा जल की सप्लाई के लिए किया बड़ा काम

इतिहासकारों का अनुमान है कि इस पूरी व्यवस्था पर हर साल हजारों रुपये खर्च होते थे. हालांकि इसका कोई सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना तय है कि अकबर ने गंगा जल की सप्लाई के लिए एक अलग विभाग बनाकर इसे शाही व्यवस्था का अहम हिस्सा बना दिया था.

ये भी पढ़ें: खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री, एक्सपर्ट बोले- 'मोदी सरकार की ईरान...'

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 30 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Akbar Ganga Jal Mughal Empire
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Ganga Jal Importance For Mughal: हर रोज कितना गंगा जल पीता था मुगल बादशाह अकबर? कहता था- 'अमृत का पानी'
हर रोज कितना गंगा जल पीता था मुगल बादशाह अकबर? कहता था- 'अमृत का पानी'
इंडिया
'हाईकोर्ट जाएं...', भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
'हाईकोर्ट जाएं...', भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
इंडिया
'हम अभी जमानत नहीं दे सकते, वो प्रभावशाली...', नाबालिग से रेप मामले में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका
'हम अभी जमानत नहीं दे सकते, वो प्रभावशाली...', नाबालिग से रेप मामले में आसाराम को SC से झटका
इंडिया
'अयोध्या में जो हुआ बहुत ही शर्मनाक', राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद VHP ने खुद को चंपत राय से किया अलग
'अयोध्या में जो हुआ बहुत ही शर्मनाक', राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद VHP ने खुद को चंपत राय से किया अलग
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: आसमान में बादल हैं, तो फिर बारिश क्यों गायब है? क्या खतरा मंडरा रहा है? ABPLIVE
लॉरेन्स का खूनी प्लान...टारगेट पर सलमान ?
Panna Diamond Mine| Labourer Found Diamond: रातों-रात करोड़पति बना मजदूर!
Climate Change | Global Weather Update | Janhit: मौसम की मार या प्रलय की आहट?
Weather Update | Bharat ki Baat | अलनीनो का आफत काल,मॉनसून का मायाजाल | Latest News | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हाईकोर्ट जाएं...', भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
'हाईकोर्ट जाएं...', भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला: CCTV का जिम्मा संभाल रहे अर्जुन देव का ट्रांसफर, 17 साल बाद हटाए गए
राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला: CCTV का जिम्मा संभाल रहे अर्जुन देव का ट्रांसफर, 17 साल बाद हटाए गए
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
स्पोर्ट्स
भारत की हार पर भड़के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी, गौतम गंभीर पर कहा- 'ड्रेसिंग रूम में बैठा वह शख्स...'
भारत की हार पर भड़के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी, गौतम गंभीर पर कहा- 'ड्रेसिंग रूम में बैठा वह शख्स...'
रीजनल सिनेमा
Deeol Band 2 BO Collection Day 40: 10 करोड़ बजट और 634% प्रॉफिट, 40 दिनों से बॉक्स ऑफिस लूट रही ये मराठी फिल्म, कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश
10 करोड़ का बजट और 634% प्रॉफिट, इस मराठी फिल्म की कमाई जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
Ganga Jal Importance For Mughal: हर रोज कितना गंगा जल पीता था मुगल बादशाह अकबर? कहता था- 'अमृत का पानी'
हर रोज कितना गंगा जल पीता था मुगल बादशाह अकबर? कहता था- 'अमृत का पानी'
नौकरी
UKPSC PCS Recruitment: उत्तराखंड में जल्द होगी PCS के 63 पदों पर भर्ती, अक्टूबर में प्री-परीक्षा का प्लान
उत्तराखंड में जल्द होगी PCS के 63 पदों पर भर्ती, अक्टूबर में प्री-परीक्षा का प्लान
हेल्थ
Ginger Tea Health Risks: फायदेमंद समझकर ज्यादा अदरक की चाय पीना पड़ न जाए भारी! आज ही जान लें ये जरूरी बातें
फायदेमंद समझकर ज्यादा अदरक की चाय पीना पड़ न जाए भारी! आज ही जान लें ये जरूरी बातें
ABP NEWS
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
गंगा आरती के दौरान अखिलेश यादव की बेटी का ध्यान रस्म से ज़्यादा कैमरे पर है।
ABP NEWS
अखिलेश यादव का परिवार गंगा घाट पर है, चुनावी घाट पर नहीं।
अखिलेश यादव का परिवार गंगा घाट पर है, चुनावी घाट पर नहीं।
ABP NEWS
अजय राय को अयोध्या के एक होटल में नज़रबंद किया गया!
अजय राय को अयोध्या के एक होटल में नज़रबंद किया गया!
ABP NEWS
आप जहाँ भी देखें, नेताओं पर ज़ोरदार तरीके से अंडे बरसाए जा रहे हैं।
आप जहाँ भी देखें, नेताओं पर ज़ोरदार तरीके से अंडे बरसाए जा रहे हैं।
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Embed widget