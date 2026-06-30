Meen Rashifal 30 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ब्रह्म योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपके मान-सम्मान और कार्यकुशलता में वृद्धि करेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन आपके 10वें भाव (दशम भाव) यानी कर्म भाव में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए एक विशेष मुहूर्त उपलब्ध है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन शुरुआत में थोड़े उतार-चढ़ाव लेकिन अंत में संतोषजनक परिणाम लेकर आएगा. ऑनलाइन बिजनेस (ई-कॉमर्स) को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन को आज अपने ग्राहकों के ऑनलाइन रिव्यू और फीडबैक को बहुत गंभीरता से मैनेज करना होगा; बेहतर कस्टमर सर्विस ही आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफल सिद्ध होगी. बाजार में आज डेटा और लॉजिक (तथ्यों और तर्कों) के आधार पर लिया गया बिजनेसमैन का हर डिसीजन (फैसला) बिल्कुल सटीक बैठेगा, जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंद्वियों) को काफी पीछे छोड़ देंगे.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन सोच-समझकर और गणनात्मक तरीके से आगे बढ़ने का है. लॉजिकल फैसलों से व्यापार में धन लाभ की स्थितियां शाम तक अनुकूल हो जाएंगी. आज आपको अपनी लग्जुरियस लाइफ (वैभवशाली जीवनशैली) जीने और सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च करने का मौका तो मिल सकता है, किंतु इसके चक्कर में अपने बजट और वित्तीय नियमों को बिल्कुल न बिगड़ने दें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण बदलावों और बड़ी जिम्मेदारियों का रहेगा. चंद्रमा के 10वें हाउस (कर्म भाव) में होने से आज आपकी जॉब प्रोफाइल में होने वाले किसी भी बदलाव से आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा. यदि आप ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट के हेड हैं, तो आज आपको कार्यस्थल पर अत्यधिक गंभीरता और सहनशीलता का परिचय देना होगा; अपनी टीम में हो रहे विवादित मामलों को बहुत सूझबूझ और शांति के साथ हल करने का प्रयास करें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों, कुछ नया सीखने वालों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists, Learners and Sports Persons) के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. ब्रह्म योग बनने से आप सभी को आज अपने भाग्य और कर्म दोनों का पूरा फल मिलेगा. इन दोनों का सकारात्मक साथ मिलने से आपको अपनी पढ़ाई, कला या खेल के क्षेत्र में बड़ी सफलता और नई पहचान हासिल होगी. अपनी मेहनत में कोई कमी न आने दें, यह समय अपनी प्रतिभा को दिखाने का सर्वोत्तम अवसर है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य और शांतिपूर्ण रहेगा. काम की व्यस्तता के बीच भी परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ शाम के समय अपनी व्यावसायिक चिंताओं को साझा करने से मन हल्का होगा और उनका सही मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा. घर की सुख-सुविधाओं को बढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी व्यस्त दिनचर्या के कारण पारिवारिक नियम और आपसी संवाद प्रभावित न हों.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज शारीरिक रूप से आप सुदृढ़ रहेंगे, लेकिन वर्कप्लेस पर काम मनमुताबिक न होने से भीतरी रूप से कुछ समय के लिए मानसिक निराशा या तनाव हावी हो सकता है. इस निराशा से बाहर निकलने और अपनी मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान (Meditation) और योग का सहारा लें. शाम के समय काम पूरा होने पर आप खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे. संतुलित दिनचर्या का पालन करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Sliver(सिल्वर)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल चंदन या सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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