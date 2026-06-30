हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNakshatra Lochan: खोई हुई वस्तु का पता कैसे लगाएं? जानें ज्योतिष का नक्षत्र लोचन

Nakshatra Lochan: खोई हुई वस्तु का पता कैसे लगाएं? जानें ज्योतिष का नक्षत्र लोचन

Nakshatra Lochan: क्या ज्योतिष की मदद से खोई हुई वस्तु का पता लगाया जा सकता है? जानिए नक्षत्र लोचन क्या है, इसके चार प्रकार और किस नक्षत्र में वस्तु खोने पर मिलने की कितनी संभावना मानी जाती है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 30 Jun 2026 08:12 AM (IST)
Preferred Sources

Nakshatra Lochan: अगर आपके घर से कोई कीमती सामान खो गया है या चोरी हो गई है, तो वैदिक ज्योतिष में इसे लेकर 'नक्षत्र लोचन' नाम की एक पारंपरिक विधि बताई गई है. 

मान्यता है कि जिस दिन और समय वस्तु खोई या चोरी हुई, उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है, उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वस्तु मिलने की कितनी संभावना है और वह किस दिशा में हो सकती है. हालांकि यह केवल ज्योतिषीय मान्यता है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.

क्या है नक्षत्र लोचन?

नक्षत्र लोचन वैदिक ज्योतिष की एक पारंपरिक गणना पद्धति है. इसमें वस्तु खोने या चोरी होने के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी के आधार पर फलादेश किया जाता है. इस पद्धति में 27 नक्षत्रों को चार वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनके अनुसार वस्तु मिलने की संभावना और दिशा का अनुमान लगाया जाता है.

अंध लोचन में क्या होता है?

यदि वस्तु रोहिणी, पुष्य, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाभाद्रपद, धनिष्ठा या रेवती नक्षत्र में खोई है, तो इसे अंध लोचन माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार इस स्थिति में खोई हुई वस्तु जल्दी मिलने की संभावना रहती है. साथ ही वस्तु के पूर्व दिशा में होने का संकेत माना जाता है.

मंद लोचन में क्या संकेत मिलते हैं?

यदि वस्तु अश्विनी, मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा या शतभिषा नक्षत्र में खोई है, तो यह मंद लोचन कहलाता है. इस स्थिति में वस्तु मिलने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन लगातार प्रयास करने पर सफलता मिलने की संभावना बनी रहती है. इस वर्ग में वस्तु के दक्षिण दिशा में होने का संकेत दिया जाता है.

मध्य लोचन में क्या माना जाता है?

भरणी, आर्द्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मध्य लोचन में शामिल हैं. इस स्थिति में खोई हुई वस्तु का सुराग मिलने की संभावना रहती है, लेकिन उसके मिलने को लेकर संदेह बना रहता है. ज्योतिष के अनुसार वस्तु के पश्चिम दिशा में होने का संकेत मिलता है.

सुलोचन में क्या होती है संभावना?

यदि वस्तु कृत्तिका, पुनर्वसु, पूर्वाफाल्गुनी, स्वाती, मूल, उत्तराभाद्रपद या श्रवण नक्षत्र में खोई है, तो इसे सुलोचन कहा जाता है. इस वर्ग में वस्तु मिलने की संभावना सबसे कम मानी जाती है. साथ ही वस्तु के उत्तर दिशा में होने का अनुमान लगाया जाता है.

यह भ पढ़ें- Bhadli Navami 2026: भड़ली नवमी कब ? चातुर्मास शुरू होने से पहले विवाह, मुंडन के लिए आखिरी शुभ मुहूर्त, नोट करें डेट

क्या केवल नक्षत्र लोचन पर भरोसा करना चाहिए?

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार नक्षत्र लोचन केवल पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित एक संकेतक विधि है. यदि कोई मूल्यवान वस्तु खो जाए या चोरी हो जाए, तो सबसे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराना और कानूनी प्रक्रिया अपनाना जरूरी है. ज्योतिषीय उपायों को केवल आस्था और परंपरा के रूप में ही देखा जाना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
Read More
Published at : 30 Jun 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
Astrology Tips Astrology News Lost Item Astrology Nakshatra Lochan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Nakshatra Lochan: खोई हुई वस्तु का पता कैसे लगाएं? जानें ज्योतिष का नक्षत्र लोचन
Nakshatra Lochan: खोई हुई वस्तु का पता कैसे लगाएं? जानें ज्योतिष का नक्षत्र लोचन
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 30 June 2026: कल दोपहर 11:56 के बाद इन राशियों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, क्या आपकी राशि है?
Aaj Ka Rashifal 30 June 2026: कल दोपहर 11:56 के बाद इन राशियों को मिलेगा बड़ा सरप्राइज, क्या आपकी राशि है?
धर्म
Jagannath Rath Yatra 2026: 1972 की वह रहस्यमयी रथ यात्रा, जब भगवान जगन्नाथ ने रथ पर बैठने से कर दिया था इंकार
1972 की वह रहस्यमयी रथ यात्रा, जब भगवान जगन्नाथ ने रथ पर बैठने से कर दिया था इंकार
राशिफल
Meen Rashifal 30 June 2026: ऑफिस की पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर रहें एंप्लॉयड पर्सन, प्रोजेक्ट हेड को गंभीरता और सहनशीलता रखने की सलाह
ऑफिस की पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूर रहें एंप्लॉयड पर्सन, प्रोजेक्ट हेड को गंभीरता और सहनशीलता रखने की सलाह
Advertisement

वीडियोज

लॉरेन्स का खूनी प्लान...टारगेट पर सलमान ?
Panna Diamond Mine| Labourer Found Diamond: रातों-रात करोड़पति बना मजदूर!
Climate Change | Global Weather Update | Janhit: मौसम की मार या प्रलय की आहट?
Weather Update | Bharat ki Baat | अलनीनो का आफत काल,मॉनसून का मायाजाल | Latest News | Breaking News
Bharat Ki Baat : चढ़ावा चोरी से UP चुनाव में किसको होगा घाटा? | Ram Mandir Theft | Pratima Mishra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्वोत्तर में बाढ़ से बहे पुल, यूपी-दिल्ली में अब भी आग उगल रहा सूरज, मानसून आखिर कहां पहुंचा?
पूर्वोत्तर में बाढ़ से बहे पुल, यूपी-दिल्ली में अब भी आग उगल रहा सूरज, मानसून आखिर कहां पहुंचा?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, समस्तीपुर का बिजेन्द्र निकला मास्टरमाइंड, 3 अरेस्ट
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, समस्तीपुर का बिजेन्द्र निकला मास्टरमाइंड, 3 अरेस्ट
इंडिया
बचा कौन रहा था? 3 महीने पहले ही चढ़ावा चोरी का चल गया था पता! राम मंदिर ट्रस्ट ने फिर भी कर दी गलती
बचा कौन रहा था? 3 महीने पहले ही चढ़ावा चोरी का चल गया था पता! राम मंदिर ट्रस्ट ने फिर भी कर दी गलती
स्पोर्ट्स
वैभव से बड़ा भविष्य कौन? गौतम गंभीर पर भड़के मोहम्मद कैफ, रोहित शर्मा का जिक्र कर दे दिया बड़ा बयान
वैभव से बड़ा भविष्य कौन? गौतम गंभीर पर भड़के मोहम्मद कैफ, रोहित शर्मा का जिक्र कर दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 11:'वेलकम टू द जंगल' के आगे दूसरे मंडे भी चला 'कॉकटेल 2' का जादू, 11वें दिन खूब कूटे नोट, अब तोड़ेगी इस फिल्म का रिकॉर्ड
'वेलकम टू द जंगल' के आगे दूसरे मंडे भी चला 'कॉकटेल 2' का जादू, 11वें दिन खूब कूटे नोट
दिल्ली NCR
दिल्ली में गर्मी का डबल अटैक! 4 साल में सबसे गर्म रातें, आखिर कब होगी बारिश IMD ने दिया अपडेट
दिल्ली में गर्मी का डबल अटैक! 4 साल में सबसे गर्म रातें, आखिर कब होगी बारिश IMD ने दिया अपडेट
ऑटो
ऐसा क्रेज कि मिनटों में बिक गई इस Ferrari की सारी यूनिट्स, परफॉर्मेंस से फीचर्स तक जानिए सब
ऐसा क्रेज कि मिनटों में बिक गई इस Ferrari की सारी यूनिट्स, परफॉर्मेंस से फीचर्स तक जानिए सब
नौकरी
रेलवे में 6,565 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती, आवेदन 30 जून से शुरू; जानें सैलरी
रेलवे में 6,565 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती, आवेदन 30 जून से शुरू; जानें सैलरी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget