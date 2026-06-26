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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: अर्जुन की कथा से जानिए सफलता और आत्मविकास का रहस्य

Mahabharat: अर्जुन की कथा से जानिए सफलता और आत्मविकास का रहस्य

Mahabharat: क्या हर यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए होती है? महाभारत का यह प्रसंग बताता है कि अनुभव, ज्ञान और धैर्य इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं और सफलता का सही मार्ग दिखाते हैं.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 26 Jun 2026 06:02 AM (IST)
Mahabharat: क्या हर यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए होती है? महाभारत का यह प्रसंग बताता है कि अनुभव, ज्ञान और धैर्य इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं और सफलता का सही मार्ग दिखाते हैं.

महाभारत कथा

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युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन ने वनवास स्वीकार किया. उन्होंने अपने भाइयों और राजसुख को छोड़ धर्म का मार्ग चुना. मन में पीड़ा होने के बावजूद उन्होंने कर्तव्य को सर्वोपरि माना और तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़े.
युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करते हुए अर्जुन ने वनवास स्वीकार किया. उन्होंने अपने भाइयों और राजसुख को छोड़ धर्म का मार्ग चुना. मन में पीड़ा होने के बावजूद उन्होंने कर्तव्य को सर्वोपरि माना और तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़े.
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वनवास के समय अर्जुन ने अनेक पवित्र तीर्थों का दर्शन किया. वे नदियों, आश्रमों और ऋषियों के पावन स्थलों पर पहुंचे. इस यात्रा ने उन्हें आध्यात्मिक शक्ति और जीवन के गहरे अनुभव प्रदान किए.
वनवास के समय अर्जुन ने अनेक पवित्र तीर्थों का दर्शन किया. वे नदियों, आश्रमों और ऋषियों के पावन स्थलों पर पहुंचे. इस यात्रा ने उन्हें आध्यात्मिक शक्ति और जीवन के गहरे अनुभव प्रदान किए.
Published at : 26 Jun 2026 06:02 AM (IST)
Tags :
Arjun Mahabharat Katha Ulupi Mahabharat

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