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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: अर्जुन और चित्रांगदा की कहानी देती है प्रेम, वचन और कर्तव्य निभाने की सीख

Mahabharat: अर्जुन और चित्रांगदा की कहानी देती है प्रेम, वचन और कर्तव्य निभाने की सीख

Mahabharat: महाभारत में अर्जुन और चित्रांगदा की कथा केवल प्रेम कहानी नहीं, बल्कि वचन, त्याग और धर्म पालन का संदेश भी देती है. जानिए कैसे इस अनोखी कथा से जीवन की महत्वपूर्ण सीख मिलती है.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 28 Jun 2026 06:02 AM (IST)
Mahabharat: महाभारत में अर्जुन और चित्रांगदा की कथा केवल प्रेम कहानी नहीं, बल्कि वचन, त्याग और धर्म पालन का संदेश भी देती है. जानिए कैसे इस अनोखी कथा से जीवन की महत्वपूर्ण सीख मिलती है.

महाभारत कथा

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वनवास के समय अर्जुन ने अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा की. इसी यात्रा के दौरान वे मणिपुर पहुंचे. वहां की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और वीर परंपरा ने उनका ध्यान आकर्षित किया. यहीं से उनके जीवन की एक नई और महत्वपूर्ण कहानी की शुरुआत हुई.
वनवास के समय अर्जुन ने अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा की. इसी यात्रा के दौरान वे मणिपुर पहुंचे. वहां की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और वीर परंपरा ने उनका ध्यान आकर्षित किया. यहीं से उनके जीवन की एक नई और महत्वपूर्ण कहानी की शुरुआत हुई.
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मणिपुर में अर्जुन की भेंट राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा से हुई. चित्रांगदा केवल रूपवान ही नहीं, बल्कि साहसी, युद्धकला में निपुण और अपने राज्य की योग्य उत्तराधिकारी भी थीं. उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व ने अर्जुन को गहराई से प्रभावित किया.
मणिपुर में अर्जुन की भेंट राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा से हुई. चित्रांगदा केवल रूपवान ही नहीं, बल्कि साहसी, युद्धकला में निपुण और अपने राज्य की योग्य उत्तराधिकारी भी थीं. उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व ने अर्जुन को गहराई से प्रभावित किया.
Published at : 28 Jun 2026 06:02 AM (IST)
Tags :
Arjun Mahabharat Katha Chitrangada Mahabharat

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