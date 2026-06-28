वनवास के समय अर्जुन ने अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा की. इसी यात्रा के दौरान वे मणिपुर पहुंचे. वहां की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और वीर परंपरा ने उनका ध्यान आकर्षित किया. यहीं से उनके जीवन की एक नई और महत्वपूर्ण कहानी की शुरुआत हुई.