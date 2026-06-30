Aaj Ka Rashifal, 30 June 2026: आज मंगलवार को ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि सुबह 05:29:01 तक रहेगी, जिसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी. इस प्रकार आज से शुक्ल पक्ष समाप्त होकर कृष्ण पक्ष का शुभारंभ हो रहा है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा जो शुक्र ग्रह का नक्षत्र है, इससे कला, व्यापार, सौंदर्य और भौतिक सुख-सुविधाओं से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता के योग बनते हैं. साथ ही आज दोपहर 15:18:20 तक ब्रह्म योग रहेगा जो ज्ञान, अध्ययन और आध्यात्मिक कार्यों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है.

आज मंगलवार होने से भगवान हनुमान जी और मंगल देव का विशेष प्रभाव रहेगा. जहां कुछ राशियों के लिए आज करियर और बिजनेस में अचानक धन लाभ के प्रबल योग हैं, वहीं सुबह 08:13:30 से 09:09:18 तक दुष्टमुहूर्त और यमगण्ड (08:55:21 से 10:39:59 तक) के कारण सुबह के समय नए कार्यों की शुरुआत से बचना होगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

मेष (Aries) , 30 जून 2026

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन साहस, पराक्रम और आर्थिक मामलों में सूझबूझ दिखाने का है. मंगलवार, 30 जून 2026 को ज्येष्ठ की पूर्णिमा सुबह 05:29:01 तक रहेगी जिसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आरंभ होगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि (आपकी राशि से नवम भाव) में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा होने से भाग्य का सहयोग मिलेगा और दूर के संपर्कों से लाभ के योग बनेंगे. आज दोपहर 15:18:20 तक ब्रह्म योग का प्रभाव रहेगा जो आपके ज्ञान और कार्यकुशलता को विशेष धार देगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली और पंचांग के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. आज मंगलवार होने से मंगल देव का बल विशेष रूप से प्रखर रहेगा. धन भाव में मंगल आपको आर्थिक मामलों में साहसी और निर्णायक बनाएंगे. आज रात तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा जो आपके व्यावसायिक कार्यों में विशेष सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली और प्रगतिशील रहेगा. नवम चंद्रमा के प्रभाव से किसी सीनियर या मार्गदर्शक का विशेष सहयोग मिल सकता है जो आपके करियर को नई दिशा दे. हालांकि, सुबह 08:13:30 से 09:09:18 तक दुष्टमुहूर्त है , इस अवधि में कोई नया आधिकारिक कार्य प्रारंभ न करें. यदि कोई महत्वपूर्ण बैठक या निर्णय लेना हो तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:42 से 12:52:30) का भरपूर लाभ उठाएं. शाम को राहु काल 15:53:51 से 17:38:28 तक रहेगा , इस दौरान किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत या आधिकारिक कमिटमेंट से पूरी तरह बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नए व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने और दूर के क्षेत्रों में बाजार फैलाने के लिए उत्तम है. ब्रह्म योग के प्रभाव से आपकी व्यावसायिक रणनीतियां आज अधिक परिपक्व और फलदायी रहेंगी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कला, मनोरंजन और सौंदर्य से जुड़े व्यापार के लिए विशेष शुभ है. कोई भी नई डील सुबह के दुष्टमुहूर्त और यमगण्ड (08:55:21 से 10:39:59) के बाद ही फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति और नवम चंद्रमा का सहयोग निवेश के मामलों के लिए सकारात्मक संकेत देता है. आज लॉन्ग-टर्म निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें. यमगण्ड (08:55:21 से 10:39:59) और राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में कोई भी नया वित्तीय लेन-देन बिल्कुल न करें. रियल्टी, फार्मा और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने निवेश आज मजबूत रहेंगे.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सुखद रहेगा. नवम चंद्रमा पिता और गुरु तुल्य व्यक्तियों से आशीर्वाद दिलाएगा. मंगलवार को भगवान हनुमान जी की कृपा से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल रहेगा , इस दिशा में किसी भी महत्वपूर्ण यात्रा पर जाने से पूरी तरह परहेज करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से मानसिक बल और शारीरिक ऊर्जा दोनों बढ़ेंगे. वर्षा ऋतु में खानपान सात्विक रखें और बाहर का खाना खाने से बचें.

लकी नंबर: 9, 3 | लकी कलर: केसरिया, गहरा लाल

उपाय: मंगलवार को सुबह हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और लाल पुष्प अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें. आज किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करना आपकी कुंडली के मंगल दोष को शांत करेगा और जीवन में सुख-समृद्धि लाएगा.

वृषभ (Taurus) , 30 जून 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन गहन परिवर्तन, गुप्त रणनीतियों और अचानक आने वाली चुनौतियों से सतर्क रहने का है. मंगलवार, 30 जून 2026 को पूर्णिमा सुबह 05:29:01 तक रहेगी जिसके बाद कृष्ण प्रतिपदा आरंभ होगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे. अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृषभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है , मानसिक उतार-चढ़ाव और गुप्त चुनौतियों से सावधान रहें.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी ही राशि (लग्न/प्रथम भाव) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से लग्न का मंगल आज विशेष बलशाली है , यह आपके भीतर असाधारण ऊर्जा और साहस का संचार करेगा. इसी साहस से आप आज की चुनौतियों को पार कर सकेंगे. ब्रह्म योग 15:18:20 तक रहेगा जो बौद्धिक कार्यों में सहायक होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन सतर्कता से काम लेने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण दफ्तर में अप्रत्याशित समस्या या कार्यभार अचानक बढ़ सकता है. सुबह 08:13:30 से 09:09:18 तक दुष्टमुहूर्त है , इस अवधि में कोई नई आधिकारिक शुरुआत न करें. यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो अभिजीत मुहूर्त (11:56:42 से 12:52:30) का चयन करें. शाम को राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में किसी भी नए आधिकारिक काम से बचें. लग्न का बलशाली मंगल आपको इन सभी चुनौतियों से उबरने की शक्ति देगा.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नई वित्तीय रणनीतियों को गुप्त रखने और पुराने हिसाब-किताब दुरुस्त करने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण किसी गुप्त प्रतिस्पर्धा या छिपी हुई व्यावसायिक चुनौती से सावधान रहें. ब्रह्म योग के प्रभाव से नई रणनीतियां बनाने का यह उत्तम समय है. भद्रा समाप्ति और अशुभ कालों के बाहर किसी बड़े सौदे पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

अष्टम चंद्रमा और सुबह के अशुभ कालों को देखते हुए आज शेयर बाजार में नया निवेश करने से बचें. यमगण्ड (08:55:21 से 10:39:59) और राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में कोई भी वित्तीय लेन-देन न करें. इंट्राडे और शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग आज बिल्कुल न करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में पुराने निवेश की स्थिति समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज भावनात्मक संयम जरूरी है. अष्टम चंद्रमा मन में बेचैनी ला सकता है जिससे जीवनसाथी के साथ बिना वजह मतभेद हो सकते हैं. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और बजरंग बाण का पाठ करने से मानसिक शांति मिलेगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है , इस दिशा में यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज जोड़ों में दर्द, पेट में गड़बड़ी या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है. अष्टम चंद्रमा के कारण किसी पुरानी बीमारी के लक्षण उभर सकते हैं , इन्हें नजरअंदाज न करें. खानपान बेहद हल्का और सुपाच्य रखें. सुबह प्राणायाम और हनुमान जी का स्मरण करने से मानसिक बल और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी.

लकी नंबर: 6, 2 | लकी कलर: सफेद, हल्का गुलाबी

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें. आज किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र या मसूर की दाल का दान करें. मंगल देव की शांति के लिए तांबे के पात्र में जल और लाल फूल अर्पित करें और मंगल स्तोत्र का पाठ करें.

मिथुन (Gemini) , 30 जून 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन साझेदारी में सफलता, वैवाहिक जीवन में मधुरता और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने का है. मंगलवार, 30 जून 2026 को पूर्णिमा सुबह 05:29:01 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है. जीवनसाथी और व्यावसायिक साझेदार से आज विशेष सहयोग मिलेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से बारहवें भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार के दिन बारहवें मंगल के कारण खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है. आपकी राशि के लग्न में सूर्य देव विराजमान होकर आपके आत्मसम्मान और व्यक्तित्व को प्रखर बना रहे हैं. ब्रह्म योग 15:18:20 तक रहेगा जो आपके संवाद और लेखन कौशल को विशेष धार देगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन टीम वर्क और सहयोग का है. सातवें भाव का चंद्रमा दफ्तर में सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपके संबंधों को मजबूत बनाएगा. ब्रह्म योग के कारण आज लिखित कार्य, प्रस्तुति और रिपोर्ट तैयार करने का उत्तम समय है. सुबह 08:13:30 से 09:09:18 तक दुष्टमुहूर्त है , इस समय नया काम प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:42 से 12:52:30) में महत्वपूर्ण निर्णय लें और राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले कार्यों में बड़ी सफलता का है. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कला, मनोरंजन, मीडिया और सौंदर्य से जुड़े व्यापार के लिए विशेष शुभ है , यदि आपका काम इन क्षेत्रों से है तो आज विशेष प्रयास करें. दूर के संपर्कों से लाभदायक व्यावसायिक प्रस्ताव आ सकते हैं. अशुभ कालों के बाहर ही नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सातवें भाव का अनुकूल चंद्रमा और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संयोग आज मनोरंजन, मीडिया और FMCG सेक्टर में निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. लेकिन यमगण्ड (08:55:21 से 10:39:59) और राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में कोई वित्तीय लेन-देन न करें. अभिजीत मुहूर्त में लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ प्रेम और विश्वास को गहरा करेगा. जीवनसाथी का सहयोग आज किसी बड़े काम में मिल सकता है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा दाम्पत्य जीवन में सुख और स्थिरता लाएगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है , इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. बारहवें मंगल के कारण अत्यधिक शारीरिक परिश्रम से बचें. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से मन प्रसन्न और ऊर्जावान रहेगा. वर्षा ऋतु में खानपान सात्विक रखें और पर्याप्त आराम लें.

लकी नंबर: 5, 3 | लकी कलर: हल्का हरा, पीला

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और बेसन के लड्डू अर्पित करें. आज किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल या पीली मिठाई का दान करें. बजरंग बाण का पाठ करने से परिवार में सुख और शांति आएगी.

कर्क (Cancer) , 30 जून 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रतिस्पर्धा में विजय, स्वास्थ्य सुधार और धन वसूली का है. मंगलवार, 30 जून 2026 को पूर्णिमा सुबह 05:29:01 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव) में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे. षष्ठ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है , शत्रुओं पर विजय, कोर्ट-कचहरी और प्रतियोगिता वाले कार्यों में सफलता के प्रबल योग हैं.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से एकादश भाव (लाभ स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से लाभ भाव का मंगल आज विशेष बलशाली है , अचानक आर्थिक लाभ और करियर में नए अवसरों के द्वार खुलेंगे. कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा के लिए आज का ब्रह्म योग (15:18:20 तक) विशेष रूप से फलदायी है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए प्रतिस्पर्धियों पर विजय और नए अवसरों का है. षष्ठ भाव का चंद्रमा दफ्तर में विरोधी तत्वों को शांत रखेगा. लाभ भाव में मंगल से कोई नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपके करियर में बड़ी छलांग दिलाएगी. सुबह दुष्टमुहूर्त (08:13:30 से 09:09:18) में नया काम प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:42 से 12:52:30) में बड़े फैसले लें और राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन पुराने अटके हुए धन को वसूलने और नए क्लाइंट्स से संपर्क साधने का है. षष्ठ मंगल के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धियों पर आपकी बढ़त रहेगी. ब्रह्म योग के प्रभाव से नई व्यावसायिक रणनीतियां बनाने का आज उत्तम समय है. अशुभ कालों के बाहर नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव में मंगल और षष्ठ चंद्रमा का संयोग आज शेयर बाजार में नए अवसर दिखा सकता है. फार्मा, हेल्थकेयर और FMCG सेक्टर में आज निवेश के अच्छे योग हैं. यमगण्ड (08:55:21 से 10:39:59) और राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में कोई वित्तीय लेन-देन न करें. अभिजीत मुहूर्त में लॉन्ग-टर्म निवेश के फैसले करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सुखद रहेगा. षष्ठ चंद्रमा के कारण घर में किसी पुरानी समस्या का समाधान निकल सकता है. लाभ भाव के मंगल से परिवार में किसी शुभ समाचार के योग हैं. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है , इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सुधार और ऊर्जा का है. षष्ठ भाव का चंद्रमा पुरानी बीमारियों से राहत दिलाएगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से मन और शरीर दोनों में उत्साह रहेगा. वर्षा ऋतु में खानपान हल्का और सात्विक रखें.

लकी नंबर: 2, 7 | लकी कलर: सफेद, चांदी जैसा

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और केसर मिश्रित दूध अर्पित करें. आज किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें और मंगल देव के लिए लाल मसूर की दाल दान करें.

सिंह (Leo) , 30 जून 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन रचनात्मकता, बौद्धिक कौशल और संतान पक्ष से शुभ समाचार का है. मंगलवार, 30 जून 2026 को पूर्णिमा सुबह 05:29:01 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा होने से आज चंद्रबल अनुकूल है , बुद्धि, रचनात्मकता और प्रेम संबंधों के लिए अत्यंत शुभ दिन है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से दशम भाव (कर्म स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से दशम मंगल का बल आज विशेष रूप से प्रखर है , करियर में नई ऊर्जा और बड़े अवसर मिल सकते हैं. सिंह के लग्नेश सूर्य के दिन , रविवार से एक दिन पहले मंगलवार को , मंगल का यह संयोग आपके आत्मविश्वास को शिखर पर ले जाएगा. ब्रह्म योग 15:18:20 तक रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन नेतृत्व और रचनात्मकता का है. दशम मंगल के कारण दफ्तर में कोई नया बड़ा टास्क या जिम्मेदारी मिल सकती है. पंचम चंद्रमा आपको नए और इनोवेटिव आइडियाज से भरपूर रखेगा. सुबह दुष्टमुहूर्त (08:13:30 से 09:09:18) में नया काम प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:42 से 12:52:30) में महत्वपूर्ण बैठक या प्रेजेंटेशन रखें. राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में सीनियर्स से विवाद में न पड़ें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अपनी पहचान बनाने और नई रणनीतियां लागू करने का है. ब्रह्म योग के प्रभाव से व्यावसायिक प्रस्ताव तैयार करने और नए कॉन्ट्रैक्ट की योजना बनाने का यह उत्तम समय है. दशम मंगल के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी. अशुभ कालों के बाहर ही कोई बड़ा निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम चंद्रमा और दशम मंगल का संयोग आज रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मनोरंजन सेक्टर में निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (08:55:21 से 10:39:59) और राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बेहद सुखद रहेगा. पंचम चंद्रमा प्रेम और संतान संबंधी मामलों में खुशी लाएगा. संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा परिवार में ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है , इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान है. पंचम चंद्रमा मानसिक रूप से प्रसन्न और रचनात्मक बनाए रखेगा. वर्षा ऋतु में खानपान सात्विक रखें. सुबह व्यायाम और हनुमान चालीसा का पाठ करने से पूरे दिन ऊर्जा बनी रहेगी.

लकी नंबर: 1, 5 | लकी कलर: सुनहरा, केसरिया

उपाय: मंगलवार को सुबह हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और गेहूं के आटे के लड्डू अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या तांबे की वस्तु का दान करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.

कन्या (Virgo) , 30 जून 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन घरेलू सुख, भूमि-भवन से जुड़े कार्यों और मानसिक शांति का है. मंगलवार, 30 जून 2026 को पूर्णिमा सुबह 05:29:01 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे. चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है , घरेलू मामलों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव और मानसिक दबाव की संभावना है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से नवम भाव (भाग्य स्थान) में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. मंगलवार होने से नवम भाव का मंगल आज विशेष बलशाली है , भाग्य का सहयोग और पुरुषार्थ का पुरस्कार दोनों आज मिलेंगे. ब्रह्म योग 15:18:20 तक रहेगा जो आपके बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के सहयोग से किसी पुराने रुके काम में प्रगति का है. नवम मंगल के कारण किसी वरिष्ठ या गुरु तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिल सकता है. चतुर्थ चंद्रमा के कारण मन में कुछ बेचैनी हो सकती है , इसे काम पर हावी न होने दें. दुष्टमुहूर्त (08:13:30 से 09:09:18) में नया काम प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:42 से 12:52:30) में महत्वपूर्ण निर्णय लें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्य पर भरोसा रखने और लंबी अवधि की रणनीतियां बनाने का है. नवम मंगल से अचानक किसी दूर के संपर्क से लाभदायक प्रस्ताव आ सकता है. ब्रह्म योग में नई व्यावसायिक योजनाएं बनाएं. अशुभ कालों के बाहर ही नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम मंगल के भाग्य सहयोग के बावजूद चतुर्थ चंद्रमा और सुबह के अशुभ कालों को देखते हुए आज नया बड़ा निवेश करने से बचें. यमगण्ड (08:55:21 से 10:39:59) और राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में कोई वित्तीय लेन-देन न करें. आईटी, फार्मा और लिक्विड फंड्स में पुराने निवेश स्थिर रहेंगे.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज धैर्य और संयम जरूरी है. चतुर्थ चंद्रमा घरेलू मामलों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव ला सकता है. मंगलवार को परिवार के साथ मिलकर हनुमान जी की पूजा करें , इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी. जीवनसाथी के साथ संयम और सहानुभूति से बात करें. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है , इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक तनाव और पेट संबंधी समस्याओं से सावधान रहें. चतुर्थ चंद्रमा मानसिक बेचैनी ला सकता है. खानपान हल्का और सुपाच्य रखें. सुबह प्राणायाम और ब्रह्म योग में ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी.

लकी नंबर: 3, 8 | लकी कलर: हल्का हरा, क्रीम

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और बेलपत्र अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां या मूंग दाल का दान करें. मंगल देव की शांति के लिए मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान करें और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें.

तुला (Libra) , 30 जून 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन साहस, पराक्रम, भाई-बहनों का सहयोग और संवाद कुशलता का है. मंगलवार, 30 जून 2026 को पूर्णिमा सुबह 05:29:01 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे. तृतीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है , साहस, पराक्रम और भाई-बहनों का विशेष सहयोग मिलेगा.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से अष्टम मंगल आज गुप्त चुनौतियां और अप्रत्याशित घटनाओं की संभावना बढ़ाता है , इसलिए तृतीय चंद्रमा के साहस के साथ-साथ सतर्कता भी जरूरी है. ब्रह्म योग 15:18:20 तक रहेगा जो आपकी संवाद कुशलता को धार देगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपकी कूटनीति और प्रभावशाली संवाद का है. तृतीय चंद्रमा दफ्तर में आपकी अभिव्यक्ति और प्रेजेंटेशन को बेहद प्रभावशाली बनाएगा. ब्रह्म योग में लिखित कार्य और रिपोर्ट तैयार करना विशेष फलदायी होगा. सुबह दुष्टमुहूर्त (08:13:30 से 09:09:18) में नया काम प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:42 से 12:52:30) का उपयोग महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नेटवर्क बढ़ाने और दूर के संपर्कों को सक्रिय करने का है. तृतीय मंगल के प्रभाव से आज लघु यात्राएं व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक हो सकती हैं , लेकिन उत्तर दिशा में दिशाशूल के कारण उत्तर की यात्रा न करें. अष्टम मंगल के कारण गुप्त प्रतिस्पर्धा से सावधान रहें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय भाव का अनुकूल चंद्रमा निवेश के लिए हल्के सकारात्मक संकेत देता है लेकिन अष्टम मंगल के कारण आज बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें. यमगण्ड (08:55:21 से 10:39:59) और राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में कोई वित्तीय लेन-देन न करें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स और फार्मा में पुराने निवेश स्थिर रहेंगे.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन उत्साह और सहयोग का है. तृतीय चंद्रमा भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता लाएगा. अष्टम मंगल के कारण वाणी पर नियंत्रण रखें , बेवजह की बहस से बचें. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा आएगी. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है , इस दिशा में यात्रा वर्जित है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. तृतीय चंद्रमा शारीरिक ऊर्जा और साहस बनाए रखेगा. अष्टम मंगल के कारण किसी पुराने घाव या सर्जरी संबंधी समस्या पर ध्यान दें. खानपान हल्का रखें.

लकी नंबर: 2, 7 | लकी कलर: क्रीम, हल्का नीला

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या चीनी का दान करें. अष्टम मंगल की शांति के लिए लाल मसूर की दाल और तांबे का दान करें.

वृश्चिक (Scorpio) , 30 जून 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन संचित धन बढ़ाने, वाणी पर नियंत्रण और पारिवारिक मामलों में संयम का है. मंगलवार, 30 जून 2026 को पूर्णिमा सुबह 05:29:01 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव , धन और वाणी स्थान) में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे. द्वितीय भाव में चंद्रमा होने के कारण आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है , वाणी और धन के लेन-देन में विशेष सावधानी जरूरी है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके सप्तम भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से सप्तम मंगल का बल आज विशेष रूप से प्रखर है , साझेदारी और वैवाहिक जीवन में ऊर्जा और उत्साह तो रहेगा, लेकिन वाणी में तीखापन भी आ सकता है. ब्रह्म योग 15:18:20 तक रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन वाणी और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखने का है. द्वितीय चंद्रमा के कारण आपकी बातें कभी-कभी दूसरों को चुभ सकती हैं , इसे संभालें. सप्तम मंगल की ऊर्जा से आप आज बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकेंगे. सुबह दुष्टमुहूर्त (08:13:30 से 09:09:18) में नया काम प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:42 से 12:52:30) में बड़े फैसले लें. राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में सीनियर्स से विवाद में न पड़ें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदार के साथ मिलकर व्यावसायिक रणनीतियां बनाने का है. सप्तम मंगल साझेदारी में ऊर्जा और गति लाएगा. ब्रह्म योग में नए अनुबंध और प्रस्ताव तैयार करें , लेकिन अशुभ कालों के बाहर ही साइन करें. द्वितीय चंद्रमा के कारण किसी के साथ वाणी विवाद से बचें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव का चंद्रमा धन के लेन-देन में सावधानी की मांग करता है. आज इंट्राडे और शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग से बचें. यमगण्ड (08:55:21 से 10:39:59) और राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स और रियल्टी में पुराने निवेश की समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज वाणी पर संयम सबसे जरूरी है. द्वितीय चंद्रमा और सप्तम मंगल मिलकर जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक की संभावना बनाते हैं. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और बजरंग बाण का पाठ करने से वाणी में मिठास और संयम आएगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है , इस दिशा में यात्रा वर्जित है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से गले, दांत या वाणी से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. खानपान हल्का और गर्म रखें , वर्षा ऋतु में ठंडी चीजों से परहेज करें. मानसिक शांति के लिए हनुमान जी का ध्यान करें.

लकी नंबर: 1, 9 | लकी कलर: गहरा लाल, पीला

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक अर्पित कर बजरंग बाण का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल, गुड़ या तांबे की वस्तु का दान करें और मंगल देव को लाल पुष्प अर्पित करें.

धनु (Sagittarius) , 30 जून 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज चंद्रमा आपकी ही राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. मंगलवार, 30 जून 2026 को पूर्णिमा सुबह 05:29:01 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि (आपके लग्न या प्रथम भाव) में गोचर करेंगे. लग्न में चंद्रमा होने के कारण आज धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रबल बेहद मजबूत और अनुकूल है. व्यक्तित्व में असाधारण आकर्षण, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से षष्ठ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से षष्ठ मंगल का बल आज विशेष रूप से प्रखर है , शत्रुओं पर विजय, प्रतियोगिता में सफलता और रोगों से मुक्ति के प्रबल योग हैं. ब्रह्म योग 15:18:20 तक रहेगा जो आपके ज्ञान और बौद्धिक कौशल को नई ऊंचाई देगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बेहद शानदार है. लग्न में चंद्रमा और षष्ठ मंगल का संयोग दफ्तर में आपको विरोधियों पर स्पष्ट बढ़त दिलाएगा. सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. ब्रह्म योग में किसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट या प्रोजेक्ट को तैयार करें. सुबह दुष्टमुहूर्त (08:13:30 से 09:09:18) में नया काम प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:42 से 12:52:30) में बड़े निर्णय लें. राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बाजार में नई पकड़ बनाने का है. षष्ठ मंगल प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने की ऊर्जा देगा. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मनोरंजन, मीडिया और सौंदर्य क्षेत्र के व्यापार के लिए विशेष शुभ है. अशुभ कालों के बाहर नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

लग्न में चंद्रमा और षष्ठ मंगल का संयोग आज निवेश के लिए सकारात्मक संकेत देता है. मनोरंजन, मीडिया, फार्मा और FMCG सेक्टर में आज निवेश के अच्छे योग हैं. यमगण्ड (08:55:21 से 10:39:59) और राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में लॉन्ग-टर्म निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद है. लग्न में चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में जो आकर्षण लाएगा वह जीवनसाथी और प्रियजनों के साथ संबंधों को और गहरा बनाएगा. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से परिवार में ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है , इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है. लग्न में चंद्रमा शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. षष्ठ मंगल पुरानी बीमारियों से मुक्ति दिलाएगा. वर्षा ऋतु में खानपान सात्विक रखें.

लकी नंबर: 3, 9 | लकी कलर: पीला, केसरिया

उपाय: मंगलवार को सुबह हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र या पीली मिठाई का दान करें और गुरु वंदना करें.

मकर (Capricorn) , 30 जून 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्ममंथन, एकांत-साधना और खर्चों पर विशेष नियंत्रण का है. मंगलवार, 30 जून 2026 को पूर्णिमा सुबह 05:29:01 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे. बारहवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मकर राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल नहीं है , खर्चों में अनावश्यक बढ़ोतरी और मानसिक बेचैनी की आशंका है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से पंचम भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से पंचम मंगल की बौद्धिक और रणनीतिक ऊर्जा आज विशेष बलशाली है , यह आपको आज के जटिल दिन को बुद्धिमानी से संभालने में मदद करेगी. ब्रह्म योग 15:18:20 तक रहेगा जो गहरे अध्ययन और मनन के लिए श्रेष्ठ है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन पर्दे के पीछे काम करने और गुप्त रणनीतियां बनाने का है. बारहवें चंद्रमा के कारण काम का बोझ अधिक रह सकता है. पंचम मंगल की बौद्धिक ऊर्जा से आप जटिल समस्याओं के रचनात्मक समाधान निकाल सकेंगे. दुष्टमुहूर्त (08:13:30 से 09:09:18) में नया काम प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:42 से 12:52:30) में महत्वपूर्ण निर्णय लें. राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन बजट पर नजर रखने और अनावश्यक खर्च से बचने का है. बारहवें चंद्रमा के कारण धन का अनावश्यक रिसाव हो सकता है. ब्रह्म योग में भविष्य की दीर्घकालिक व्यावसायिक रणनीतियां तैयार करें. नई डील अशुभ कालों के बाहर और सोच-समझकर करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

बारहवें भाव के चंद्रमा और सुबह के अशुभ कालों को देखते हुए आज नया निवेश करने से बचें. यमगण्ड (08:55:21 से 10:39:59) और राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में कोई वित्तीय लेन-देन न करें. पुराने लॉन्ग-टर्म निवेश की स्थिति स्थिर रहेगी , उनकी समीक्षा करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के लिए आज भावनात्मक संयम जरूरी है. बारहवें चंद्रमा के कारण मन में एकांत की इच्छा या उदासी हो सकती है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक बल मिलेगा. जीवनसाथी के साथ धैर्य और प्रेम से पेश आएं. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है , इस दिशा में यात्रा वर्जित है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आंखों में थकान, अनिद्रा या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है. खानपान हल्का और सुपाच्य रखें. पर्याप्त आराम लें और वर्षा ऋतु में भीगने से बचें.

लकी नंबर: 4, 8 | लकी कलर: गहरा नीला, क्रीम

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और तेल का दीपक अर्पित करें. माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करें.

कुंभ (Aquarius) , 30 जून 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक लाभ, मित्रों का सहयोग और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का है. मंगलवार, 30 जून 2026 को पूर्णिमा सुबह 05:29:01 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से एकादश भाव , लाभ स्थान) में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल पूर्णतः अनुकूल है , अटके हुए धन की वापसी, नए लाभ और मित्रों के सहयोग के प्रबल योग हैं.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगलवार होने से चतुर्थ मंगल का बल आज विशेष रूप से प्रखर है , भूमि, भवन और पारिवारिक सुख-सुविधाओं से जुड़े कार्यों में नई ऊर्जा मिलेगी. ब्रह्म योग 15:18:20 तक रहेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए बेहद फलदायी है. एकादश चंद्रमा दफ्तर में मान-सम्मान बढ़ाएगा और सीनियर्स की प्रशंसा मिलेगी. मित्रों और नेटवर्क का सहयोग किसी बड़े काम को आगे बढ़ाने में मिल सकता है. दुष्टमुहूर्त (08:13:30 से 09:09:18) में नया काम प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:42 से 12:52:30) में बड़े निर्णय लें. राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नए संपर्क स्थापित करने और अटके हुए धन को वसूलने का है. एकादश चंद्रमा और चतुर्थ मंगल का संयोग रियल एस्टेट, निर्माण और भूमि से जुड़े व्यापार के लिए विशेष शुभ है. ब्रह्म योग में नई व्यावसायिक योजनाएं बनाएं. अशुभ कालों के बाहर डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश भाव का अनुकूल चंद्रमा और चतुर्थ मंगल का संयोग आज रियल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (08:55:21 से 10:39:59) और राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में लॉन्ग-टर्म निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन खुशियां और सहयोग का है. एकादश चंद्रमा मित्रों और परिवार के सदस्यों से उत्साहवर्धक बातचीत का अवसर देगा. चतुर्थ मंगल के कारण घर में कोई निर्माण या सुधार कार्य की योजना बन सकती है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से परिवार में ऊर्जा और समृद्धि का संचार होगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है , इस दिशा में यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. एकादश चंद्रमा शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखेगा. वर्षा ऋतु में खानपान सात्विक रखें. सुबह व्यायाम और हनुमान जी का ध्यान करने से पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे.

लकी नंबर: 4, 8 | लकी कलर: नीला, क्रीम

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या नीले वस्त्र का दान करें. शनि देव के लिए सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं.

मीन (Pisces) , 30 जून 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर में शिखर, सामाजिक प्रतिष्ठा और पिता तथा वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद का है. मंगलवार, 30 जून 2026 को पूर्णिमा सुबह 05:29:01 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज धनु राशि (आपकी राशि से दशम भाव , कर्म स्थान) में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे. दसवें भाव में चंद्रमा होने के कारण आज मीन राशि के जातकों के लिए चंद्रबल बेहद मजबूत और अनुकूल है , कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख, अधिकार और प्रभाव में असाधारण वृद्धि होगी.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ राशि में यूरेनस के साथ विराजमान हैं. मंगलवार होने से तृतीय मंगल का साहस और पराक्रम आज विशेष रूप से प्रखर है. ब्रह्म योग 15:18:20 तक रहेगा जो आपके संवाद और लेखन कौशल को असाधारण धार देगा. मीन राशि के स्वामी बृहस्पति की कृपा और मंगल की ऊर्जा का यह संयोग आज आपको बेजोड़ बनाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए अत्यंत सकारात्मक और ऐतिहासिक हो सकता है. दशम भाव में चंद्रमा दफ्तर में आपकी साख को शिखर पर ले जाएगा. सीनियर्स आपके काम की खुलकर तारीफ करेंगे और कोई बड़ा पुरस्कार या पदोन्नति के योग बन सकते हैं. ब्रह्म योग में कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट, लेख या प्रेजेंटेशन तैयार करें. दुष्टमुहूर्त (08:13:30 से 09:09:18) में नया काम प्रारंभ न करें. अभिजीत मुहूर्त (11:56:42 से 12:52:30) में बड़े फैसले लें. राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में नया कमिटमेंट न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन मार्केट में अपनी पहचान को ऊंचाई पर ले जाने का है. दशम चंद्रमा व्यावसायिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा. तृतीय मंगल से दूर-दराज के क्षेत्रों में व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मीडिया, मनोरंजन और कला से जुड़े व्यापार के लिए विशेष शुभ है , यदि आपका काम इन क्षेत्रों से है तो आज विशेष प्रयास करें. अशुभ कालों के बाहर डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम भाव के चंद्रमा और तृतीय मंगल का संयोग आज मीडिया, मनोरंजन, फार्मा और FMCG सेक्टर में निवेश के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (08:55:21 से 10:39:59) और राहु काल (15:53:51 से 17:38:28) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. अभिजीत मुहूर्त में लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स और रियल्टी में निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अत्यंत सुखद और उत्सवमय है. दशम चंद्रमा परिवार में सुख, प्रेम और प्रतिष्ठा का वातावरण बनाएगा. पिता और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद आज विशेष रूप से मिलेगा. तृतीय मंगल के कारण भाई-बहनों का भरपूर सहयोग भी आज प्राप्त होगा. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा से परिवार में असीम सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है , इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बहुत ही अनुकूल है. दशम भाव में चंद्रमा आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से बेहद ऊर्जावान बनाए रखेगा. तृतीय मंगल शारीरिक बल और साहस का संचार करेगा. वर्षा ऋतु में खानपान सात्विक रखें और पर्याप्त आराम लें. सुबह प्राणायाम और गुरु वंदना से दिन की शानदार शुरुआत करें.

लकी नंबर: 1, 3 | लकी कलर: हल्का पीला, क्रीम

उपाय: मंगलवार को सुबह हनुमान जी को सिंदूर, चमेली के तेल का दीपक और बेसन के लड्डू अर्पित करें. किसी मंदिर में पीले वस्त्र या पीली मिठाई का दान करें. गुरु वंदना करें और 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें.

FAQ

Q1. 30 जून 2026 को किन राशियों पर हनुमान जी की विशेष कृपा रहने के योग हैं?

उत्तर: मंगलवार, 30 जून 2026 को ब्रह्म योग, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और धनु राशि में चंद्रमा के प्रभाव से मेष, कर्क, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि के जातकों को करियर, धन, व्यापार और नए अवसरों में विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं.

Q2. 30 जून 2026 का सबसे शुभ समय (शुभ मुहूर्त) कौन-सा है?

उत्तर: 30 जून 2026 को दोपहर 3:18 बजे तक ब्रह्म योग रहेगा. वहीं अभिजीत मुहूर्त भी महत्वपूर्ण कार्य, इंटरव्यू, निवेश, नई शुरुआत और शुभ निर्णयों के लिए अनुकूल माना जाता है. राहुकाल और यमगण्ड में नए कार्य शुरू करने से बचना बेहतर रहेगा.

Q3. 30 जून 2026 को कौन-सी राशियों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है?

उत्तर: इस दिन वृषभ, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को निवेश, वाणी, स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण फैसलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान का कारण बन सकता है.

Q4. मंगलवार, 30 जून 2026 को हनुमान जी को क्या चढ़ाने से शुभ फल मिल सकता है?

उत्तर: मंगलवार को भगवान हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल पुष्प और बेसन के लड्डू अर्पित करना शुभ माना जाता है. साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ और लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करने की भी मान्यता है.

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