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Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत के दिन घर के पास नहीं मिले बरगद का पेड़, तो जानें कैसे करें की पूजा ?
Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत 16 मई को रखा जाएगा. इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा जरुर की जाती है, लेकिन अगर घर के पास बरगद के पेड़ न मिले तो कैसे करें पूजा जानते हैं.
वट सावित्री व्रत 2026
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Published at : 14 May 2026 06:40 AM (IST)
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वट सावित्री व्रत के दिन घर के पास नहीं मिले बरगद का पेड़, तो जानें कैसे करें की पूजा ?
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