ज्येष्ठ अमावस्या तिथि यानी वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ के नीचे ही देवी सावित्री के पति को पुन जीवनदान मिला था, इसलिए इस व्रत में वट वृक्ष अर्थात बरगद पेड़ की पूजा आवश्यक मानी जाती है. इसके बिना व्रत-पूजन अधूरा है.