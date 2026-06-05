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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 6 June 2026: टैरो राशिफल वृश्चिक राशि वाले जोखिम उठाकर कमा सकते हैं बड़ा मुनाफा, मेष के सभी कार्य होंगे पूरी तरह बाधा मुक्त

Tarot Rashifal 6 June 2026: टैरो राशिफल वृश्चिक राशि वाले जोखिम उठाकर कमा सकते हैं बड़ा मुनाफा, मेष के सभी कार्य होंगे पूरी तरह बाधा मुक्त

Tarot Rashifal 6 June 2026: टैरो राशिफल, धनु को बाहरी स्थान से लाभ व वृश्चिक को अचानक धन मिलने के योग. मेष के कार्य होंगे पूरे, वहीं मिथुन वाले वित्तीय फैसलों व मकर दूसरों के विवादों से दूर रहें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Jun 2026 06:45 PM (IST)
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Tarot Rashifal 6 June 2026: टैरो रीडिंग, शनिवार का दिन धनु, वृश्चिक और मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से विशेष अवसर लेकर आया है. धनु राशि के लोगों को किसी बाहरी व्यक्ति या स्थान से बड़ा मुनाफा होने के योग हैं, वहीं वृश्चिक राशि वालों को अचानक धन लाभ हो सकता है, जिससे वे आज नया जोखिम उठा सकते हैं. मेष राशि के जातकों के सभी काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे. दूसरी ओर, मिथुन, सिंह और मकर राशि के जातकों को आज ससुराल पक्ष के तनाव, सहकर्मियों से मतभेद और दूसरों की समस्याओं में पड़ने से बचने की विशेष सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
मेष राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज भाग्य आपका साथ देगा और सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होंगे. कोई महत्वपूर्ण कार्य सार्थक होने के योग हैं. जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा, किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है और आपके लिए आज कोई यात्रा भी लाभपूर्ण हो सकती है.

वृष टैरो राशिफल 
वृष राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभपूर्ण रहेगा. आज आप थोड़े व्यस्त भी रहेंगे, लेकिन शाम को अपने और अपने परिवार के लिए वक्त निकाल लेंगे. कुछ वक्त के लिए खुद की अस्वस्थता से परेशान हो सकते हैं. राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों लिए अच्छा समय है.

मिथुन टैरो राशिफल
मिथुन राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए हर मामले में बेहद सतर्कता से कदम रखने का है. घर गृहस्थी का वातावरण अच्छा नहीं दिखाई देगा, ससुराल पक्ष का तनाव उपस्थित हो सकता है और स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा. आज आपको धन से संबंधित कोई भी फैसला बहुत ही सावधानी से करने की जरूरत है.

कर्क टैरो राशिफल 
कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा. आज संभव है कि प्रेम संबंध में भी कुछ दूरी बनेगी. इनसे संबंधित मामलों को निर्णायक मोड़ पर लाने की आवश्यकता नहीं है और आज कुछ बातें आपकी बेचैनी को बढ़ा सकती हैं. आत्मविश्वास की कमी बनेगी और भाग्य भी कम साथ देगा.

सिंह टैरो राशिफल 
सिंह राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए उतना अनुकूल नहीं रहेगा और कोई फैसला लेने के पहले मन में ठीक से विचार कर लें. भाई, बहन, बंधु-बांधवों से विचार के तालमेल का अभाव बनेगा, सहकर्मियों से भी संबंध में गड़बड़ी आ सकती है. व्यक्तित्व कमजोर दिखाई देगा और कुछ मामलों में उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट न मिलने से हताशा हो सकती है.

कन्या टैरो राशिफल 
कन्या राशि के जातकों को आज किसी मामले में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. कुछ झंझट आज बिना बुलाए आ सकते हैं. झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी और आपके घर में परेशानियां आज काफी बढ़ी रहेंगी. इसलिए शॉर्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें.

तुला टैरो राशिफल 
तुला राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए आर्थिक मामलों में थोड़े से मुश्किल हालात पैदा कर सकता है. धन की स्थिति कमजोर दिखाई देगी, इसे मजबूत बनाने का हर प्रयास बेकार होगा, माता पक्ष के किसी कार्यक्रम में बाधा उपस्थित हो सकती है.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
वृश्चिक राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए सफलता देने वाला रहेगा और बिना बाधा के सभी कार्यों में विजय प्राप्त होगी. अनायास लाभ प्राप्ति की संभावना बन सकती है, इसलिए रिस्क लेने की कोशिश की जा सकती है. लक्ष्य को लेकर कुछ मामलों में गंभीरता न रहने से आपको समस्या हो सकती है.

धनु टैरो राशिफल 
धनु राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं आज का दिन आपके लिए उम्मीदों पर खरा उतरेगा. मनोनुकूल खर्च का वातावरण तैयार होगा, इसलिए शॉपिंग करके सुख मिलेगा, किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है. आज आपके संपर्क में ऐसे लोग आ सकते हैं जो भव‍िष्य में आपके लिए अच्छे मौके उपलब्ध करवा सकते हैं.

मकर टैरो राशिफल 
मकर राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन आपको दूसरों के मामलों पर ध्यान देने की बजाए अपने काम पर फोकस करने की जरूरत है. आपको केवल अपनी समस्याओं पर ही ध्यान देना होगा, दूसरों की समस्याओं में पड़ने से हानि हो सकती है. आज धन के मामले में आपको कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है और आपकी समस्याएं कम हो सकती हैं.

कुंभ टैरो राशिफल 
कुंभ राशि वालों के टैरो कार्ड बता रहे हैं कि आज के दिन आपको नौकरी और व्यापार में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में भी विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा. उत्तरार्द्ध में कुछ सुधार होगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे. आज के दिन धन के मामले में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं.

मीन टैरो राशिफल 
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ परेशानियों और समस्याओं वाला हो सकता है. शुरुआत में पारिवारिक सदस्यों से मतभेद और विवाद बढे़गा. धन व्यय और लाभ में कमी होने के कारण मानसिक अशांति होगी. आज परिवार में कोई आपसे मदद लेने आ सकता है.

ये भी पढ़ें: Kal Ka Rashifal 6 June 2026: सर्वार्थसिद्धि योग का महासंयोग, मकर और धनु राशि वालों को मिलेगा बंपर धन लाभ, जानें शनिवार का भाग्यफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 05 Jun 2026 06:45 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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