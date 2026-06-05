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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोसफलता के बाद क्यों डूबती हैं कंपनियां? हर CEO को पढ़नी चाहिए यह केस स्टडी

सफलता के बाद क्यों डूबती हैं कंपनियां? हर CEO को पढ़नी चाहिए यह केस स्टडी

BYJU'S, WeWork, Nokia और कई बड़ी कंपनियों की कहानी एक ही चेतावनी देती है. सफलता के बाद शुरू होता है सबसे बड़ा खतरा. जानिए वो 3 गलतियां जिन्होंने अरबों डुबो दिए.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 05 Jun 2026 08:26 PM (IST)
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क्या आपका बिजनेस सच में बड़ा हो रहा है, या आप सिर्फ एक ऐसे गुब्बारे में हवा भर रहे हैं जो किसी भी दिन फट सकता है? भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम आज एक अजीब चौराहे पर खड़ा है.

10 साल पहले सफलता का मतलब था Funding. फिर दौर आया Valuation का. और आज AI के इस एरा में परिभाषा बदल चुकी है- अब खेल Scale, Automation और Market Leadership का है.

सफलता के बाद क्यों डूबती हैं कंपनियां? हर CEO को पढ़नी चाहिए यह केस स्टडी

लेकिन कड़वा इतिहास कुछ और ही कहानी बयां करता है कि कंपनियां तब नहीं टूटतीं जब उनके पास फंड्स की कमी होती है. वे तब तबाह होती हैं जब उनका आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा उनकी औकात (Capabilities) से ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं.

अनियंत्रित ग्रोथ अक्सर एक ऐसी जटिलता (Complexity) पैदा कर देती है जो अंदर ही अंदर पूरे सिस्टम को खोखला कर देती है. यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल रणनीतिकार विस्तार को केवल अवसर नहीं, बल्कि जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया मानते हैं.

आज के दौर में किसी भी विस्तार से पहले हर फाउंडर को खुद से तीन चुभने वाले सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी पूरे साम्राज्य को खत्म कर सकता है.

जब हकीकत से बहुत बड़ी हो जाती है ब्रांड की 'कहानी'

साल 2022 में एक भारतीय एडटेक दिग्गज लगभग 22 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन के साथ दुनिया भर में चमक रहा था. चारों तरफ सिर्फ एक्विजिशंस, मीडिया सुर्खियां और निवेशकों का उत्साह था, लेकिन महज कुछ ही सालों में वही चमकती कहानी गवर्नेंस और कैश फ्लो के संकट में धंस गई.

यह सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, बल्कि डच ट्यूलिप मेनिया से लेकर डॉट-कॉम बबल तक का इतिहास यही चेतावनी देता है कि जब किसी ब्रांड का नैरेटिव उसकी वास्तविक परफॉर्मेंस से बड़ा हो जाता है, तो पतन की शुरुआत हो जाती है.

यह भी पढ़ें- Full Case Study: क्या बायजू रवींद्रन का खेल हमेशा के लिए खत्म? जानिए कुंडली की वो चौंकाने वाली भविष्यवाणी!

मैनेजमेंट एक्सपर्ट जिम कोलिन्स के अनुसार, महान संस्थान अचानक नहीं बिखरते, वे तब गिरते हैं जब सफलता के नशे में वे वास्तविकता का आकलन करना बंद कर देते हैं. महाभारत में भी दुर्योधन की tragedy यही थी कि उसने अपनी ही बनाई काल्पनिक सच्चाई को सत्य मान लिया था.

किसी भी फाउंडर के लिए असली खतरा कॉम्पिटिशन नहीं, बल्कि अपनी ही पीआर स्टोरी पर अंधविश्वास है. विस्तार से पहले यह सोचना जरूरी है कि यदि एक साल तक कोई मीडिया कवरेज या फंडिंग न मिले, तो क्या आपका बिजनेस अपनी असली कमाई के दम पर टिक पाएगा.

बोर्डरूम की मीटिंग में 'विदुर' का होना क्यों जरूरी है

1986 का नासा चैलेंजर डिजास्टर आज भी लीडरशिप की नाकामी की सबसे बड़ी मिसाल है, जहां विशेषज्ञों ने तकनीकी खतरों की स्पष्ट चेतावनी दी थी, लेकिन निर्णय लेने वाली व्यवस्था ने उन विरोधी आवाजों को दबा दिया. परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया ने एक भयानक tragedy देखी.

गहराई से देखें तो उस मंगलवार, 28 जनवरी 1986 को आसमान में ग्रहों का एक ऐसा खतरनाक जाल बना था जिसने नासा के बड़े अफसरों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था.  

उस दिन चंद्रमा 'मघा' नक्षत्र में था, जो बहुत उग्र और आक्रामक माना जाता है. सबसे बड़ी गड़बड़ यह थी कि आग का कारक 'मंगल' और तकनीकी पुर्जों का कारक 'शनि' दोनों एक साथ बैठे थे. इस वजह से अंतरिक्ष यान के ईंधन टैंक में अचानक भयानक विस्फोट की स्थिति बन गई.

दूसरी तरफ, उच्च ज्ञान के देवता 'बृहस्पति' (गुरु) उस समय बहुत कमजोर थे और भ्रम यानी 'राहु' का प्रभाव सीधे सरकार और मैनेजमेंट के ग्रह 'सूर्य' पर था. इसका नतीजा यह हुआ कि नासा के अफसरों में घमंड और मतिभ्रम पैदा हो गया.

उन्होंने वैज्ञानिकों की सही सलाह (विदुर) को अनसुना कर दिया. ऊपर से 'भद्रा' (विष्टि करण) का अशुभ समय चल रहा था.  जब कोई लीडर सही समय और सही सलाह की कद्र नहीं करता, तो उसका ऐसा ही भारी नुकसान होता है.

ऐसा ही कुछ 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में भी हुआ, जहां डेटा खतरे के संकेत दे रहा था लेकिन संस्थानों के भीतर ऐसी संस्कृति बन चुकी थी जहां असहमति की कोई जगह नहीं थी. महाभारत में महात्मा विदुर बार-बार धृतराष्ट्र को चेताते रहे, लेकिन जब नेतृत्व केवल वही सुनना चाहता है जो उसे अच्छा लगे, तब संकट निश्चित हो जाता है.

आज के फाउंडर्स को लगता है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति पूंजी है, जबकि वास्तव में उनकी सबसे बड़ी एसेट वह व्यक्ति है जो मीटिंग में खड़े होकर कह सके कि 'हम गलती कर रहे हैं.' जब पूरी टीम फाउंडर से सहमत होने लगे, तो यह संगठन की ताकत नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का संकेत है. विस्तार से पहले यह परखना जरूरी है कि आपके बिना आपका सिस्टम कितनी ईमानदारी से सही फैसले ले सकता है.

रणनीतिक विजन और फोमो के बीच का आत्मघाती अंतर

आज के दौर का सबसे खतरनाक रोग 'फोमो' (FOMO) यानी कुछ छूट जाने का डर है. जब भी कोई प्रतिस्पर्धी नया प्रोडक्ट लाता है या कोई पड़ोसी स्टार्टअप बड़ी फंडिंग जुटाता है, तो रणनीतिक फैसले विजन के बजाय केवल 'रिएक्शन' में लिए जाने लगते हैं.

WeWork इसका क्लासिक उदाहरण है, जिसने इतनी तेजी से विस्तार किया कि गवर्नेंस और यूनिट इकोनॉमिक्स पीछे छूट गए और अंततः पूरा सिस्टम क्रैश हो गया.

रतन टाटा और विजय माल्या के काम करने के तरीके में यही बुनियादी अंतर था, एक ने संस्थान के निर्माण और दीर्घकालिक मूल्य पर ध्यान दिया, जबकि दूसरे ने केवल दिखावे और ब्रांड के तात्कालिक आकर्षण को ही सब कुछ मान लिया.

यही अंतर टिकाऊ विकास और अस्थायी सफलता के बीच रेखा खींचता है. हर नए कदम से पहले यह पूछना जरूरी है कि अगर आपका कॉम्पिटिटर वह कदम नहीं उठा रहा होता, तब भी क्या आप वही निर्णय लेते.

AI युग में विस्तार के मायने

साल 2026 की इस डिजिटल दुनिया में विस्तार का मतलब अब ज्यादा कर्मचारी या बड़े दफ्तर नहीं रह गया है. AI ने इस गणित को पूरी तरह बदल दिया है, जहां छोटी टीमें वो काम कर रही हैं जिसके लिए पहले सैकड़ों लोगों की जरूरत होती थी.

अब सवाल यह नहीं है कि कितने लोग हायर करने हैं, बल्कि यह है कि कौन सा काम इंसान करेगा और कौन सा AI. भविष्य उन संस्थानों का है जो स्केल से पहले इंटेलिजेंस को प्राथमिकता देंगे.

ज्योतिष और बिजनेस हिस्ट्री दोनों एक ही बात सिखाते हैं कि जब संसाधन बढ़ जाएं तब साहस से ज्यादा अनुशासन और आत्ममंथन की जरूरत होती है.

कंपनियां अक्सर बाजार से नहीं, बल्कि अपने ही अहंकार और गलत फैसलों से हारती हैं. इसलिए, करोड़ों का नया दांव खेलने से पहले इन कठिन सवालों का सामना करें, क्योंकि कभी-कभी सबसे ज्यादा पैसे बचाने वाला फैसला वो होता है जो आपको सही समय पर रुकने की सलाह देता है.

यह भी पढ़ें- जून 2026 में किसकी नौकरी सुरक्षित और कौन रहेगा खतरे में? ग्रहों से समझें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 05 Jun 2026 08:07 PM (IST)
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