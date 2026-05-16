हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोVat Saviri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत में बांस के हाथ पंखे का क्या है महत्व, जानें

Vat Saviri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत में बांस के हाथ पंखे का क्या है महत्व, जानें

Vat Saviri Vrat 2026: वट सावित्री का पर्व शनिवार 16 मई को है. इस दिन पूजा के लिए कई तरह की चीजों का प्रयोग होता है, जिसमें पारंपरिक बांस से बना हाथ पंखा भी एक है. जानें आखिर क्यों जरूरी है ये.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 16 May 2026 09:13 AM (IST)
Vat Saviri Vrat 2026: वट सावित्री का पर्व शनिवार 16 मई को है. इस दिन पूजा के लिए कई तरह की चीजों का प्रयोग होता है, जिसमें पारंपरिक बांस से बना हाथ पंखा भी एक है. जानें आखिर क्यों जरूरी है ये.

वट सावित्री व्रत 2026

1/7
वट सावित्री का पावन पर्व ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. यह व्रत सुहागिन स्त्री के लिए विशेष महत्व रखता है. धार्मिक मान्यतानुसार वट सावित्री का पर्व मुख्य रूप से सत्यवान और सावत्रि से जड़ी है.
वट सावित्री का पावन पर्व ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. यह व्रत सुहागिन स्त्री के लिए विशेष महत्व रखता है. धार्मिक मान्यतानुसार वट सावित्री का पर्व मुख्य रूप से सत्यवान और सावत्रि से जड़ी है.
2/7
वट सावित्री के दिन महिलाएं उपवास रखकर वट वृक्ष के पास पूजा करती हैं. इस दिन सावित्री और सत्यवान की भी पूजा होती है और व्रत कथा सुनी जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, वट सावित्री पूजा में आखिर बांस से बने पंखे का क्या महत्व है.
वट सावित्री के दिन महिलाएं उपवास रखकर वट वृक्ष के पास पूजा करती हैं. इस दिन सावित्री और सत्यवान की भी पूजा होती है और व्रत कथा सुनी जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, वट सावित्री पूजा में आखिर बांस से बने पंखे का क्या महत्व है.
Published at : 16 May 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Bamboo Savitri Puja Amavasya 2026 Vat Savitri Vrat 2026

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ग्रह गोचर
Ketu Transit 2026: मघा नक्षत्र के तीसरे पद में केतु, अगले 32 दिनों तक इन 3 राशियों को निवेश और सेहत में बरतनी होगी भारी सावधानी
सावधान! 29 मई से केतु का नक्षत्र परिवर्तन, मिथुन समेत इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
ऐस्ट्रो
Amavasya Surya Grahan 2026: ज्येष्ठ अमावस्या पर क्या सूर्य ग्रहण लगा है? क्या वट सावित्री व्रत और शनि जयंती पूजा में पड़ेगा असर!
Amavasya Surya Grahan 2026: ज्येष्ठ अमावस्या पर क्या सूर्य ग्रहण लगा है? क्या वट सावित्री व्रत और शनि जयंती पूजा में पड़ेगा असर!
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal: 16 मई का राशिफल, शनि जयंती और अमावस्या पर आज इन राशियों को रहना होगा सतर्क, सुबह 10:43 तक न करें ये काम
16 मई का राशिफल: शनि जयंती और अमावस्या पर आज इन राशियों को रहना होगा सबसे ज्यादा सतर्क, सुबह 10:43 तक न करें ये काम
राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 16 May 2026: मीन राशि वालों की नई बिजनेस डील कराएगी बड़ा मुनाफा, लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांच
मीन राशिफल 16 मई 2026 शनि जयंती पर करियर की बाधाएं होंगी दूर, मिलेगा मनचाहा ट्रांसफर और व्यापार में होगी बड़ी डील
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Bharat Ki Baat : सरकार ने माना..'नीट पेपर लीक हुआ' | NEET Paper Leak | CBI | Dharmendra Pradhan
Petrol-Diesel Price | Sandeep Chaudhary: पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम? | Inflation News
Petrol-Diesel CNG Price Hike: आम आदमी को महंगाई का करंट, CNG की कीमतें बढ़ी | Inflation News | Delhi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एपी सिंह
एपी सिंहएडवोकेट
नीट पेपर लीक और दांव पर 22 लाख बच्चों का भविष्य, उनका क्या कसूर, जिन्होंने कुछ नहीं किया?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं', बंगाल में हार के बाद पहली बार TMC नेताओं की मीटिंग में बोलीं ममता बनर्जी
'जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, वो स्वतंत्र', बंगाल में हार के बाद TMC नेताओं की मीटिंग में बोलीं ममता बनर्जी
पंजाब
पंजाब के होशियारपुर में चार साल का बच्चा बोरवेल में गिरा, 9 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, NDRF, SDRF ने सुरक्षित निकाला
होशियारपुर में चार साल का बच्चा बोरवेल में गिरा, 9 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, NDRF, SDRF ने सुरक्षित निकाला
विश्व
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
बॉलीवुड
1300 करोड़ की ड्रेस पहन कान्स पहुंची थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, आलिया-दीपिका भी रह गईं पीछे
1300 करोड़ की ड्रेस पहन कान्स पहुंची थी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, आलिया-दीपिका भी रह गईं पीछे
आईपीएल 2026
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
विश्व
Trump China Visit: ट्रंप ने टिकटॉक पर शेयर किया चीन दौरे का वीडियो, अचानक क्यों कर दिया डिलीट? सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ट्रंप ने टिकटॉक पर शेयर किया चीन दौरे का वीडियो, अचानक क्यों कर दिया डिलीट? सोशल मीडिया पर मचा बवाल
बिजनेस
इस राज्य ने फ्यूल पर घटा दिया VAT, 18% से सीधे 7% किया, महंगाई के बीच जनता को मिली राहत
इस राज्य ने फ्यूल पर घटा दिया VAT, 18% से सीधे 7% किया, महंगाई के बीच जनता को मिली राहत
ऑटो
सिंगर Jubin Nautiyal ने खरीदी सेकंड हैंड BMW i7, जानें कितनी खास है ये लग्जरी इलेक्ट्रिक कार
सिंगर Jubin Nautiyal ने खरीदी सेकंड हैंड BMW i7, जानें कितनी खास है ये लग्जरी इलेक्ट्रिक कार
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Embed widget