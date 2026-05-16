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Vat Saviri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत में बांस के हाथ पंखे का क्या है महत्व, जानें
Vat Saviri Vrat 2026: वट सावित्री का पर्व शनिवार 16 मई को है. इस दिन पूजा के लिए कई तरह की चीजों का प्रयोग होता है, जिसमें पारंपरिक बांस से बना हाथ पंखा भी एक है. जानें आखिर क्यों जरूरी है ये.
वट सावित्री व्रत 2026
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Published at : 16 May 2026 08:47 AM (IST)
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