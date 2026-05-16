Vat Saviri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत में बांस के हाथ पंखे का क्या है महत्व, जानें

वट सावित्री के दिन महिलाएं उपवास रखकर वट वृक्ष के पास पूजा करती हैं. इस दिन सावित्री और सत्यवान की भी पूजा होती है और व्रत कथा सुनी जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, वट सावित्री पूजा में आखिर बांस से बने पंखे का क्या महत्व है.