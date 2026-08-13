8 महीने पहले हुई भविष्यवाणी सच! Google Gemini का चेहरा बने शाहरुख खान

Shah Rukh Khan Google Gemini: शाहरुख खान ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है. इस बार बात किसी फिल्म या बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड की नहीं है. दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Google ने उन्हें अपने नए Gemini अभियान से जोड़ा है.

इस खबर ने एक पुरानी ज्योतिषीय भविष्यवाणी को फिर चर्चा में ला दिया है. 30 दिसंबर 2025 को ABP Live पर शाहरुख खान की कुंडली का विश्लेषण प्रकाशित हुआ था. इसमें कहा गया था कि 2026 में वह किसी बड़ी विदेशी टेक या AI कंपनी के साथ हाथ मिला सकते हैं.

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भविष्यवाणी में Apple, Disney और किसी बड़ी AI फर्म का उदाहरण दिया गया था. अब शाहरुख Google Gemini के अभियान का प्रमुख चेहरा बन गए हैं. खास बात यह है कि यह घटनाक्रम ठीक उसी समय सामने आया है, जिसका संकेत उनकी कुंडली में मिला था.

Google Gemini के अभियान में क्या करेंगे शाहरुख?

Google India ने Gemini का नया बहुभाषी अभियान शुरू किया है. इसमें शाहरुख खान प्रमुख भूमिका में हैं. अभियान का मकसद AI को आम लोगों के करीब लाना है.

आज भी देश के छोटे शहरों में बहुत से लोग AI का इस्तेमाल नहीं कर पाते. अंग्रेजी और तकनीकी झिझक इसकी बड़ी वजह है. Google इसी दूरी को कम करना चाहता है.

Gemini से लोग अपनी भाषा में बातचीत कर सकते हैं. वे आवाज, टेक्स्ट, तस्वीर और वीडियो के जरिए सवाल पूछ सकते हैं. अपनी उलझन बता सकते हैं. नए विचार खोज सकते हैं. रोजमर्रा के फैसलों में भी मदद ले सकते हैं.

अभियान की टैगलाइन है 'अब दोस्त है साथ, खुल के करो बात.'

इसे प्रसून जोशी ने लिखा है. अभियान को Google ने McCann India और Nirvana Films के साथ तैयार किया है. इसमें Gemini को किसी कठिन मशीन की तरह नहीं, बल्कि मदद करने वाले दोस्त के रूप में दिखाया गया है.

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में शाहरुख को इस अभियान का चेहरा बताया गया है.

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पुरानी भविष्यवाणी में क्या लिखा था?

30 दिसंबर 2025 को प्रकाशित ज्योतिषीय विश्लेषण में 2026 को शाहरुख खान के करियर का निर्णायक साल बताया गया था. इसमें लिखा था-

'2026 के उत्तरार्ध में शाहरुख खान किसी ऐसी वैश्विक कंपनी, जैसे Apple, Disney या किसी बड़ी AI फर्म के साथ हाथ मिला सकते हैं, जो उन्हें एक एक्टर से ऊपर ग्लोबल पार्टनर बना देगी.'

पूरी भविष्यवाणी पढ़ने के लिए फोटो पर क्लिक करें-

जब यह भविष्यवाणी की गई थी, तब Google Gemini के इस अभियान की कोई घोषणा नहीं हुई थी. शाहरुख के इससे जुड़ने की खबर भी सामने नहीं आई थी.

अब अगस्त 2026 में Google Gemini का नया अभियान सामने आया है. इसमें शाहरुख खान लोगों को AI से अपनी भाषा में बात करने का संदेश दे रहे हैं. इसलिए इस उपलब्धि को पुरानी भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जा रहा है.

बुध की महादशा में क्यों मिला AI का बड़ा अभियान?

पुराने विश्लेषण में इस भविष्यवाणी का मुख्य आधार बुध की महादशा थी. ज्योतिष में बुध को बुद्धि, भाषा और संवाद का ग्रह माना जाता है. तकनीक, मीडिया, कारोबार और सूचना का संबंध भी बुध से है.

Google Gemini भी इन्हीं विषयों पर काम करता है. यह भाषा समझता है. सवालों के जवाब देता है. लोगों से संवाद करता है. तस्वीर, आवाज और वीडियो के आधार पर भी मदद करता है.

यही कारण है कि शाहरुख का AI अभियान से जुड़ना बुध के प्रभाव से मेल खाता दिखाई देता है.

शाहरुख की कुंडली तुला लग्न की है. इस कुंडली में बुध नौवें भाव के स्वामी हैं. नौवां भाव भाग्य, विदेश और बड़े अवसरों से जुड़ा होता है.

शनि की लंबी महादशा समाप्त होने के बाद बुध की महादशा शुरू हुई है. पुराने लेख में कहा गया था कि यह बदलाव उनके करियर का दायरा बढ़ाएगा. उनकी पहचान केवल अभिनेता की नहीं रहेगी. वह तकनीक, कारोबार और वैश्विक मंचों पर भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.

Google Gemini का अभियान इसी संकेत की पहली बड़ी तस्वीर हो सकता है.

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उच्च के गुरु ने खोला करियर का नया रास्ता

इस उपलब्धि का दूसरा बड़ा ज्योतिषीय आधार बृहस्पति हैं. जून 2026 में गुरु ने कर्क राशि में प्रवेश किया. कर्क में गुरु उच्च के माने जाते हैं.

तुला लग्न से कर्क राशि दसवें भाव में आती है. दसवां भाव काम, पद और प्रतिष्ठा का होता है. यहां उच्च के गुरु का आना करियर में बड़ा अवसर दे सकता है. नाम और प्रभाव बढ़ा सकता है. किसी बड़ी संस्था से जुड़ाव भी करा सकता है.

Google Gemini का अभियान अगस्त 2026 में सामने आया. यानी गुरु के उच्च राशि में आने के कुछ समय बाद ही यह उपलब्धि मिली.

समय का यह मेल भविष्यवाणी को और दिलचस्प बनाता है. पुराने आर्टिकल में जुलाई और अगस्त 2026 को करियर के शिखर का समय बताया गया था. बड़ी डील मिलने का संकेत भी दिया गया था.

अब उसी दौरान शाहरुख दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल Google के AI अभियान का प्रमुख चेहरा बन गए हैं.

Google ने शाहरुख को ही क्यों चुना?

भारत में AI तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन इसका इस्तेमाल अभी भी शहरों और अंग्रेजी जानने वाले लोगों में ज्यादा है. Google अब छोटे शहरों और भारतीय भाषाओं तक पहुंच बनाना चाहता है.

इसके लिए उसे ऐसा चेहरा चाहिए था, जिसे पूरा देश पहचानता हो. शाहरुख की लोकप्रियता किसी एक उम्र, भाषा या शहर तक सीमित नहीं है.

उनकी संवाद शैली इस अभियान के अनुकूल है. वह कठिन बात को भावनाओं के साथ कह सकते हैं. लोगों से सीधा जुड़ते हैं. यही खूबी Gemini को आम लोगों तक ले जाने में मदद कर सकती है.

यह किसी सामान्य विज्ञापन से बड़ा काम है. यहां शाहरुख केवल किसी उत्पाद का प्रचार नहीं कर रहे. वह लोगों की नई तकनीक को लेकर झिझक दूर करने की कोशिश कर रहे हैं.

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अब फिल्मों से आगे बढ़ रहा ‘ब्रांड शाहरुख’

शाहरुख खान लंबे समय से देश के सबसे बड़े सितारों में शामिल हैं. लेकिन अब उनकी पहचान का दायरा बदलता दिख रहा है.

वह अभिनेता के साथ निर्माता और कारोबारी भी हैं. Red Chillies Entertainment और VFX कारोबार में उनकी मजबूत मौजूदगी है. खेल जगत में भी उनका बड़ा निवेश है.

अब AI से जुड़ा यह अभियान उन्हें नई पीढ़ी की तकनीक से भी जोड़ता है. यही बात पुरानी भविष्यवाणी में कही गई थी. बुध की महादशा उन्हें फिल्मों से आगे ले जा सकती है.

आने वाले समय में शाहरुख की कोई और बड़ी टेक डील भी सामने आ सकती है. वह AI, डिजिटल कंटेंट या VFX से जुड़े किसी अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं.

फिलहाल Google Gemini के साथ उनका जुड़ना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. दिसंबर 2025 में जिस ग्लोबल AI कनेक्शन की भविष्यवाणी की गई थी, वह आठ महीने बाद सच होती दिख रही है. शाहरुख अब केवल बॉलीवुड के ‘किंग’ नहीं हैं. वह भारत में AI की नई आवाज भी बन रहे हैं.

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