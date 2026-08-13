Kal Ka Rashifal (कल का राशिफल): शुक्रवार, 14 अगस्त 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए अत्यंत पावन, शुभ और नए अवसर लेकर आने वाला है. कल श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 18:48:48 बजे तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि का आरंभ होगा. इसके साथ ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देर रात 27:43:29 (तड़के 03:43 बजे) तक रहेगा. योग की बात करें तो परिघ योग सुबह 09:28:41 बजे तक रहेगा, जिसके बाद शिव योग का प्रभाव शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में गोचर करेंगे.

शुक्रवार का यह दिन धन, सुख और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित होता है. श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और मां लक्ष्मी की कृपा के इस शुभ संयोग से कई राशियों के जातकों को कारोबार में बड़ा फायदा, पुराने निवेश से बेहतरीन रिटर्न और करियर में नए अवसर मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से कल का संपूर्ण और सटीक राशिफल.

पंचांग (14 अगस्त 2026, शुक्रवार)

तिथि: श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया (शाम 18:48:48 बजे तक), तत्पश्चात तृतीया

श्रावण शुक्ल पक्ष द्वितीया (शाम 18:48:48 बजे तक), तत्पश्चात तृतीया नक्षत्र: पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (रात 27:43:29 बजे तक)

पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र (रात 27:43:29 बजे तक) करण: बालव (सुबह 07:42:00 बजे तक), तत्पश्चात कौलव (शाम 18:48:48 बजे तक)

बालव (सुबह 07:42:00 बजे तक), तत्पश्चात कौलव (शाम 18:48:48 बजे तक) पक्ष: शुक्ल पक्ष

शुक्ल पक्ष योग: परिघ योग (सुबह 09:28:41 बजे तक), तत्पश्चात शिव योग

परिघ योग (सुबह 09:28:41 बजे तक), तत्पश्चात शिव योग चंद्र राशि: सिंह राशि

सिंह राशि वार: शुक्रवार (मां लक्ष्मी जी का विशेष दिन)

शुक्रवार (मां लक्ष्मी जी का विशेष दिन) शुभ समय (चौघड़िया): प्रातः लाभ-अमृत (सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक) एवं दोपहर शुभ (दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक)

प्रातः लाभ-अमृत (सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक) एवं दोपहर शुभ (दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक) राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक

मेष राशि (Aries)

करियर व बिजनेस: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और पिता से विशेष सहयोग प्राप्त होगा. नौकरी में दिन आपके अनुकूल बीतेगा.

लव व परिवार: सामाजिक व पारिवारिक जीवन में मान-सम्मान बढ़ेगा. सगे-संबंधियों से मुलाकात का मौका मिलेगा. सेहत का ध्यान रखें.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1, 8

अचूक उपाय: मां लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाएं.

वृष राशि (Taurus)

करियर व बिजनेस: पुराने निवेश और कामों से बड़ा रिटर्न मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों की मेहनत रंग लाएगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी.

लव व परिवार: जीवनसाथी को खुश करने के लिए उपहार खरीद सकते हैं. भाई-बहनों के बीच आपसी सहयोग बना रहेगा.

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2, 7

अचूक उपाय: लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और किसी कन्या को फल दान करें.

मिथुन राशि (Gemini)

करियर व बिजनेस: काम का अतिरिक्त दबाव रहने से मानसिक तनाव हो सकता है. कार्य योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है. बिजनेस में कमाई बढ़ेगी.

लव व परिवार: जीवनसाथी से किसी बात पर मतभेद संभव है. धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलेगा.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3, 6

अचूक उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और "ॐ गं गणपतये नमः" का जाप करें.

कर्क राशि (Cancer)

करियर व बिजनेस: अटका हुआ काम पूरा होगा. सहकर्मियों के सहयोग से ऑफिस में काम आसान होंगे. साझेदारी में नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है.

लव व परिवार: जीवनसाथी के साथ सुखद और रोमांटिक समय बीतेगा. माता-पिता का आशीर्वाद व सहयोग प्राप्त होगा.

शुभ रंग: क्रीम | शुभ अंक: 4

अचूक उपाय: शिवलिंग पर दूध व जल से अभिषेक करें.

सिंह राशि (Leo)

करियर व बिजनेस: किराना, मिठाई व खानपान से जुड़े कारोबारियों के काम में तेजी रहेगी. बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, लेकिन विरोधियों से सतर्क रहें.

लव व परिवार: दांपत्य जीवन में प्रेम व तालमेल बना रहेगा. रिश्तेदारों से कोई खास उपहार मिल सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1, 5

अचूक उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और मस्तक पर रोली का तिलक लगाएं.

कन्या राशि (Virgo)

करियर व बिजनेस: कार्यक्षेत्र में काम सुचारू रूप से चलेगा. मित्र या पूर्व परिचित के माध्यम से लाभ मिलेगा. पुराने निवेश से फायदा होगा.

लव व परिवार: नई ऊर्जा का संचार होगा. जीवनसाथी या भाई-बहन के लिए गिफ्ट ले सकते हैं, जिससे स्नेह बढ़ेगा.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3, 8

अचूक उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं.

तुला राशि (Libra)

करियर व बिजनेस: नौकरीपेशा लोग व्यस्त रहेंगे और काम की सराहना होगी. समस्याओं को सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. बढ़ते खर्चों पर अंकुश लगाएं.

लव व परिवार: वाणी में संयम रखें. बच्चों की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. दोस्तों व रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा.

शुभ रंग: ब्राइट ब्लू | शुभ अंक: 2, 7

अचूक उपाय: किसी जरूरतमंद को चावल या चीनी का दान करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर व बिजनेस: परिश्रम का पूरा फल मिलेगा. अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा. सरकारी क्षेत्र के कामों में सफलता मिलेगी. व्यापार में लाभ होगा.

लव व परिवार: लव लाइफ में पार्टनर से लंबी बातचीत होगी. सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. मानसिक भटकाव पर काबू रखें.

शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 9, 1

अचूक उपाय: हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

धनु राशि (Sagittarius)

करियर व बिजनेस: बिजनेस में अच्छी डील मिलने के योग हैं. साझेदारी के काम सफल होंगे. सफलता पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें.

लव व परिवार: जीवनसाथी के साथ शाम का समय अच्छा बीतेगा, कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. खानपान में लापरवाही न बरतें.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3, 9

अचूक उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं.

मकर राशि (Capricorn)

करियर व बिजनेस: नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में पैसा कमाने के कई मौके मिलेंगे. निवेश से अच्छा मुनाफा होगा.

लव व परिवार: वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. मित्रों या रिश्तेदारों से मुलाकात का योग है. मनोरंजक कार्यक्रम का आनंद लेंगे.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 8, 5

अचूक उपाय: शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर व बिजनेस: काम पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेस में संयम से काम लें, आर्थिक लाभ होगा.

लव व परिवार: परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा. अध्यात्म और दर्शन में रुचि बढ़ेगी. छोटी या लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है.

शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 6, 8

अचूक उपाय: पक्षियों को दाना डालें और गरीबों को भोजन कराएं.

मीन राशि (Pisces)

करियर व बिजनेस: आर्थिक प्रयासों में सफलता मिलेगी. नौकरी में प्रभाव व सम्मान बढ़ेगा. पिता व पैतृक संपत्ति से लाभ का योग है.

लव व परिवार: मित्रों और पड़ोसियों का सहयोग मिलेगा. उतावलेपन में कोई फैसला न लें. अनावश्यक खर्चों से बचें.

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 3, 7

अचूक उपाय: शिवलिंग पर पीले फूल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.

FAQ

14 अगस्त 2026 शुक्रवार को किन राशियों को सबसे बड़ा आर्थिक लाभ होगा?

कल वृष, सिंह, मकर और मीन राशि के जातकों को पुराने निवेश से रिटर्न, व्यापार में तेजी और पैतृक पक्ष से बड़ा धन लाभ होने के योग हैं.

14 अगस्त को किन राशियों को सेहत और खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है?

कल तुला, मिथुन और धनु राशि के लोगों को काम के दबाव, खानपान की लापरवाही और बेतहाशा खर्चों के प्रति सतर्क रहना चाहिए.

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे उत्तम उपाय क्या है?

कल सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनें, मां लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें, मिश्री का भोग लगाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें.

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