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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsLiving Room Home Tips: सोफे के नीचे बार-बार चला जाता है सामान? अपनाएं ये 4 आसान हैक्स

Living Room Home Tips: सोफे के नीचे बार-बार चला जाता है सामान? अपनाएं ये 4 आसान हैक्स

How To Block Gap Under Sofa: बच्चों के खिलौने, टीवी रिमोट, चप्पल, सिक्के या दूसरी छोटी चीजें बार-बार सोफे के नीचे चली जाती हैं. निकालने के लिए झुकना पड़ता है या सोफा खिसकाना पड़ता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 13 Aug 2026 04:53 PM (IST)
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How To Stop Items Sliding Under Sofa: घर में सोफा सिर्फ बैठने की जगह नहीं होता, बल्कि लिविंग रूम का अहम हिस्सा भी होता है. लेकिन कई बार सोफे के नीचे बनी खाली जगह रोज की परेशानी बन जाती है. बच्चों के खिलौने, टीवी रिमोट, चप्पल, सिक्के या दूसरी छोटी चीजें बार-बार सोफे के नीचे चली जाती हैं. फिर हर बार उन्हें निकालने के लिए झुकना पड़ता है या सोफा खिसकाना पड़ता है. अगर आपके घर में भी यह समस्या रहती है, तो कुछ आसान उपाय अपनाकर सोफे के नीचे सामान जाने से रोका जा सकता है.

सोफे के नीचे सामान क्यों चला जाता है?

सोफे और फर्श के बीच खाली जगह होने की वजह से छोटी चीजें आसानी से उसके नीचे पहुंच जाती हैं. खासकर बच्चों वाले घरों में खिलौने और गेंदें अक्सर सोफे के नीचे चली जाती हैं. वहीं, सफाई करते समय भी छोटी चीजें अनजाने में नीचे खिसक सकती हैं.


Living Room Home Tips: सोफे के नीचे बार-बार चला जाता है सामान? अपनाएं ये 4 आसान हैक्स

अगर सोफा फर्श पर अपनी जगह से बार-बार सरकता है, तो समस्या और बढ़ सकती है. चिकने टाइल्स, लकड़ी, लैमिनेट या विनाइल फर्श पर सोफे के पैर आसानी से खिसक सकते हैं. बैठने, उठने, बच्चों के कूदने या सफाई के दौरान धीरे-धीरे सोफा अपनी जगह से हटता रहता है. इससे सोफे और दीवार या दूसरे फर्नीचर के बीच का गैप भी बदल सकता है और सामान नीचे पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है.

सोफे के पैरों के नीचे लगाएं रबर ग्रिपर

अगर आपका सोफा बार-बार खिसकता है, तो सबसे पहले उसके पैरों को स्थिर करना जरूरी है. इसके लिए सोफे के हर पैर के नीचे रबर ग्रिपर या एंटी-स्लिप पैड लगाए जा सकते हैं. रबर ग्रिपर सोफे और फर्श के बीच पकड़ बनाने में मदद करते हैं. इससे सोफा बार-बार सरकने से बच सकता है. यह तरीका खासतौर पर टाइल्स, लकड़ी, लैमिनेट और दूसरे चिकने फर्श पर उपयोगी हो सकता है.

अगर आपकी मुख्य समस्या सोफे का खिसकना है, तो केवल फेल्ट पैड लगाने से ज्यादा फायदा नहीं मिल सकता. फेल्ट पैड फर्श को खरोंच से बचाने में मदद करते हैं, लेकिन उनमें रबर जैसी पकड़ नहीं होती. इसलिए एंटी-स्लिप रबर पैड बेहतर विकल्प हो सकते हैं.


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फर्नीचर कप का कर सकते हैं इस्तेमाल

बड़े और भारी सोफे के लिए फर्नीचर कप भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इन्हें सोफे के पैरों के नीचे रखा जाता है, जिससे पैर अपनी जगह पर टिके रहने में मदद मिलती है. इससे सोफा खिसकने की समस्या कम हो सकती है और फर्श पर दबाव भी सीधे एक छोटे हिस्से पर नहीं पड़ता. अगर सोफा भारी है और उसे बार-बार अपनी जगह से हटाना मुश्किल होता है, तो यह तरीका काम आ सकता है.

सोफे के नीचे खाली जगह को करें कवर

अगर मुख्य परेशानी सोफे के नीचे सामान चले जाने की है, तो खाली जगह को ब्लॉक करना सबसे सीधा उपाय हो सकता है. इसके लिए सोफे के नीचे फिट होने वाले अंडर-सोफा ब्लॉकर या गैप कवर का इस्तेमाल किया जा सकता है.

ऐसे कवर सोफे और फर्श के बीच की खाली जगह को ढकने में मदद करते हैं, जिससे रिमोट, खिलौने, चप्पल और दूसरी छोटी चीजें आसानी से नीचे नहीं जा पातीं. इन्हें सोफे के साइज और नीचे मौजूद गैप के हिसाब से चुना जा सकता है. अगर तैयार ब्लॉकर नहीं लगाना चाहते, तो घर में मौजूद मजबूत बोर्ड या दूसरे उपयुक्त कवर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. बस ध्यान रखें कि लगाया गया सामान स्थिर हो और जरूरत पड़ने पर सफाई के लिए आसानी से हटाया जा सके.

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नॉन-स्लिप मैट भी आएगी काम

सोफे को अपनी जगह पर रखने के लिए नॉन-स्लिप मैट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे जरूरत के हिसाब से काटकर सोफे के पैरों के नीचे रखा जा सकता है. यह तरीका उन लोगों के लिए आसान हो सकता है, जो चिपकाने वाले टेप या किसी स्थायी उपाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहते. रबर जैसी पकड़ वाली नॉन-स्लिप मैट सोफे को फर्श पर बेहतर ग्रिप देने में मदद कर सकती है.

अगर सोफा हल्का है, तो इस तरीके से उसके बार-बार सरकने की समस्या कम हो सकती है. साथ ही, सोफा अपनी जगह पर रहेगा तो नीचे जाने वाला सामान निकालने के लिए बार-बार उसे खिसकाने की जरूरत भी कम होगी.

रग और एंटी-स्लिप पैड का इस्तेमाल करें

लिविंग रूम में रग बिछाने से भी सोफे को स्थिर रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, सिर्फ रग बिछा देने से हर बार समस्या खत्म नहीं होती. अगर रग खुद ही फर्श पर खिसकती है, तो उसके नीचे एंटी-स्लिप रग पैड लगाना बेहतर हो सकता है. रग और उसके नीचे लगा पैड फर्श पर अतिरिक्त पकड़ बनाने में मदद करते हैं. कोशिश करें कि रग इतनी बड़ी हो कि सोफे के कम से कम आगे वाले पैर उसके ऊपर टिक सकें. अगर जगह हो, तो पूरा सोफा बड़े रग पर रखना और भी बेहतर हो सकता है. इससे सोफा स्थिर रहने में मदद मिलती है और लिविंग रूम भी ज्यादा व्यवस्थित दिखाई देता है.

सोफा दीवार से बहुत दूर न रखें

कई बार सोफे को दीवार से काफी दूर रखने पर उसके पीछे और नीचे सामान जाने की समस्या बढ़ जाती है. अगर आपके कमरे की व्यवस्था ऐसी है कि सोफा दीवार के पास रखा जा सकता है, तो जरूरत से ज्यादा गैप न छोड़ें. सोफे और दीवार के बीच बहुत ज्यादा जगह होने पर रिमोट, खिलौने या दूसरी चीजें पीछे भी गिर सकती हैं. इसलिए फर्नीचर की जगह तय करते समय इस बात का भी ध्यान रखें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 04:53 PM (IST)
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