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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal: टैरो राशिफल 14 अगस्त 2026 मिथुन और तुला राशि वालों का चमकेगा भाग्य, मेष को धन लाभ; जानें मेष से मीन का भविष्य

Tarot Card Rashifal: टैरो राशिफल 14 अगस्त 2026 मिथुन और तुला राशि वालों का चमकेगा भाग्य, मेष को धन लाभ; जानें मेष से मीन का भविष्य

Tarot Rashifal 14 August 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. मिथुन को विदेशी लाभ, तुला को मान-सम्मान. मेष की धन योजना सफल होगी. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Aug 2026 05:00 PM (IST)
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Tarot Rashifal 14 August 2026: अगस्त महीने का यह शुक्रवार सभी 12 राशियों के लिए आर्थिक योजनाओं की सफलता, विदेशी लाभ और व्यावसायिक सतर्कता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मिथुन राशि वालों को विदेशी स्रोतों से लाभ और तुला राशि के जातकों को दफ्तर में बड़ा मान-सम्मान मिलेगा, वहीं कन्या राशि के जातकों को पार्टनरशिप में और मकर राशि वालों को यात्राओं के मामले में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन के मामले में शुभ साबित होने वाला है. अगर आज आप धन इकट्ठा करने का सोच रहे हैं तो आपकी योजना सफल रहेंगी. साथ ही आज आप लग्जरी आइटम पर पैसा खर्च कर सकते हैं. आपको सलाह है कि बल अहंकार से बचें. कमाई के मामले में दिन काफी अच्छा रहने वाला है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज अपने विचारों को थोड़ा स्पष्टता बनाकर रखनी होगी. वरना आपसे कामकाज में काफी गलतियां हो सकती हैं. उच्चाधिकारियों से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है. साथ ही कमाई के मामले में जिन अनुकूल रहने वाला है. सरकारी सेवाओं से जो लोग जुड़े हैं उन्हें आज विशेष लाभ मिल सकता है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन विदेशी स्रोतों से लाभ दिलाने वाला रहेगा. आज आप अपने सभी काम बिना भागदौड़ के पूरे करेंगे. आज आप अपना कमाई हुआ धन सही समय पर निवेश करने की योजना बना सकते हैं. आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. आज किए गए प्रयास लंबे समय तक आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होने वाले हैं.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोगों को स्वास्थ्य आज साथ नहीं दे पाएगा. आज आपकी सेहत थोड़ा कमजोर रहेगी. जिस वजह से हो सकता है कि आपका अपने कामकाज में मन न लगे. आपको सलाह है कि इस अवधि में थोड़ा जोखिम भरे निवेश से बचें. व्यापारी वर्ग के लोगों को धन लाभ मिलने की संभावनाएं हैं. आपके सामने अचानक ही कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए दिन कामकाज के मामले में काफी भागदौड़ कराने वाला रहेगा. हालांकि, आज आपको कई शुभ परिणाम भी मिल सकते हैं. अगर आप निवेश करने जा सोच रहे हैं तो धन निवेश से आपको लाभ मिल सकता है. जिससे व्यापार में प्रगति होगी.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को फिलहाल, साझेदारी वाले कामों में सतर्क रहने की जरूरत है. क्योंकि, आपको नुकसान हो सकता है. अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर ही योजना बनाएं. किसी बात को लेकर आपके अधिकारियों से टकराव हो सकता है. आर्थिक मामलों में दिन अच्छा रहने वाला है लेकिन, आपको सलाह है कि धैर्य और सावधानी से निर्णय लें.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आज आपको कामकाज में खूब मान सम्मान मिलेगा. साथ ही विपरीत परिस्थितियों को आप अच्छे ढंग से संभालने में सफल रहेंगे जिससे आपके अधिकारी आपसे काफी प्रसन्न होंगे. सरकारी कामकाज में आपको लाभ मिलने की योग भी दिखाई दे रहे हैं. आत्मविश्वास और संयम से दिन बेहद फलदायी रहेगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों को सलाह है कि आप कोई ऐसे ठोस निर्णय ले सकते हैं जिसका सकारात्मक असर आपको दिखाई देगा. साथ ही आज आप काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे लेकिन व्यापारी वर्ग के लोगों के रिश्ते अपने साझेदारों के साथ मजबूत होंगे. आपको सलाह है कि फिलहाल, अपनी योजनाओं को प्राइवेट ही रखें.

धनु टैरो रााशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. लेकिन, आप आर्थिक रूप से असंतोष महसूस कर सकते हैं. कमाई के साथ खर्च भी बढ़ेंगे. हालांकि, आपको नए अवसर मिल सकते हैं. बस धैर्य और लगन बनाकर रखें.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक मकर राशि के लोगों को आज कामकाज में मुश्किलों और रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि अपने कामकाज के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएं. साथ ही आज आपका मन थोड़ा अशांत हो सकता है. यात्रा के योग बन रहे हैं. लेकिन, यात्रा करने से फिलहाल, थोड़ा बचें.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा साबित होगा क्योंकि, आप कार्यस्थल पर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे. लेकिन, आप साझेदारी में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन अच्छा रहेगा. कोशिश करें की आप किसी के साथ व्यर्थ के विवाद में न पड़े. धन के मामले में आपको संतोष मिलेगा. लेकिन, कुछ जरूरी खर्च करने पड़ सकते हैं.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को आज कुछ मन के मुताबिक परिणाम नहीं मिल पाएंगे. आपको सलाह है कि फिलहास, अहंकार से दूर रहें वरना रिश्तों में खटास आ सकती है. आज अपनी सोच को थोड़ा कंट्रोल में रखें वरना आपको नुकसान हो सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 13 Aug 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading Tarot Rashifal 14 August 2026
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