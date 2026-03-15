मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं और अचानक धन लाभ की संभावना भी बन सकती है. परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा.

Career: कामकाज में सफलता मिलेगी और कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है.

कामकाज में सफलता मिलेगी और कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. Finance: गुप्त तरीकों या अचानक धन प्राप्ति के संकेत मिल सकते हैं.

गुप्त तरीकों या अचानक धन प्राप्ति के संकेत मिल सकते हैं. Love: लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे और दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे और दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. Health: स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खानपान सही रखें.

स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खानपान सही रखें. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1

लाल | 1 विशेष उपाय: गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं.

वृषभ राशि (Taurus)

आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए धन प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी होगा.

Career: कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम मिलेंगे और साथियों का सहयोग मिलेगा.

कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम मिलेंगे और साथियों का सहयोग मिलेगा. Finance: खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें.

खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें. Love: लव लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ लोग आपके रिश्ते में दखल दे सकते हैं.

लव लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ लोग आपके रिश्ते में दखल दे सकते हैं. Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6

सफेद | 6 विशेष उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन सामान्य रूप से फलदायक रहेगा. मेहनत और प्रयास से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

Career: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रयासों की सराहना होगी.

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रयासों की सराहना होगी. Finance: व्यापार में लाभ के संकेत मिल सकते हैं.

व्यापार में लाभ के संकेत मिल सकते हैं. Love: दांपत्य जीवन में हल्का तनाव हो सकता है, लेकिन प्यार भी बना रहेगा.

दांपत्य जीवन में हल्का तनाव हो सकता है, लेकिन प्यार भी बना रहेगा. Health: मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे.

मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

हरा | 5 विशेष उपाय: मछलियों को आटा डालें.

कर्क राशि (Cancer)

आज का दिन थोड़ा सामान्य रहने वाला है. कुछ महत्वपूर्ण काम बनते-बनते अटक सकते हैं.

Career: कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी.

कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. Love: प्रेम जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं.

प्रेम जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं. Health: स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, ध्यान रखें.

स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, ध्यान रखें. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

सफेद | 2 विशेष उपाय: भगवान शिव के दर्शन करें.

सिंह राशि (Leo)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ सकता है और जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं.

Career: किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है.

किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है. Finance: खर्च नियंत्रण में रहेंगे और आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.

खर्च नियंत्रण में रहेंगे और आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. Love: लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. Health: परिवार के किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है.

परिवार के किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 3

सुनहरा | 3 विशेष उपाय: पक्षियों को दाना डालें.

कन्या राशि (Virgo)

आज का दिन समझदारी से फैसले लेने का है. कार्यक्षेत्र में आपके लिए अच्छे अवसर बन सकते हैं.

Career: नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने के योग हैं.

नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने के योग हैं. Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. Love: लव पार्टनर के साथ घूमने-फिरने का प्लान बना सकते हैं.

लव पार्टनर के साथ घूमने-फिरने का प्लान बना सकते हैं. Health: घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें.

घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

हरा | 5 विशेष उपाय: गणेश जी के दर्शन करें.

तुला राशि (Libra)

आज का दिन खुशियां देने वाला रहेगा. यात्रा के योग बन सकते हैं और नए लोगों से मुलाकात हो सकती है.

Career: कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा.

कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा. Finance: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.

आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. Love: लव लाइफ में उतार-चढ़ाव रह सकता है.

लव लाइफ में उतार-चढ़ाव रह सकता है. Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6

गुलाबी | 6 विशेष उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का दिन अनुकूल रहेगा. अटका हुआ धन वापस मिल सकता है और इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Career: कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी.

कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी. Finance: धन लाभ के योग बन रहे हैं.

धन लाभ के योग बन रहे हैं. Love: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

लाल | 9 विशेष उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन आय में वृद्धि के संकेत भी मिल सकते हैं.

Career: कार्यक्षेत्र में सामान्य प्रगति होगी.

कार्यक्षेत्र में सामान्य प्रगति होगी. Finance: खर्च और आय दोनों बढ़ सकते हैं.

खर्च और आय दोनों बढ़ सकते हैं. Love: लव लाइफ में हल्की कड़वाहट आ सकती है.

लव लाइफ में हल्की कड़वाहट आ सकती है. Health: वाहन सावधानी से चलाएं.

वाहन सावधानी से चलाएं. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3

पीला | 3 विशेष उपाय: भगवान शिव के दर्शन करें.

मकर राशि (Capricorn)

आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा. कामकाज की अधिकता के कारण थकान और तनाव महसूस हो सकता है.

Career: कार्यक्षेत्र में स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी.

कार्यक्षेत्र में स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी. Finance: खर्च अधिक हो सकते हैं, लेकिन संपत्ति से लाभ मिल सकता है.

खर्च अधिक हो सकते हैं, लेकिन संपत्ति से लाभ मिल सकता है. Love: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. Health: स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8

नीला | 8 विशेष उपाय: संकट मोचन हनुमान जी का पाठ करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में मजबूती महसूस करेंगे और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

Career: व्यापार और नौकरी में सफलता के संकेत मिल सकते हैं.

व्यापार और नौकरी में सफलता के संकेत मिल सकते हैं. Finance: व्यापार में अच्छी आय होने की संभावना है.

व्यापार में अच्छी आय होने की संभावना है. Love: परिवार में किसी बात को लेकर हल्का विवाद हो सकता है.

परिवार में किसी बात को लेकर हल्का विवाद हो सकता है. Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8

आसमानी | 8 विशेष उपाय: कन्या को भोजन कराएं.

मीन राशि (Pisces)

आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है. आपकी बुद्धिमानी से आप चुनौतियों पर विजय पा सकते हैं.