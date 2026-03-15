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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 16 March 2026: ग्रहों के संकेत बता रहे हैं इन 2 राशियों के लिए खुलेंगे भाग्य के द्वार! जानें अपनी किस्मत

Kal Ka Rashifal 16 March 2026: ग्रहों के संकेत बता रहे हैं इन 2 राशियों के लिए खुलेंगे भाग्य के द्वार! जानें अपनी किस्मत

Kal Ka Rashifal 16 March 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में लाभ होने की संभावना. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Mar 2026 03:32 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal 16 March 2026: ग्रहों की स्थिति के अनुसार सोमवार का दिन कई राशियों के लिए सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है. कुछ जातकों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत हैं, वहीं कुछ लोगों को स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.

आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

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मेष राशि (Aries)
आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं और अचानक धन लाभ की संभावना भी बन सकती है. परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा.

  • Career: कामकाज में सफलता मिलेगी और कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है.
  • Finance: गुप्त तरीकों या अचानक धन प्राप्ति के संकेत मिल सकते हैं.
  • Love: लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे और दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
  • Health: स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खानपान सही रखें.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1
  • विशेष उपाय: गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं.

वृषभ राशि (Taurus)
आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए धन प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी होगा.

  • Career: कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम मिलेंगे और साथियों का सहयोग मिलेगा.
  • Finance: खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें.
  • Love: लव लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन कुछ लोग आपके रिश्ते में दखल दे सकते हैं.
  • Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6
  • विशेष उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन सामान्य रूप से फलदायक रहेगा. मेहनत और प्रयास से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

  • Career: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रयासों की सराहना होगी.
  • Finance: व्यापार में लाभ के संकेत मिल सकते हैं.
  • Love: दांपत्य जीवन में हल्का तनाव हो सकता है, लेकिन प्यार भी बना रहेगा.
  • Health: मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को मजबूत महसूस करेंगे.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
  • विशेष उपाय: मछलियों को आटा डालें.

कर्क राशि (Cancer)
आज का दिन थोड़ा सामान्य रहने वाला है. कुछ महत्वपूर्ण काम बनते-बनते अटक सकते हैं.

  • Career: कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी.
  • Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
  • Love: प्रेम जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं.
  • Health: स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, ध्यान रखें.
  • शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2
  • विशेष उपाय: भगवान शिव के दर्शन करें.

सिंह राशि (Leo)
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ सकता है और जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं.

  • Career: किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी मिल सकती है.
  • Finance: खर्च नियंत्रण में रहेंगे और आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.
  • Love: लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.
  • Health: परिवार के किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है.
  • शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 3
  • विशेष उपाय: पक्षियों को दाना डालें.

कन्या राशि (Virgo)
आज का दिन समझदारी से फैसले लेने का है. कार्यक्षेत्र में आपके लिए अच्छे अवसर बन सकते हैं.

  • Career: नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने के योग हैं.
  • Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
  • Love: लव पार्टनर के साथ घूमने-फिरने का प्लान बना सकते हैं.
  • Health: घर के बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें.
  • शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
  • विशेष उपाय: गणेश जी के दर्शन करें.

तुला राशि (Libra)
आज का दिन खुशियां देने वाला रहेगा. यात्रा के योग बन सकते हैं और नए लोगों से मुलाकात हो सकती है.

  • Career: कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा.
  • Finance: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.
  • Love: लव लाइफ में उतार-चढ़ाव रह सकता है.
  • Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
  • शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6
  • विशेष उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का दिन अनुकूल रहेगा. अटका हुआ धन वापस मिल सकता है और इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

  • Career: कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी.
  • Finance: धन लाभ के योग बन रहे हैं.
  • Love: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
  • Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
  • शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9
  • विशेष उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius)
आज मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन आय में वृद्धि के संकेत भी मिल सकते हैं.

  • Career: कार्यक्षेत्र में सामान्य प्रगति होगी.
  • Finance: खर्च और आय दोनों बढ़ सकते हैं.
  • Love: लव लाइफ में हल्की कड़वाहट आ सकती है.
  • Health: वाहन सावधानी से चलाएं.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3
  • विशेष उपाय: भगवान शिव के दर्शन करें.

मकर राशि (Capricorn)
आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा. कामकाज की अधिकता के कारण थकान और तनाव महसूस हो सकता है.

  • Career: कार्यक्षेत्र में स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी.
  • Finance: खर्च अधिक हो सकते हैं, लेकिन संपत्ति से लाभ मिल सकता है.
  • Love: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
  • Health: स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
  • शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8
  • विशेष उपाय: संकट मोचन हनुमान जी का पाठ करें.

कुंभ राशि (Aquarius)
आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में मजबूती महसूस करेंगे और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

  • Career: व्यापार और नौकरी में सफलता के संकेत मिल सकते हैं.
  • Finance: व्यापार में अच्छी आय होने की संभावना है.
  • Love: परिवार में किसी बात को लेकर हल्का विवाद हो सकता है.
  • Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
  • शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8
  • विशेष उपाय: कन्या को भोजन कराएं.

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है. आपकी बुद्धिमानी से आप चुनौतियों पर विजय पा सकते हैं.

  • Career: कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत मिलेंगे.
  • Finance: धन संबंधी मामलों में दिन अच्छा रहेगा.
  • Love: लव लाइफ में प्रेम और सहयोग बना रहेगा.
  • Health: स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा.
  • शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7
  • विशेष उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 15 Mar 2026 01:02 PM (IST)
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