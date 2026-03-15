चैत्र नवरात्रि 2026 के पहले दिन बन रहा है खास शुभ संयोग, इस शुभ समय में करें कलश स्थापन?

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि का शुभ त्योहार इस साल 19 मार्च 2026 को शुरू होने जा रहा है. हिंदू पंचांग के मुताबिक, इसी दिन विक्रम संवत 2083 जिसे सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, शुरू हो रहा है.

नवरात्रि का पहला दिन देवी शैलपुत्री की पूजा और कलश स्थापना का दिन है. यह भक्ति के माध्यम से खुद को शुद्ध करने और अपनी गहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरूरी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का मौका है.

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घटस्थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त

पंचांग के आधार पर 19 मार्च को घटस्थापना के लिए विशिष्ट समय का पालन करना बेहद जरूरी है. इस दिन सूर्योदय सुबह 6.26 मिनट पर होगा.

यदि आप अपने जीवन में सही दिशा और घर में खुशहाली चाहते हैं तो इस दिन पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए पूजा-अर्चना करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है.

घटस्थापना के लिए सबसे शुभ समय

पंचांग के गणनाओं के आधार पर 19 मार्च को घटस्थापना के लिए खास समय का पालन करना बेहद जरूरी है. इस दिन सूर्योदय सुबह 06 बजकर 26 मिनट पर होगा.

सुबह का मुहूर्त 6 बजकर 52 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 26 मिनट तक का समय बेहद शुभ रहने वाला है.

ग्रहों के गोचर और आध्यात्मिक संरेखण का महत्व

19 मार्च को चंद्रमा और सूर्य दोनों मीन राशि में गोचर करेंगे, जिससे एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न होगा.इस दिन शुक्ल योग का भी निर्माण होगा, जो किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए बेहद शुभ माना जाता है. हालांकि सावधानी के तौर पर दोपहर के राहुकाल में शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए.

यह अवधि ध्यान करने के लिए सही है. शांत और स्थिर मन से ध्यान का अभ्यास करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. भविष्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है और जीवन में स्थिरता आता है.

चैत्र नवरात्रि में नियमित रूर से सुबह और शाम माता दुर्गा की आरती करें. सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए. जब पूरा परिवार आरती के दौरान एक साथ इक्ट्ठा हो तो घर में शांति और सद्भाव का वातावरण अपने आप ही स्थापित हो जाता है. पूजा के बाद माता रानी के समक्ष सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगे.

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