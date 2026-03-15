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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मचैत्र नवरात्रि 2026 के पहले दिन बन रहा है खास शुभ संयोग, इस शुभ समय में करें कलश स्थापन?

चैत्र नवरात्रि 2026 के पहले दिन बन रहा है खास शुभ संयोग, इस शुभ समय में करें कलश स्थापन?

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि का शुभ त्योहार इस साल 19 मार्च 2026 को शुरू होने जा रहा है. नवरात्रि के पहले दिन सही समय पर घटस्थापना करने के लिए शुभ मुहूर्त बेहद जरूरी है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 15 Mar 2026 09:37 AM (IST)
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Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि का शुभ त्योहार इस साल 19 मार्च 2026 को शुरू होने जा रहा है. हिंदू पंचांग के मुताबिक, इसी दिन विक्रम संवत 2083 जिसे सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, शुरू हो रहा है.

नवरात्रि का पहला दिन देवी शैलपुत्री की पूजा और कलश स्थापना का दिन है. यह भक्ति के माध्यम से खुद को शुद्ध करने और अपनी गहरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरूरी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का मौका है.

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घटस्थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त

पंचांग के आधार पर 19 मार्च को घटस्थापना के लिए विशिष्ट समय का पालन करना बेहद जरूरी है. इस दिन सूर्योदय सुबह 6.26 मिनट पर होगा.

यदि आप अपने जीवन में सही दिशा और घर में खुशहाली चाहते हैं तो इस दिन पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए पूजा-अर्चना करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है. 

घटस्थापना के लिए सबसे शुभ समय

पंचांग के गणनाओं के आधार पर 19 मार्च को घटस्थापना के लिए खास समय का पालन करना बेहद जरूरी है. इस दिन सूर्योदय सुबह 06 बजकर 26 मिनट पर होगा. 

सुबह का मुहूर्त 6 बजकर 52 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 26 मिनट तक का समय बेहद शुभ रहने वाला है. 

ग्रहों के गोचर और आध्यात्मिक संरेखण का महत्व

19 मार्च को चंद्रमा और सूर्य दोनों मीन राशि में गोचर करेंगे, जिससे एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न होगा.इस दिन शुक्ल योग का भी निर्माण होगा, जो किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए बेहद शुभ माना जाता है. हालांकि सावधानी के तौर पर दोपहर के राहुकाल में शुभ कार्यों को करने से बचना चाहिए. 

यह अवधि ध्यान करने के लिए सही है. शांत और स्थिर मन से ध्यान का अभ्यास करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. भविष्य में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है और जीवन में स्थिरता आता है. 

चैत्र नवरात्रि में नियमित रूर से सुबह और शाम माता दुर्गा की आरती करें. सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए. जब पूरा परिवार आरती के दौरान एक साथ इक्ट्ठा हो तो घर में शांति और सद्भाव का वातावरण अपने आप ही स्थापित हो जाता है. पूजा के बाद माता रानी के समक्ष सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगे.  

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
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Published at : 15 Mar 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Durga Chaitra Navratri 2026 Navratri 2026
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