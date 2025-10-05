शयनकक्ष में हाथी की प्रतिमा लगाने से सद्भाव और शांति का वातावरण बना रहता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार शयनकक्ष में शांत हाथी की प्रतिमा ही रखनी चाहिए. बच्चों को सकारात्मक ऊर्जा की बेहद जरूरत होती है, तो इसके लिए बच्चों के कमरों में भी शांत हाथी की मूर्ति रखनी चाहिए.