Vastu Tips: घर में हाथी की मूर्ति लक, वेल्थ और गुड वाइब्स का पॉवर कॉम्बो! जानिए इसके फायदे

Vastu Tips: घर में हाथी की मूर्ति लक, वेल्थ और गुड वाइब्स का पॉवर कॉम्बो! जानिए इसके फायदे

Elephant idol vastu: घर में हाथी की प्रतिमा रखने से सौभाग्य और शांति की प्राप्ति होती है. वास्तु शास्त्र में हाथी की मूर्ति को खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है. जानते हैं हाथी मूर्ति के लाभ!

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 05 Oct 2025 02:59 PM (IST)
वास्तु में हाथी की मूर्ति का महत्व

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में हाथी की मूर्ति रखने से सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. घर में हाथी की मूर्ति को विशिष्ट दिशाओं और स्थानों पर रखने से इसके प्रभावों में कई गुना वृद्धि होती है.
घर में हाथी की मूर्ति सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है. खासकर सोने,चांदी या पीतल से बनी हाथी की मूर्तियां घर में रखने से धन और समृद्धि का आगमन बना रहता है.
हाथियों को रक्षक का प्रतीक भी माना जाता है. इसकी मूर्ति घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है. घर में हाथी की मूर्ति रखने से शक्ति और बुद्धि जैसे गुण भी प्राप्त होते हैं.
हाथी की मूर्ति को घर के उत्तर-पूर्व कोने में रखना शुभ माना जाता है और यह सौभाग्य, वित्तीय लाभ और आध्यात्मिक विकास को अपनी ओर आकर्षित करता है.
हाथी की मूर्ति को घर की उत्तर दिशा में रखने से करियर और व्यापार में तरक्की मिलती है. मुख्य द्वार पर हाथी की प्रतिमा स्थापित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
शयनकक्ष में हाथी की प्रतिमा लगाने से सद्भाव और शांति का वातावरण बना रहता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार शयनकक्ष में शांत हाथी की प्रतिमा ही रखनी चाहिए. बच्चों को सकारात्मक ऊर्जा की बेहद जरूरत होती है, तो इसके लिए बच्चों के कमरों में भी शांत हाथी की मूर्ति रखनी चाहिए.
वास्तु शास्त्र के अनुसार सूंड ऊपर वाले हाथी की प्रतिमा जीवन में समृद्धि और सौभाग्य लाता है, जबकि सूंड नीचे वाले हाथी शांति और धैर्य का प्रतीक माने जाते हैं.
Published at : 05 Oct 2025 02:59 PM (IST)
Elephant Vastu Tips For Home Vastu Shashtra Vastu Tips

Embed widget