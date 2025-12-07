Vastu Tips For Wall Painting: घर में लगाएं ये 5 शुभ पेंटिंग्स! धन, करियर और शांति बढ़ाने वाली वास्तु-मान्य तस्वीरें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vastu Tips for Wall Painting: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कुछ खास तरह की पेंटिंग लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने के साथ जीवन में तरक्की के द्वारा खुलते हैं. जानिए इन पेंटिंग के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 07 Dec 2025 06:18 PM (IST)
Vastu Tips for Wall Painting: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कुछ खास तरह की पेंटिंग लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने के साथ जीवन में तरक्की के द्वारा खुलते हैं. जानिए इन पेंटिंग के बारे में.

घर के लिए वास्तु पेंटिंग

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में बहते हुए झरने के साथ उसे किनारे लगे सुंदर फूलों वाली पेंटिंग लगाने से धन का प्रवाह बना रहता है. इसके अलावा जीवन में करियर के नए अवसर प्राप्त होते हैं. इस तरह की पेंटिंग को घर की उत्तर (North) दिशा में लगाना सही माना जाता है.
एक उगते हुए सूरज की वॉल पेंटिंग आपको रोजाना तरोताजा रखने के साथ नई शुरुआत के लिए प्रेरित करती है. इस तरह की तस्वीरों को घर में लगाने से करियर में ग्रोथ के साथ घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. आपको हर पल नई जर्नी का एहसास होता है. इस तरह की पेंटिंग को घर की पूर्व (East) दिशा में लगाना शुभ माना जाता है.
घर की सुख-शांति बनाए रखने के लिए तीसरी पेंटिंग गौतम बुद्ध की है, जिसमें उनकी अवस्था शांत हो, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है. गौतम बुद्ध की तस्वीरों को घर में लगाने से तनाव दूर होने के साथ पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बना रहता है. इसे हमेशा घर के मुख्य द्वारा या कॉरनर में लगानी चाहिए.
bamboo (बांस) की पेंटिंग भी घर में लगाने के लिए शुभ मानी जाती है. इसे घर में लगाने से ताकत, स्थिरता और लंबे समय तक विकास आपके करियर और फाइनेंस को स्थिर रखने में मदद करता है. इसे भी घर की पूर्व दिशा (East) में लगाना सही माना जाता है.
7 घोड़ों की तस्वीर भी भाग्य और धन को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है. इस तस्वीर को लगाने से जीवन में सफलता मिलने के साथ धन का प्रवाह भी बना रहता है. इसे घर की उत्तर दिशा (North) में लगाना सही माना जाता है.
Published at : 07 Dec 2025 06:18 PM (IST)
Vastu Tips Wall Painting Vastu Shastra

वास्तु शास्त्र फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसी

