Vastu Tips For Wall Painting: घर में लगाएं ये 5 शुभ पेंटिंग्स! धन, करियर और शांति बढ़ाने वाली वास्तु-मान्य तस्वीरें

एक उगते हुए सूरज की वॉल पेंटिंग आपको रोजाना तरोताजा रखने के साथ नई शुरुआत के लिए प्रेरित करती है. इस तरह की तस्वीरों को घर में लगाने से करियर में ग्रोथ के साथ घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. आपको हर पल नई जर्नी का एहसास होता है. इस तरह की पेंटिंग को घर की पूर्व (East) दिशा में लगाना शुभ माना जाता है.