घर में पीतल की मछली क्यों रखनी चाहिए? जानिए इसका वास्तु, ज्योतिष और धार्मिक महत्व

घर में पीतल की मछली क्यों रखनी चाहिए? जानिए इसका वास्तु, ज्योतिष और धार्मिक महत्व

Vastu Tips for Home: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पीतल की मछली रखने के कई तरह के फायदे होते हैं. आइए जानते हैं वास्तु, ज्योतिष और धार्मिक नजरिए से पीतल की मछली रखने के क्या लाभ होते हैं?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 13 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Vastu Tips for Home: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पीतल की मछली रखने के कई तरह के फायदे होते हैं. आइए जानते हैं वास्तु, ज्योतिष और धार्मिक नजरिए से पीतल की मछली रखने के क्या लाभ होते हैं?

पीतल की मछली के लाभ

1/5
घर में पीतल की मछली रखने की परंपरा सालों से चली आ रही है. इसे मात्र सजावट की नजर से ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि के लिए भी जाना जाता है.आइए जानते हैं वास्तु, ज्योतिष और धार्मिक नजरिए से इसका महत्व क्या है?
घर में पीतल की मछली रखने की परंपरा सालों से चली आ रही है. इसे मात्र सजावट की नजर से ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि के लिए भी जाना जाता है.आइए जानते हैं वास्तु, ज्योतिष और धार्मिक नजरिए से इसका महत्व क्या है?
2/5
वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के उत्तर या पूर्व दिशा में पीतल की मछली रखना शुभ माना जाता है. घर में इसकी प्रतिमा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इसके साथ ही घर में धन और सुख शांति बनी रहती है.
वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के उत्तर या पूर्व दिशा में पीतल की मछली रखना शुभ माना जाता है. घर में इसकी प्रतिमा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इसके साथ ही घर में धन और सुख शांति बनी रहती है.
3/5
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में पीतल की मछली रखने से ग्रहों दोष खत्म होने के साथ चंद्रमा और बुध की स्थिति मजबूत होती है. ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का संबंध धन, ज्ञान और वाणी से होता है, जबकि चंद्रमा की शुभ स्थिति परिवार में सुख शांति बनाए रखती है. मछली को सही दिशा में रखने से शनि और राहु की नकारात्मक स्थिति में भी सुधार आता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में पीतल की मछली रखने से ग्रहों दोष खत्म होने के साथ चंद्रमा और बुध की स्थिति मजबूत होती है. ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का संबंध धन, ज्ञान और वाणी से होता है, जबकि चंद्रमा की शुभ स्थिति परिवार में सुख शांति बनाए रखती है. मछली को सही दिशा में रखने से शनि और राहु की नकारात्मक स्थिति में भी सुधार आता है.
4/5
वही हिंदू धर्म में भी मछली का काफी महत्व होता है. इसे मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर से जोड़कर देखा जाता है. इसे घर की दीवार पर लटकाकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा कभी भी घर में प्रवेश नहीं करती है.
वही हिंदू धर्म में भी मछली का काफी महत्व होता है. इसे मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर से जोड़कर देखा जाता है. इसे घर की दीवार पर लटकाकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा कभी भी घर में प्रवेश नहीं करती है.
5/5
घर में पीतल की मछली को रखने के लिए विशेष तौर पर सबसे शुभ दिशा उत्तर और पूर्व है. मछली को सही दिशा में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है.
घर में पीतल की मछली को रखने के लिए विशेष तौर पर सबसे शुभ दिशा उत्तर और पूर्व है. मछली को सही दिशा में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है.
Published at : 13 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Embed widget