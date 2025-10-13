घर में पीतल की मछली क्यों रखनी चाहिए? जानिए इसका वास्तु, ज्योतिष और धार्मिक महत्व

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में पीतल की मछली रखने से ग्रहों दोष खत्म होने के साथ चंद्रमा और बुध की स्थिति मजबूत होती है. ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह का संबंध धन, ज्ञान और वाणी से होता है, जबकि चंद्रमा की शुभ स्थिति परिवार में सुख शांति बनाए रखती है. मछली को सही दिशा में रखने से शनि और राहु की नकारात्मक स्थिति में भी सुधार आता है.