हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रVastu Tips: दीवाली में इन जगहों में भूलकर भी पैसा रखने से बचें, माता लक्ष्मी होती हैं नाराज!

Vastu Tips: दीवाली में इन जगहों में भूलकर भी पैसा रखने से बचें, माता लक्ष्मी होती हैं नाराज!

Vastu Tips: दीवाली में धन की कमी नहीं चाहते हैं तो इन वास्तु उपायों का पालन करने से घर में होगा सकारात्मक ऊर्जा का आगमन. आइए जानते हैं इन असरदार और अचूक उपायों के बारे में.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Sep 2025 09:42 AM (IST)
Vastu Tips: दीवाली में धन की कमी नहीं चाहते हैं तो इन वास्तु उपायों का पालन करने से घर में होगा सकारात्मक ऊर्जा का आगमन. आइए जानते हैं इन असरदार और अचूक उपायों के बारे में.

वास्तु टिप्स पैसों के लिए

1/6
वास्तु शास्त्र का पालन न करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी हो सकती है. ऐसे में दीवाली के समय में भूलकर भी इन 3 जगहों पर धन न रखें वरना घर की तिजोरी में धन नहीं रुकता और मां लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं.
वास्तु शास्त्र का पालन न करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में धन की कमी हो सकती है. ऐसे में दीवाली के समय में भूलकर भी इन 3 जगहों पर धन न रखें वरना घर की तिजोरी में धन नहीं रुकता और मां लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं.
2/6
अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी ना हो तो तिजोरी को उजाले में रखें वरना वास्तु दोष लग सकता है और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है.
अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी ना हो तो तिजोरी को उजाले में रखें वरना वास्तु दोष लग सकता है और परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है.
3/6
वास्तु नियमों के अनुसार अगर तिजोरी बाथरूम के पास रखी है तो यह घर में नकारत्मकता फैलाता है और किसी भी काम में बाधा डालता है. जिसकी वजह से मां लक्ष्मी भी नाराज हो सकती है.
वास्तु नियमों के अनुसार अगर तिजोरी बाथरूम के पास रखी है तो यह घर में नकारत्मकता फैलाता है और किसी भी काम में बाधा डालता है. जिसकी वजह से मां लक्ष्मी भी नाराज हो सकती है.
4/6
अगर दीवाली में किसी के द्वारा गिफ्ट में चांदी का सिक्का, घड़ी या बॉक्स आदि मिला हो तो, इन सब चीजों को धन के साथ न रखें. क्योंकि इससे आर्थिक तंगी उत्पन्न होती है और घर में धन की कमी भी होने लगती है.
अगर दीवाली में किसी के द्वारा गिफ्ट में चांदी का सिक्का, घड़ी या बॉक्स आदि मिला हो तो, इन सब चीजों को धन के साथ न रखें. क्योंकि इससे आर्थिक तंगी उत्पन्न होती है और घर में धन की कमी भी होने लगती है.
5/6
सबसे खास बात यह है कि दीवाली से पहले तिजोरी को अच्छे से साफ कर लें और तिजोरी के आस-पास कोई भी टूटी-फूटी चीज को न रखें. इससे अशुभ माना जाता है और मां लक्ष्मी भी नाराज होती है. क्योंकि मां लक्ष्मी स्वच्छ जगह पर ही वास करती हैं.
सबसे खास बात यह है कि दीवाली से पहले तिजोरी को अच्छे से साफ कर लें और तिजोरी के आस-पास कोई भी टूटी-फूटी चीज को न रखें. इससे अशुभ माना जाता है और मां लक्ष्मी भी नाराज होती है. क्योंकि मां लक्ष्मी स्वच्छ जगह पर ही वास करती हैं.
6/6
वास्तु के मुताबिक तिजोरी को हमेशा उत्तर कि दिशा में रखना ही शुभ होता है. इस दिशा में तिजोरी को रखने से घर में धन की वृद्धि होती है और लक्ष्मी मां का सीधा आशीर्वाद मिलता है.
वास्तु के मुताबिक तिजोरी को हमेशा उत्तर कि दिशा में रखना ही शुभ होता है. इस दिशा में तिजोरी को रखने से घर में धन की वृद्धि होती है और लक्ष्मी मां का सीधा आशीर्वाद मिलता है.
Published at : 27 Sep 2025 09:42 AM (IST)
Tags :
Vastu Dosh Diwali 2025 Maa Laxami

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Elon Musk: पहले ट्रंप का नाम घसीटा, अब उसी एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो क्या बोले एलन मस्क?
पहले ट्रंप का नाम घसीटा, अब उसी एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो क्या बोले एलन मस्क?
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में खुलेंगे 3 नए विश्वविद्यालय, दिवाली पर फ्री सिलेंडर, योगी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव मंजूर
यूपी में खुलेंगे 3 नए विश्वविद्यालय, दिवाली पर फ्री सिलेंडर, योगी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव मंजूर
टेलीविजन
शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पूरी तरह टूट गए हैं पराग त्यागी, बोले- 'मैं उसके तकिये पर सोता हूं, उसके कपड़े अपने पास...'
शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पूरी तरह टूट गए हैं पराग त्यागी, बोले- 'मैं उसके तकिये पर सोता हूं...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Elon Musk: पहले ट्रंप का नाम घसीटा, अब उसी एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो क्या बोले एलन मस्क?
पहले ट्रंप का नाम घसीटा, अब उसी एपस्टीन फाइल्स में आया नाम तो क्या बोले एलन मस्क?
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में खुलेंगे 3 नए विश्वविद्यालय, दिवाली पर फ्री सिलेंडर, योगी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव मंजूर
यूपी में खुलेंगे 3 नए विश्वविद्यालय, दिवाली पर फ्री सिलेंडर, योगी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव मंजूर
टेलीविजन
शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पूरी तरह टूट गए हैं पराग त्यागी, बोले- 'मैं उसके तकिये पर सोता हूं, उसके कपड़े अपने पास...'
शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पूरी तरह टूट गए हैं पराग त्यागी, बोले- 'मैं उसके तकिये पर सोता हूं...'
इंडिया
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
जम्मू और कश्मीर
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
नौकरी
Bihar Jobs 2025: बिहार में निकली स्पोर्ट्स ट्रेनर की वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
बिहार में निकली स्पोर्ट्स ट्रेनर की वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
यूटिलिटी
स्टीम प्रेस या ड्राई आयरन, जानिए किससे जल्दी खराब हो जाते हैं कपड़े?
स्टीम प्रेस या ड्राई आयरन, जानिए किससे जल्दी खराब हो जाते हैं कपड़े?
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget