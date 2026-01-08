अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने श्रीराम राघवन की वॉर बेस्ड फिल्म 'इक्कीस' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. यह फिल्म बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म भी है. 'इक्कीस' द्वितीय लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुए बसंतर के युद्ध पर बेस्ड है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी, हालांकि वीकडेज में इसकी रफ्तार धीमी पड़ती चली गई. चलिए यहां जानते हैं बुधवार को यानी रिलीज के सातवें दिन 'इक्कीस' ने कितना कलेक्शन किया है?

'इक्कीस' की 7वें दिन कितनी रही कमाई?

'इक्कीस' बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में नाकाम रही है. परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की इंस्पायरिंग लाइफ पर बेस्ड ये वॉर ड्रामा फिल्म 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन अब तक इसकी परफॉर्मेंस निराशाजनक रही है. इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है लेकिन ये 7 दिन बाद भी अपना आधा बजट वसूल नहीं कर पाई है.

इन सबके बीत फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन 7 करोड़ रुपये की कमाई करने के बाद, फिल्म का कलेक्शन दूसरे दिन घटकर 3.5 करोड़ रुपये रह गया था. लेकिन वीकेंड में इसमें सुधार देखने को मिला और तीसरे दिन इसने 4.65 करोड़ रुपये और चौथे दिन 5 करोड़ रुपये की कमाई की. हालांकि सोमवार से इसकी कमाई में फिर तेजी से गिरावट शुरू हुई और यह घटकर 1.35 करोड़ रुपये रह गई, जिसके बाद मंगलवार को इसने मामूली तेजी दिखाते हुए 1.6 करोड़ रुपये कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'इक्कीस' ने रिलीज के 7वें दिन यानी बुधवार को 1.15 करोड़ रुपयों की कमाई की है.

इसी के साथ इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 24.25 करोड़ रुपये हो गया है.

'इक्कीस' रिलीज के सात दिन बाद भी नहीं वसूल पाई आधा बजट

'इक्कीस' क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिले पॉजिटिव रिव्यू और पावरफुल रियल लाइफ स्टोरी होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में फेल हो चुकी है. इस फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो गया है और हैरानी की बात ये है कि अच्छे खासे बज के बावजूद ये फिल्म अपनी आधी लागत भी नहीं वसूल कर पाई है. बता दें कि इस फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

वहीं ये फिल्म पहले से ही 'धुरंधर' से मुकाबला कर रही थी अब शुक्रवार को सिनेमाघरों में प्रभास की पैन इंडिया फिल्म 'द राजा साब' के आने के बाद इसका पैकअप होता ही नजर आ रहा है. देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म 'द राजा साब' के आगे टिक पाती है या नहीं?