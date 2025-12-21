नया साल 2026 आने से पहले घर में लाएं ये 9 चीजें! तनाव दूर होने के साथ नेगेटिव एनर्जी होगी दूर

साल 2025 का दिसंबर महीना आधा बीत चुका है, ऐसे में जैसे-जैसे नया साल 2026 नजदीक आ रहा है, कई लोग अपनी योजनाओं में बदलाव लाने से पहले अपने घर को व्यवस्थित करने की सोच रहे हैं. भारतीय परंपराओं में घर केवल रहने का स्थान ही नहीं, अपितु एक ऊर्जावान पारिस्थतिकी तंत्र भी है. घर में रखी प्रत्येक चीज आपके सोचने, समझने और सेहत पर प्रभाव डालती है. नया साल शुरू होने से पहले अपने घर में कुछ ऐसी चीजों रखें जो आपको तनाव या रुकी हुई ऊर्जा को दूर करने में मदद कर सकती है. आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में.