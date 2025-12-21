हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नया साल 2026 आने से पहले घर में लाएं ये 9 चीजें! तनाव दूर होने के साथ नेगेटिव एनर्जी होगी दूर

नया साल 2026 आने से पहले घर में लाएं ये 9 चीजें! तनाव दूर होने के साथ नेगेटिव एनर्जी होगी दूर

Vastu Tips For 2026: दिसंबर 2025 का महीना खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में नया साल 2026 आने से पहले अपने घर में कुछ छोटे वास्तु से जुड़े बदलाव करने से आपको बड़ा फायदा देखने को मिलेगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 21 Dec 2025 01:20 PM (IST)
Vastu Tips For 2026: दिसंबर 2025 का महीना खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में नया साल 2026 आने से पहले अपने घर में कुछ छोटे वास्तु से जुड़े बदलाव करने से आपको बड़ा फायदा देखने को मिलेगा.

2026 के लिए वास्तु टिप्स

1/10
साल 2025 का दिसंबर महीना आधा बीत चुका है, ऐसे में जैसे-जैसे नया साल 2026 नजदीक आ रहा है, कई लोग अपनी योजनाओं में बदलाव लाने से पहले अपने घर को व्यवस्थित करने की सोच रहे हैं. भारतीय परंपराओं में घर केवल रहने का स्थान ही नहीं, अपितु एक ऊर्जावान पारिस्थतिकी तंत्र भी है. घर में रखी प्रत्येक चीज आपके सोचने, समझने और सेहत पर प्रभाव डालती है. नया साल शुरू होने से पहले अपने घर में कुछ ऐसी चीजों रखें जो आपको तनाव या रुकी हुई ऊर्जा को दूर करने में मदद कर सकती है. आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में.
साल 2025 का दिसंबर महीना आधा बीत चुका है, ऐसे में जैसे-जैसे नया साल 2026 नजदीक आ रहा है, कई लोग अपनी योजनाओं में बदलाव लाने से पहले अपने घर को व्यवस्थित करने की सोच रहे हैं. भारतीय परंपराओं में घर केवल रहने का स्थान ही नहीं, अपितु एक ऊर्जावान पारिस्थतिकी तंत्र भी है. घर में रखी प्रत्येक चीज आपके सोचने, समझने और सेहत पर प्रभाव डालती है. नया साल शुरू होने से पहले अपने घर में कुछ ऐसी चीजों रखें जो आपको तनाव या रुकी हुई ऊर्जा को दूर करने में मदद कर सकती है. आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में.
2/10
दीया केवल एक कोने को रोशन करने से काफी ज्यादा काम आता है. सुबह-शाम दीपक जलाने से नर्वस सिस्टम शांत होने के साथ सकारात्मक वातावरण भी बना रहता है. आग सदैव साफ और नई शुरुआत की निशानी मानी जाती है. एक स्थिर लौ धीरे-धीरे घर का मूड बदल देती है. इसलिए प्रतिदिन घर में सुबह शाम दीया जलाना चाहिए.
दीया केवल एक कोने को रोशन करने से काफी ज्यादा काम आता है. सुबह-शाम दीपक जलाने से नर्वस सिस्टम शांत होने के साथ सकारात्मक वातावरण भी बना रहता है. आग सदैव साफ और नई शुरुआत की निशानी मानी जाती है. एक स्थिर लौ धीरे-धीरे घर का मूड बदल देती है. इसलिए प्रतिदिन घर में सुबह शाम दीया जलाना चाहिए.
Published at : 21 Dec 2025 01:20 PM (IST)
Vastu Tips For Home Vastu Dosh Vastu Shastra New Year 2026

