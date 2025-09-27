हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीवास्तु शास्त्रघर में कपूर को जलाने से होता है वास्तु दोष दूर, जानें क्या है इसके फायदे!

घर में कपूर को जलाने से होता है वास्तु दोष दूर, जानें क्या है इसके फायदे!

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में कपूर के इन उपाय को करने से घर में आ रही नकारात्मक ऊर्जा या आर्थिक दिक्कतें हो सकती है दूर. चलिए जानते है कौन से है वे उपाय.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Sep 2025 08:00 AM (IST)
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में कपूर के इन उपाय को करने से घर में आ रही नकारात्मक ऊर्जा या आर्थिक दिक्कतें हो सकती है दूर. चलिए जानते है कौन से है वे उपाय.

घर में कपूर जलाने से दूर होता है वास्तुदोष

1/6
वास्तु शास्त्र में कपूर का विशेष महत्व है. कपूर जलाने से घर की आर्थिक तंगी दूर होती है और वास्तु दोष भी हट जाता है. इसलिए इसके उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती हैं.
वास्तु शास्त्र में कपूर का विशेष महत्व है. कपूर जलाने से घर की आर्थिक तंगी दूर होती है और वास्तु दोष भी हट जाता है. इसलिए इसके उपाय से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती हैं.
2/6
वास्तु के मुताबिक आपके घर की सीढ़ियां सही दिशा में नहीं है, तो आप वास्तु दोष दूर करने के लिए कपूर को घी में डूबाकर जा सकते हैं. इससे दोष दूर हो जाएगा.
वास्तु के मुताबिक आपके घर की सीढ़ियां सही दिशा में नहीं है, तो आप वास्तु दोष दूर करने के लिए कपूर को घी में डूबाकर जा सकते हैं. इससे दोष दूर हो जाएगा.
3/6
अगर किसी के घर में धन की कमी है तो, इसके उपाय में दो लौंग और दौ कपूर को साथ में जला दें, फिर इसका धुंआ पूरे घर में दें.
अगर किसी के घर में धन की कमी है तो, इसके उपाय में दो लौंग और दौ कपूर को साथ में जला दें, फिर इसका धुंआ पूरे घर में दें.
4/6
वास्तु के मुताबिक यह करने से घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और नेगेटिविटी खतम होते ही घर में मां लक्ष्मी का वास हो जाएगा.
वास्तु के मुताबिक यह करने से घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और नेगेटिविटी खतम होते ही घर में मां लक्ष्मी का वास हो जाएगा.
5/6
बेडरूम में सोने से पहले कपूर को तकिये के पास रखने से नींद अच्छी आती है और पूजा घर में भी दोनों समय कपूर दिखाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.
बेडरूम में सोने से पहले कपूर को तकिये के पास रखने से नींद अच्छी आती है और पूजा घर में भी दोनों समय कपूर दिखाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.
6/6
शास्त्रों के अनुसार घर के आंगन में तांबे के बर्तन में कपूर रखने से घर के सदस्यों के रिश्तों में मजबूती आती है रिश्ते ओर भी गहरे हो जाते है.
शास्त्रों के अनुसार घर के आंगन में तांबे के बर्तन में कपूर रखने से घर के सदस्यों के रिश्तों में मजबूती आती है रिश्ते ओर भी गहरे हो जाते है.
Published at : 27 Sep 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
Vastu Shashtra Vastu Dosh Vastu Tips

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
साउथ सिनेमा
OG Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन गिर गई पवन कल्याण की फिल्म की कमाई, फिर भी कलेक्शन 100 करोड़ के पार
दूसरे दिन गिर गई पवन कल्याण की फिल्म की कमाई, फिर भी कलेक्शन 100 करोड़ के पार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
साउथ सिनेमा
OG Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन गिर गई पवन कल्याण की फिल्म की कमाई, फिर भी कलेक्शन 100 करोड़ के पार
दूसरे दिन गिर गई पवन कल्याण की फिल्म की कमाई, फिर भी कलेक्शन 100 करोड़ के पार
विश्व
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
बिहार
Bihar Elections: पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
नौकरी
Jobs 2025: इंटरव्यू देकर पाएं ESIC में नौकरी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
इंटरव्यू देकर पाएं ESIC में नौकरी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
यूटिलिटी
व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड, नोट कर लें ये नंबर
व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड, नोट कर लें ये नंबर
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget