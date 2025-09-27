एक्सप्लोरर
घर में कपूर को जलाने से होता है वास्तु दोष दूर, जानें क्या है इसके फायदे!
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में कपूर के इन उपाय को करने से घर में आ रही नकारात्मक ऊर्जा या आर्थिक दिक्कतें हो सकती है दूर. चलिए जानते है कौन से है वे उपाय.
घर में कपूर जलाने से दूर होता है वास्तुदोष
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 27 Sep 2025 08:00 AM (IST)
Tags :Vastu Shashtra Vastu Dosh Vastu Tips
वास्तु शास्त्र
6 Photos
रसोई में इस दिशा में रखें गैस चूले और सिंक, वास्तु शास्त्र से जानें सही दिशा
वास्तु शास्त्र
6 Photos
सोने से पहले जान लें! गद्दे के नीचे ये 1 गलती घर में लाती है कंगाली और अशांति!
वास्तु शास्त्र
6 Photos
भोजन करते समय दिशा का रखें ध्यान, वरना हो सकता है भारी नुकसान! जानें सही दिशा
वास्तु शास्त्र
6 Photos
दुकान के गल्ले से जुड़ी ये वास्तु टिप्स करेंगी व्यापार में बरकत और धनवृद्धि! जानें इसके बारे में
वास्तु शास्त्र
10 Photos
घर में ये गलतियां बनती है दुर्भाग्य का कारण! वास्तु शास्त्र की मदद से करें सुधार और पाएं ग्रह दोषों से मुक्ति!
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
स्पोर्ट्स
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
महाराष्ट्र
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
साउथ सिनेमा
दूसरे दिन गिर गई पवन कल्याण की फिल्म की कमाई, फिर भी कलेक्शन 100 करोड़ के पार
Advertisement
वास्तु शास्त्र
6 Photos
रसोई में इस दिशा में रखें गैस चूले और सिंक, वास्तु शास्त्र से जानें सही दिशा
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion