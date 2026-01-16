हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसखुशखबरी: वैश्विक तनाव और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के बीच आयी ये राहत की खबर

खुशखबरी: वैश्विक तनाव और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के बीच आयी ये राहत की खबर

इस सप्ताह का सबसे सकारात्मक पहलू सोने के भंडार में तेज बढ़ोतरी रही. आरबीआई के मुताबिक, सोने का भंडार 1.568 अरब डॉलर बढ़कर 112.83 अरब डॉलर पहुंच गया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 16 Jan 2026 06:13 PM (IST)
Preferred Sources

India's Forex Reserve: वैश्विक तनाव और अमेरिका के साथ लंबे समय से चल रही व्यापार सौदे पर बातचीत के बीच यह राहत भरी खबर सामने आयी है. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को बताया कि 9 जनवरी को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 392 मिलियन डॉलर बढ़कर 687.19 अरब डॉलर हो गया. इससे पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 9.809 अरब डॉलर घटकर 686.80 अरब डॉलर रह गया था.

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में गिरावट

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) में 1.124 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई, जिससे यह घटकर 550.866 अरब डॉलर रह गया.

डॉलर के संदर्भ में व्यक्त किए गए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रभाव भी शामिल होता है.

सोने के भंडार में जोरदार उछाल

इस सप्ताह का सबसे सकारात्मक पहलू सोने के भंडार में तेज बढ़ोतरी रही. आरबीआई के मुताबिक, सोने का भंडार 1.568 अरब डॉलर बढ़कर 112.83 अरब डॉलर पहुंच गया. स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (SDR) में 39 मिलियन डॉलर की गिरावट आई और यह घटकर 18.739 अरब डॉलर रह गया.

वहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ भारत की आरक्षित स्थिति 13 मिलियन डॉलर घटकर 4.758 अरब डॉलर रह गई. हालांकि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन सोने के भंडार में मजबूत बढ़ोतरी के चलते कुल विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त दर्ज की गई. वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का मजबूत फॉरेक्स रिज़र्व देश की आर्थिक स्थिरता और बाहरी झटकों से निपटने की क्षमता को दर्शाता है.

Published at : 16 Jan 2026 06:13 PM (IST)
