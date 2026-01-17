हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से छूटी कंपकंपी, भीषण ठंड के बीच आज भी घने कोहरे का अलर्ट

दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से छूटी कंपकंपी, भीषण ठंड के बीच आज भी घने कोहरे का अलर्ट

Delhi-NCR Weather: दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की सर्दी का क़हर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. मौसम विभाग ने आज भी घने कोहरे और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की चेतवानी दी है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Jan 2026 07:06 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में एनसीआर में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी हैं, बीते पाँच दिनों ने शीतलहर की वजह से गलन बढ़ी हुई हैं. जिससे लोग ठिठुरने पर मजबूर हो गए हैं. हालांकि शुक्रवार से इसमें मामूली सी राहत महसूस की गई हैं. सुबह तो घने कोहरे के साथ हुई लेकिन, दिन के समय सूरज निकलने से हल्की गुनगुनी धूप से लोगों को बेहतर महसूस हुआ. मौसम विभाग ने आज (17 जनवरी) भी घने घने कोहरे और आंशिक तौर प बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. 

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार सुबह मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है. वहीं आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे. IMD ने आज दिल्ली में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया हैं. जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ सकती हैं. हालांकि दिन बढ़ने के साथ हल्की धूप निकलेगी जिससे कोहरे का दायरा कम होगा. ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को ठिठुरन महसूस होगी. शाम के समय फिर से सर्दी बढ़ेगी और कोहरे होने का अनुमान हैं. 

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग की माने तो दिल्ली वालों को फ़िलहाल सर्दी से राहत मिलते नहीं दिख रही हैं. आने वाले दिनों में कंपकंपाने वाली सर्दी और कोहरे का असर जारी रहेगा. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान में 22 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने का अनुमान है. रविवार से कोहरे में कमी आएगी. 20 जनवरी तक यहां आंशिक तौर बादल छाने और कोहरे का पूर्वानुमान जताया गया है. 

सफदरजंग और आया नगर रहा सबसे ठंडा

बीते 24 घंटों में दिल्ली के सफदरजंग और आया नगर इलाके में सबसे कम 4.3 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं पालम और लोधी रोड पर 4.7 और रिज एरिया में 6.0 न्यूनतम तापमान रहा. अगले दो दिन बाद ऐसा ही मौसम रहेगा. इसके बाद धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. 

दिल्ली में गुरुवार को ठंड का 16 साल का रिकॉर्ड टूट गया और ये सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया. यहां के पालम इलाके में इस दिन न्यूनतम तापमान गिरकर 2.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया जो सामान्य से 5 डिग्री तक कम था. साल 2010 के बाद ये दिल्ली का सबसे कम न्यूनतम तापमान था. वहीं दूसरे स्थान पर आया नगर रहा जहां न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.  

Published at : 17 Jan 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Weather Today IMD Delhi NCR Weather Delhi NCR News Delhi -NCR News WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख में आई नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा अमेरिका! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
ईरान को लेकर ट्रंप के रुख में नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा US! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव; सुंदर भी बाहर
अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव
साउथ सिनेमा
The Raja Saab BO Day 8: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी प्रभास की 'द राजा साब', मेकर्स को रूला रहा 8 दिनों का कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी प्रभास की 'द राजा साब', मेकर्स को रूला रहा 8 दिनों का कलेक्शन
इंडिया
'अगर भारत में कुछ भी होता है तो इसके बारे में हिंदुओं से पूछा जाएगा', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
'अगर भारत में कुछ भी होता है तो इसके बारे में हिंदुओं से पूछा जाएगा', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat:जब दो ठाकरे लड़े, तो शिंदे-भाजपा ने मारी बाजी! कहां हार गए Thackeray Brothers? | BMC Election Result 2026
Sansani:पटना में हैवानियत की हॉरर पिक्चर ! | Crime News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | National Capital | delhi | ABP News
Parking Area में Air India प्लेन हुआ हादसे का शिकार! | breaking | delhi | ABP News
Chitra Tripathi: ठाकरेशाही का पतन... इनसाइड फैक्ट्स जो चौंकाने वाले | BMC Election Results
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के रुख में आई नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा अमेरिका! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
ईरान को लेकर ट्रंप के रुख में नरमी, अब मुस्लिम देश में दखल नहीं देगा US! खामेनेई शासन ने क्या कर दिया ऐसा?
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव; सुंदर भी बाहर
अय्यर IN, तिलक वर्मा OUT, BCCI ने टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड में किए बदलाव
साउथ सिनेमा
The Raja Saab BO Day 8: बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी प्रभास की 'द राजा साब', मेकर्स को रूला रहा 8 दिनों का कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी प्रभास की 'द राजा साब', मेकर्स को रूला रहा 8 दिनों का कलेक्शन
इंडिया
'अगर भारत में कुछ भी होता है तो इसके बारे में हिंदुओं से पूछा जाएगा', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
'अगर भारत में कुछ भी होता है तो इसके बारे में हिंदुओं से पूछा जाएगा', RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान
बिजनेस
खुशखबरी: वैश्विक तनाव और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के बीच आयी ये राहत की खबर
खुशखबरी: वैश्विक तनाव और यूएस के साथ ट्रेड डील पर बातचीत के बीच आयी ये राहत की खबर
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
हेल्थ
Heart Attack After Stent: स्टेंट डलवाने के बाद भी क्यों ब्लॉक हो जाती हैं दिल की नसें? डॉक्टर से समझें
स्टेंट डलवाने के बाद भी क्यों ब्लॉक हो जाती हैं दिल की नसें? डॉक्टर से समझें
जनरल नॉलेज
क्या होता है बंदूक के बोर, कैलिबर और गेज में अंतर, जानें किस गन के लिए किस शब्द का होता है इस्तेमाल
क्या होता है बंदूक के बोर, कैलिबर और गेज में अंतर, जानें किस गन के लिए किस शब्द का होता है इस्तेमाल
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget