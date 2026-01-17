दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर से छूटी कंपकंपी, भीषण ठंड के बीच आज भी घने कोहरे का अलर्ट

दिल्ली में एनसीआर में कड़ाके की सर्दी का कहर जारी हैं, बीते पाँच दिनों ने शीतलहर की वजह से गलन बढ़ी हुई हैं. जिससे लोग ठिठुरने पर मजबूर हो गए हैं. हालांकि शुक्रवार से इसमें मामूली सी राहत महसूस की गई हैं. सुबह तो घने कोहरे के साथ हुई लेकिन, दिन के समय सूरज निकलने से हल्की गुनगुनी धूप से लोगों को बेहतर महसूस हुआ. मौसम विभाग ने आज (17 जनवरी) भी घने घने कोहरे और आंशिक तौर प बादल छाए रहने का अनुमान जताया है.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार सुबह मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है. वहीं आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे. IMD ने आज दिल्ली में कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया हैं. जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ सकती हैं. हालांकि दिन बढ़ने के साथ हल्की धूप निकलेगी जिससे कोहरे का दायरा कम होगा. ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को ठिठुरन महसूस होगी. शाम के समय फिर से सर्दी बढ़ेगी और कोहरे होने का अनुमान हैं.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग की माने तो दिल्ली वालों को फ़िलहाल सर्दी से राहत मिलते नहीं दिख रही हैं. आने वाले दिनों में कंपकंपाने वाली सर्दी और कोहरे का असर जारी रहेगा. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान में 22 और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने का अनुमान है. रविवार से कोहरे में कमी आएगी. 20 जनवरी तक यहां आंशिक तौर बादल छाने और कोहरे का पूर्वानुमान जताया गया है.

सफदरजंग और आया नगर रहा सबसे ठंडा

बीते 24 घंटों में दिल्ली के सफदरजंग और आया नगर इलाके में सबसे कम 4.3 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया. वहीं पालम और लोधी रोड पर 4.7 और रिज एरिया में 6.0 न्यूनतम तापमान रहा. अगले दो दिन बाद ऐसा ही मौसम रहेगा. इसके बाद धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

दिल्ली में गुरुवार को ठंड का 16 साल का रिकॉर्ड टूट गया और ये सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया. यहां के पालम इलाके में इस दिन न्यूनतम तापमान गिरकर 2.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया जो सामान्य से 5 डिग्री तक कम था. साल 2010 के बाद ये दिल्ली का सबसे कम न्यूनतम तापमान था. वहीं दूसरे स्थान पर आया नगर रहा जहां न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.