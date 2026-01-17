काफी देरी के बाद, फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 400 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म से उम्मीदें तो बहुत थीं लेकिन सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद मारुति द्वारा निर्देशित और प्रभास स्टार ये फिल्म निगेटिव रिव्यू का शिकार हो गई और इसी के साथ दर्शकों ने भी इस बड़ी फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. हालांकि पहले दिन के आंकड़े आशाजनक लग रहे थे, लेकिन फिर इसके बाद ये ऐसी पटरी से उतरी कि अब ये फ्लॉप होने के कगार पर पहुंच चुकी है. इस फिल्म का पहला हफ्ता काफी ठंडा रहा. चलिए यहां जानते हैं 'द राजा साब' ने रिलीज के दूसरे शुक्रवार यानी 8वें दिन कितनी कमाई की है?

'द राजा साब' ने 8वें दिन कितना किया कलेक्शन?

प्रभास की फिल्मों के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. 'द राजा साब' भी साल की मच अवेटेड फिल्म थी. हालांकि ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. यहां तक कि प्रभास की स्टार पावर भी इस फिल्म को डूबने से बचा नहीं पाई है. शॉकिंग बात है कि इस फिल्म की कमाई में हर दिन भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. यहां तक कि अब इसके लिए 5 करोड़ कमाना भी मुश्किल हो गया है. रिलीज का पहला हफ्ता पूरा कर चुकी ये फिल्म अपना आधा बजट भी वसूल नहीं कर पाई है. वहीं अब ये दूसरे हफ्ते में एंट्री कर चुकी है.

इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'द राजा साब' ने पहले हफ्ते में 130.25 करोड़ कमाए हैं. इसमे तेलुगु में फिल्म ने फर्स्ट वीक में सबसे ज्यादा कलेक्शन 106.8 करोड़ किया है. इसके बाद हिंदी में 21.8 करोड़, तमिल में 1.06 करोड़, कन्नड़ में 0.36 करोड़, मलयालम में 0.23 करोड़ का कलेक्शन किया है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'द राजा साब' ने रिलीज के 8वें दिन 3 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'द राजा साब' के 8 दिनों का कुल कलेक्शन अब 133.25 करोड़ रुपये हो गया है.

'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी

'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट चुकी है. रिलीज के 8 दिन बाद भी ये फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है. फिल्म की धीमी रफ्तार को देखते हुए इसके लिए अब अपना 400 करोड़ का बजट निकालना नामुमकिन हैं. ऐसे में ये फिल्म प्रभास की एक और फ्लॉप फिल्म बन चुकी है. साथ ही मेकर्स के लिए भी तगड़े घाटा करा चुकी है. फिल्म की ठंडी रफ्तार को देखते हुए तो इसका जल्द पैकअप होता हुआ नजर आ रहा है.

फिल्म के बारे में

राजा साहब एक तेलुगु भाषा की फैंटेसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे मारुति ने लिखा और निर्देशित किया है और पीपल मीडिया फैक्ट्री और आईवी एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में प्रभास मुख्य भूमिका में हैं, जबकि संजय दत्त, बोमन ईरानी, ​​निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन (तेलुगु में अपनी पहली फिल्म), रिद्धि कुमार और ज़रीना वहाब सपोर्टिंग रोल में हैं.