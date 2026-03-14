Food Astrology: जब भी ज्योतिष की बात की जाती है तो इसे स्वभाव, रिश्तों और करियर से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन क्या यह हमारे खान-पान की पसंद पर भी प्रभाव डाल सकता है?

कई लोग मानते हैं कि, राशि हमारी क्रेविंग, खाने की आदतों और यहां तक कि हम न्यूट्रिशन को कैसे देखते हैं, इसमें भी अहम भूमिका निभाती है. चाहे आप गुस्से वाले मेष राशि से हों या सपनों को पूरा करने वाले मीन राशि वाले, आपकी राशि खाने की थाली में क्या है? यह तय कर सकती है.

एक ही कपड़ा कई दिनों तक पहनने की आदत पड़ सकती है भारी, जानिए कथावाचक शिवम साधक ने ऐसा क्यों कहा?

12 राशियों को 4 एलिमेंट में बांटा गया है-

अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल जिनमें से हर एक की खाने की अलग-अलद पसंद हैं.

अग्नि राशियों के अंतर्गत (मेष, सिंह, धनु) राशि आते हैं, जो जोशीले और एनर्जेटिक होते हैं. इन्हें तीखा स्वाद, मसालेदार खाना और हाई-एनर्जी वाला भोजन पसंद आता है. वे अक्सर ऐसे खाने का आनंद लेना पसंद करते हैं, जो उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल के अनुकूल हो, जैसे ग्रिल्ड मीट, मसालेदार खाना और कैफीन वाले ड्रिंक्स.

पृथ्वी राशियां (वृष, कन्या, मकर) जो जमीन से जुड़े और सेंसुअल होते हैं, इन्हें रिच और हेल्दी खाना पसंद हैं. वृषभ को शानदार दावतों का लुफ्त उठाना पसंद हैं, कन्या को साफ, स्वच्छ और ऑर्गेनिक खाना पसंद है, जबकि मकर को पारंपरिक भोजन और पेट भरने वाला खाना ज्यादा प्रिय लगता है.

एयर साइन (मिथुन, तुला, कुंभ) समझदार और मिलनसार किस्म के होते हैं. एयर साइन अपने भोजन में वैरायटी और क्रिएटिविटी काफी पसंद करते हैं. उन्हें नई-नई तरह की डिशेज और फ्लेवर्स वाला खाना काफी पसंद है.

जल राशियां (कर्क, वृश्चिक, मीन) स्वभाव से काफी इमोशनल और सहज किस्म के होते हैं, जो खाने में आराम ढूंढते हैं. वे सूप, सीफूड और घर की पुरानी डिशेज की ओर खिंचे चले आते हैं. मीन, राशि खासकर क्रीमी डेजर्ट जैसे सॉफ्ट, सपनों जैसे टेक्सचर पसंद कर सकते हैं.

क्रेविंग और कॉस्मिक कनेक्शन

एलिमेंटल प्रभाव के अलावा हर राशि की अपनी खास क्रेविंग होती है. मेष को जहां स्पाइसी स्नैक्स पसंद आ सकता है, वहीं टॉरस को शानदार चॉकलेट मीठा टाइप स्नैक्स. मिथुन जो हमेशा क्यूरियस रहता है, उसे फ्यूजन डिशेज पसंद आती हैं. जबकि कर्क को अपने घर का बना खाना काफी अच्छा लगता है.

कन्या राशि के जातकों को हेल्दी, पोषक तत्वों से भरा खाना, तुला राशि वालों को आकर्षक खाना पसंद आता है. वृश्चिक राशि वालों को डार्क चॉकलेट और रेड वाइन जैसे इंटेंस फ्लेवर अच्छे लगते हैं. धनु राशि वालों को ग्लोबल स्ट्रीट फूड पसंद आते हैं. मकर राशि के जातकों को क्लासिक, कुंभ राशि को फ्यूचरिस्टिक फूड और मीन राशि वालों को सीफूड काफी पसंद आते हैं.

Shani Dev Mandir: भारत का एकलौता ऐसा शनि मंदिर, जहां पिंडी रूप में पूजे जाते हैं शनि देव

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.