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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 15 March 2026: दांपत्य, करियर और धन में क्या कहती है आपकी राशि, जानें पूरा भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 15 March 2026: दांपत्य, करियर और धन में क्या कहती है आपकी राशि, जानें पूरा भविष्यफल

Kal Ka Rashifal 15 March 2026: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Mar 2026 03:56 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal: भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) के अनुसार रविवार, 15 मार्च 2026 का दिन कई राशियों के लिए उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है.

ग्रहों की चाल के अनुसार कुछ जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है, तो कुछ को संबंधों और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का राशिफल-

मेष राशि (Aries)
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. बुद्धि और कौशल से किए गए कार्य पूरे होंगे. कामकाज में चल रहे प्रयास सफल हो सकते हैं और रचनात्मक कार्यों में भी सफलता मिलेगी.
Career: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और नए अवसर मिल सकते हैं.
Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी.
Love: रिश्तों में मजबूती आएगी और परिवार का सहयोग मिलेगा.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनचर्या संतुलित रखें.
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1
विशेष उपाय: गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं.

वृषभ राशि (Taurus)
आज पारिवारिक कार्यों में आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है और भागदौड़ भी अधिक रहेगी. गजकेसरी योग के प्रभाव से किसी गुरु या वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग मिल सकता है.
Career: नौकरी और व्यापार में वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा.
Finance: धन संबंधी मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी.
Love: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
Health: थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें.
शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 6
विशेष उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मिथुन राशि (Gemini)
आज परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है. किए गए प्रयास सफल होंगे, लेकिन दिनभर भागदौड़ बनी रह सकती है.
Career: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.
Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, खर्चों पर नियंत्रण रखें.
Love: परिवार और अपनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे.
Health: स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और खानपान का ध्यान रखें.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
विशेष उपाय: मछलियों को आटा डालें.

कर्क राशि (Cancer)
आज आर्थिक मामलों में सफलता मिलने के संकेत हैं. जीविका के क्षेत्र में प्रगति हो सकती है और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.
Career: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं.
Finance: आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन खर्च भी बढ़ सकता है.
Love: मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर रहेंगे.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2
विशेष उपाय: भगवान शिव के दर्शन करें.

सिंह राशि (Leo)
आज भावुकता में निर्णय लेने से बचें. कुछ मामलों में तनाव या उलझनें महसूस हो सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लेना बेहतर रहेगा.
Career: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाएं.
Finance: आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे प्रगति हो सकती है.
Love: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और परिवार का सहयोग मिलेगा.
Health: मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करें.
शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 3
विशेष उपाय: पक्षियों को दाना डालें.

कन्या राशि (Virgo)
आज किसी अधिकारी या घर के मुखिया का सहयोग मिल सकता है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं.
Career: व्यापार और नौकरी में योजनाएं सफल होने के योग हैं.
Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.
Love: परिवार का सहयोग मिलेगा और संबंध बेहतर होंगे.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5
विशेष उपाय: गणेश जी के दर्शन करें.

तुला राशि (Libra)
आज दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और लोगों से सहयोग मिल सकता है.
Career: कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे.
Finance: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.
Love: जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: गुलाबी | शुभ अंक: 6
विशेष उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज आपको सम्मान या उपहार मिलने की संभावना है. किसी महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है, लेकिन दांपत्य जीवन में हल्का मतभेद संभव है.
Career: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.
Finance: आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है.
Love: रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9
विशेष उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius)
आज आपके रचनात्मक कार्य सफल हो सकते हैं. दूसरों से सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं और परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा.
Career: कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं.
Finance: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.
Love: परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3
विशेष उपाय: भगवान शिव के दर्शन करें.

मकर राशि (Capricorn)
आज घर के लिए उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी हो सकती है. शासन या वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिल सकता है.
Career: कार्यक्षेत्र में आपकी बुद्धि और कौशल से कार्य पूरे होंगे.
Finance: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी.
Love: परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 8
विशेष उपाय: संकट मोचन हनुमान जी का पाठ करें.

कुंभ राशि (Aquarius)
आज दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी. परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है.
Career: कार्यक्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे.
Finance: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.
Love: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्ते बेहतर होंगे.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ रंग: आसमानी | शुभ अंक: 8
विशेष उपाय: कन्या को भोजन कराएं.

मीन राशि (Pisces)
आज संतान से जुड़ी जिम्मेदारियों की पूर्ति हो सकती है. शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है.
Career: कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति के संकेत मिल सकते हैं.
Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी.
Love: परिवार का सहयोग मिलेगा.
Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान से बचें.
शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 7
विशेष उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

यह भी पढ़ें- अंक ज्योतिष में Lo Shu Grid क्या है? जन्मतिथि से जानिए व्यक्ति की ताकत और कमजोरियां!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 14 Mar 2026 01:03 PM (IST)
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Horoscope Kal Ka Rashifal Rashifal Tomorrow's Horoscope

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि के लिए 15 मार्च 2026 को स्वास्थ्य संबंधी क्या सलाह है?

मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने और खानपान का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है. परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा, लेकिन दिनभर भागदौड़ बनी रह सकती है.

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