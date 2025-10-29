किसी व्यक्ति के जीवन में सही चीजें नहीं चल रही होती, तो इसका कारण घर का वस्तु हो सकता है. वहीं अगर वास्तु सही हो सब चीजें सहीं चलने लगती है. हमारे शास्त्रों में कई ऐसे आसान टिप्स बताए हैं, जिन्हें अपनाने से सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं. जिसके बाद हमें कई ऐसे शुभ संकेत मिलने लगते हैं, जिन्हें नजरंदाज नहीं करना चाहिए. आइए जानते है उन संकेतों के बारे में.