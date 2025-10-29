हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वास्तु शास्त्र

Vastu Shashtra: अगर आपके घर में दिख रहे हैं ये संकेत तो समझ लें, अच्छा समय होने वाला है शुरू!

Vastu Shastra: किसी के घर का वास्तु बदलते ही कुछ चीजें ऐसी होने लगती हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ संकेत मिलता है. कई बार यह संकेत हमें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं. आइए जानते है कौन से है वे संकेत.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 29 Oct 2025 07:37 PM (IST)
Vastu Shastra: किसी के घर का वास्तु बदलते ही कुछ चीजें ऐसी होने लगती हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ संकेत मिलता है. कई बार यह संकेत हमें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं. आइए जानते है कौन से है वे संकेत.

वास्तु शास्त्र

1/5
किसी व्यक्ति के जीवन में सही चीजें नहीं चल रही होती, तो इसका कारण घर का वस्तु हो सकता है. वहीं अगर वास्तु सही हो सब चीजें सहीं चलने लगती है. हमारे शास्त्रों में कई ऐसे आसान टिप्स बताए हैं, जिन्हें अपनाने से सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं. जिसके बाद हमें कई ऐसे शुभ संकेत मिलने लगते हैं, जिन्हें नजरंदाज नहीं करना चाहिए. आइए जानते है उन संकेतों के बारे में.
किसी व्यक्ति के जीवन में सही चीजें नहीं चल रही होती, तो इसका कारण घर का वस्तु हो सकता है. वहीं अगर वास्तु सही हो सब चीजें सहीं चलने लगती है. हमारे शास्त्रों में कई ऐसे आसान टिप्स बताए हैं, जिन्हें अपनाने से सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं. जिसके बाद हमें कई ऐसे शुभ संकेत मिलने लगते हैं, जिन्हें नजरंदाज नहीं करना चाहिए. आइए जानते है उन संकेतों के बारे में.
2/5
वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप को सपने में बार-बार देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं तो आपके शुभ दिन आने वाले हैं. वहीं इसकी जगह अगर आप बिना वजह हल्का या खुशी रहने लगें हैं तो यह अच्छे दिनों की तरफ इशारा है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप को सपने में बार-बार देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं तो आपके शुभ दिन आने वाले हैं. वहीं इसकी जगह अगर आप बिना वजह हल्का या खुशी रहने लगें हैं तो यह अच्छे दिनों की तरफ इशारा है.
3/5
अगर किसी के घर के बाहर बार-बार गौ माता आती हों तो ऐसे संकेतों को नजरंदाज ना करें और हो सकता है तो गौ माता को कुछ ना कुछ खाने को जरूर दें. यह करना बेहद ही लाभदायक होगा.
अगर किसी के घर के बाहर बार-बार गौ माता आती हों तो ऐसे संकेतों को नजरंदाज ना करें और हो सकता है तो गौ माता को कुछ ना कुछ खाने को जरूर दें. यह करना बेहद ही लाभदायक होगा.
4/5
किसी व्यक्ति की अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नींद खुल जाती है, तो यह भी एक तरह का शुभ संकेत है कि आप की लाइव ट्रैक पर आने वाली है.
किसी व्यक्ति की अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नींद खुल जाती है, तो यह भी एक तरह का शुभ संकेत है कि आप की लाइव ट्रैक पर आने वाली है.
5/5
वहीं अगर किसी के घर के आसपास रोज भगवान का नाम सुनाई दे रहा है तो समझ लें कि घर में खुशहाली आने वाली है. इसलिए जितना हो सके अपने घर की आस-पास की चीजों को समझने की कोशिश करें.
वहीं अगर किसी के घर के आसपास रोज भगवान का नाम सुनाई दे रहा है तो समझ लें कि घर में खुशहाली आने वाली है. इसलिए जितना हो सके अपने घर की आस-पास की चीजों को समझने की कोशिश करें.
Published at : 29 Oct 2025 07:37 PM (IST)
Tags :
Vastu Tips Vastu Shastra Good Luck Signs

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गरजा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला, 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड
वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गरजा दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का बल्ला, 169 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल तोड़े कई रिकॉर्ड
Embed widget