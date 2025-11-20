वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में अटैच बाथरूम बनवाना सही या गलत? जानिए नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार कमरे में अटैच बाथरूम बनवाना गलत नहीं माना जाता है, लेकिन गलत दिशा में बनाने से ये वास्तु दोष का कारण बनता है. कमरे में अटैच बाथरूम बनवाना बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी दिशा और जल निकास वास्तु नियमों के अनुसार होनी चाहिए.