वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में अटैच बाथरूम बनवाना सही या गलत? जानिए नियम

Vastu Tips For Bathroom: आज कल हर कोई अटैच बाथरूम बनवाने लगे हैं. वास्तु शास्त्र के हिसाब से कमरे में अटैच बाथरूम बनाना सही या गलत होता है? वास्तु शास्त्र में बाथरूम बनवाने के क्या नियम हैं?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 20 Nov 2025 08:30 AM (IST)
शौचालय वास्तु नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार कमरे में अटैच बाथरूम बनवाना गलत नहीं माना जाता है, लेकिन गलत दिशा में बनाने से ये वास्तु दोष का कारण बनता है. कमरे में अटैच बाथरूम बनवाना बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी दिशा और जल निकास वास्तु नियमों के अनुसार होनी चाहिए.
वास्तु शास्त्र के अनुसार अटैच बाथरूम घर की उत्तर पूर्व (ईशाण कोण) में बनाने से वास्तु दोष लगता है.इस दिशा में जल निकासी और अशुद्धि से जुड़ा कोई भी स्थान नहीं बनाना चाहिए.
घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा में अटैच बाथरूम बनवाने से स्थिरता में कमी आती है. लेकिन अगर इस दिशा में बेडरूम है और बाथरूम बनाना जरूरी है तो टॉयलेट की सीट, ड्रेन और एग्जॉस्ट दक्षिण या पश्चिम दीवार पर बनवाना चाहिए.
दक्षिण-पूर्व या उत्तर पश्चिम में अटैच बाथरूम बनाना वास्तु के हिसाब से सही माना जाता है. यह दोनों ही दिशाएं अग्नि और वायु तत्व से संबंध रखती है. इसलिए यहां मौजूद बाथरूम ऊर्जाओं को बाधित नहीं करता है.
बेडरूम के अंदर बाथरूम तब दिक्कत पैदा करती है, जब उसका दरवाजा सीधे बेड की ओर खुलता हो. बिना वेंटिलेशन वाले और हमेशा गीला अटैच बाथरूम ऊर्जा को भारी बनाता है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन और नींद की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
Published at : 20 Nov 2025 08:30 AM (IST)
Vastu Tips For Home Vastu Tips Vastu Shastra

प्राइवेसी पॉलिसी

ENT LIVE
