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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 6 July 2026: तुला राशि वालों की लव लाइफ में आएगा रोमांटिक मोड़, साथी की ओर से मिल सकता है खास सरप्राइज

Aaj ka Love Rashifal 6 July 2026: तुला राशि वालों की लव लाइफ में आएगा रोमांटिक मोड़, साथी की ओर से मिल सकता है खास सरप्राइज

Love Horoscope 6 July 2026: क्या 6 जुलाई को तुला राशि वालों के प्रेम जीवन में कोई खूबसूरत सरप्राइज मिलने वाला है? रिश्तों में बढ़ती नजदीकियां, रोमांस और साथी का खास साथ आपके दिन को यादगार बना सकता है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Jul 2026 10:02 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 6 July 2026: सोमवार का दिन प्रेम संबंधों में भावनाओं को समझने, रिश्तों में विश्वास बढ़ाने और दिल की बात खुलकर कहने के अवसर लेकर आया है. कुछ राशियों के लिए रोमांस और नजदीकियां बढ़ेंगी, जबकि कुछ को अपने रिश्तों में धैर्य और संयम बनाए रखने की जरूरत होगी. विवाहित लोगों के लिए जीवनसाथी का साथ संबल बनेगा और सिंगल जातकों के जीवन में भी किसी खास व्यक्ति की एंट्री के संकेत मिल रहे हैं. आइये जानते हैं 12 राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि- रिश्तों में धैर्य से बनेगी बात

आज प्रेम जीवन में छोटी-छोटी गलतफहमियां सामने आ सकती हैं, इसलिए किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और खुलकर बातचीत करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताने की जरूरत होगी. सिंगल जातकों को पुराने रिश्ते की याद परेशान कर सकती है, लेकिन जल्द ही परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी. धैर्य ही रिश्तों को मजबूत बनाएगा.

वृषभ राशि- प्रेम जीवन में आएगी नई खुशियां

आज प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. यदि लंबे समय से कोई मनमुटाव चल रहा था तो उसके समाप्त होने की संभावना है. विवाहित लोगों के बीच विश्वास और सम्मान बढ़ेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव आपको पूरे दिन खुश रखेगा.

मिथुन राशि- दिल की बात कहने का सही समय

आज अपने मन की बात व्यक्त करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी. यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो वह समाप्त हो सकती है. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल जातकों की किसी आकर्षक व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. प्रेम जीवन में विश्वास और अपनापन पहले से अधिक मजबूत होगा.

कर्क राशि- रोमांस से भर जाएगा दिन

आज प्रेम जीवन में खुशियों की बहार रहेगी. पार्टनर के साथ कहीं घूमने या डिनर का प्लान बन सकता है. दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए भी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत बन रहे हैं. प्रेम संबंधों में मधुरता और रोमांस पूरे दिन बना रहेगा.

सिंह राशि- रिश्तों में संयम रखना होगा जरूरी

आज प्रेम संबंधों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. किसी पुरानी बात को लेकर बहस होने की संभावना है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. विवाहित लोगों को रिश्तों में धैर्य रखना होगा. सिंगल जातकों को फिलहाल किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी से बचना चाहिए.

कन्या राशि- प्रेम में बढ़ेगा विश्वास

आज प्रेम जीवन में स्थिरता और खुशियां बनी रहेंगी. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखने से रिश्ता और मजबूत होगा.

तुला राशि- साथी से मिलेगा खास सरप्राइज

आज प्रेम जीवन में रोमांटिक माहौल बना रहेगा. पार्टनर की ओर से कोई खूबसूरत सरप्राइज या प्यार भरा संदेश मिल सकता है. दोनों के बीच अपनापन और नजदीकियां बढ़ेंगी. विवाहित लोगों के लिए दिन यादगार रहेगा. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. रिश्तों में खुशियां और सकारात्मकता बनी रहेगी.

वृश्चिक राशि- भावनात्मक जुड़ाव होगा मजबूत

आज प्रेम जीवन में साथी का पूरा सहयोग मिलेगा. यदि कोई गलतफहमी चल रही थी तो बातचीत से उसका समाधान निकल सकता है. रिश्तों में विश्वास और सम्मान बढ़ेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है. प्रेम संबंधों में नई उम्मीदें और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

धनु राशि- रिश्तों में समझदारी से आएगी मिठास

आज प्रेम जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन समझदारी से स्थिति संभल जाएगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए. समय के साथ रिश्तों में मधुरता और विश्वास फिर से लौटेगा.

मकर राशि- साथी के साथ बिताएंगे खूबसूरत पल

आज प्रेम जीवन में खुशियां और रोमांस दोनों भरपूर रहेंगे. पार्टनर के साथ हंसी-मजाक और यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा. भविष्य की योजनाओं पर चर्चा रिश्ते को नई दिशा दे सकती है. विवाहित लोगों के बीच प्यार और विश्वास बढ़ेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. दिल की बातें साझा करने के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा.

कुंभ राशि- प्रेम संबंधों में आएगी नई ताजगी

आज आपका आकर्षक व्यक्तित्व साथी को प्रभावित करेगा. रिश्तों में चल रही दूरियां समाप्त हो सकती हैं और दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. प्रेम जीवन में नई उम्मीदें और रोमांटिक पल खुशियां लेकर आएंगे.

मीन राशि- दिल की भावनाओं को मिलेगा सम्मान

आज प्रेम जीवन आपके लिए बेहद खास रहने वाला है. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और हर कदम पर आपका साथ देगा. दोनों के बीच विश्वास और रोमांस पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों के रिश्ते में नई ताजगी आएगी. सिंगल लोगों की किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने के लिए यह दिन बेहद शुभ साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Jul 2026 10:02 PM (IST)
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