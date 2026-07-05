Budh Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, संवाद और व्यापार के कारक माने जाने वाले बुध ग्रह 7 जुलाई को वक्री चाल चलते हुए अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं. बुध इस राशि में आगामी 5 अगस्त तक विराजमान रहेंगे, जिसके बाद वे कर्क राशि में प्रवेश करेंगे. लगभग एक महीने की इस अवधि में बुध की उल्टी चाल का असर देश-दुनिया, मौसम, शेयर बाजार और सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिलेगा.

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, बुध की यह वक्री चाल कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आएगी, तो वहीं मेष, कर्क और तुला समेत कुछ राशियों को व्यापारिक रुकावटों और गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है.

ज्योतिष में बुध ग्रह का महत्व और लक्षण

सनातन परंपरा में बुध को सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह माना गया है. ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया:

कारक: बुध ग्रह व्यक्ति में बुद्धि, विवेक, हाज़िर-जवाबी, तर्कक्षमता और हास्य-विनोद का प्रतिनिधित्व करते हैं.

बुध ग्रह व्यक्ति में बुद्धि, विवेक, हाज़िर-जवाबी, तर्कक्षमता और हास्य-विनोद का प्रतिनिधित्व करते हैं. मित्र और शत्रु ग्रह: सूर्य और शुक्र, बुध के मित्र ग्रह हैं, जबकि चंद्रमा और मंगल इनके शत्रु माने जाते हैं.

सूर्य और शुक्र, बुध के मित्र ग्रह हैं, जबकि चंद्रमा और मंगल इनके शत्रु माने जाते हैं. योग: सूर्य के साथ बुध की युति होने पर राजयोग समान 'बुधादित्य योग' का निर्माण होता है. मिथुन और कन्या इसके स्वामी हैं. बुध मीन राशि में नीच और कन्या राशि में उच्च के होते हैं.

सूर्य के साथ बुध की युति होने पर राजयोग समान 'बुधादित्य योग' का निर्माण होता है. मिथुन और कन्या इसके स्वामी हैं. बुध मीन राशि में नीच और कन्या राशि में उच्च के होते हैं. कमजोर बुध के लक्षण: यदि कुंडली में बुध की स्थिति ठीक न हो, तो व्यक्ति के जीवन में भ्रम रहता है, वाणी में कटुता आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता और त्वचा या नसों से जुड़ी बीमारियां घेर लेती हैं.

देश-दुनिया, मौसम और मनोरंजन जगत पर क्या होगा असर?

कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के मुताबिक, बुध के इस राशि परिवर्तन का व्यापक असर देखने को मिलेगा:

मौसम और कृषि: देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलेगा. अच्छी वर्षा होने से किसानों में उत्साह बढ़ेगा.

देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलेगा. अच्छी वर्षा होने से किसानों में उत्साह बढ़ेगा. बाजार और बिजनेस: व्यापारिक संस्थानों में तेजी आएगी. शेयर मार्केट में उछाल की संभावना है, जिससे निवेशकों को लेन-देन में बड़ा फायदा हो सकता है.

व्यापारिक संस्थानों में तेजी आएगी. शेयर मार्केट में उछाल की संभावना है, जिससे निवेशकों को लेन-देन में बड़ा फायदा हो सकता है. सिनेमा जगत (बॉलीवुड): फिल्मी सितारों के लिए यह समय उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. किसी बड़े सुपरस्टार की तबीयत खराब हो सकती है या उनके करियर में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है.

वक्री बुध का सभी 12 राशियों पर प्रभाव

मेष राशि (Aries): साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपके कम्युनिकेशन स्किल (संचार कौशल) की तारीफ होगी. छोटे भाई-बहनों से सहयोग और लाभ मिलेगा.

वृषभ राशि (Taurus): अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. अपनी मधुर वाणी से आप कार्यस्थल और परिवार में लोगों का दिल जीतने में सफल रहेंगे.

मिथुन राशि (Gemini): बुध का गोचर इसी राशि में हो रहा है. आपकी तार्किक और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी. कार्यक्षेत्र में लीडरशिप क्वालिटी निखरेगी और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

कर्क राशि (Cancer): जो जातक विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है. हालांकि, कोर्ट-कचहरी और कानूनी मामलों में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है.

सिंह राशि (Leo): आय के नए स्रोत खुलेंगे. पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है. बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे, जिससे प्रमोशन या सैलरी हाइक के योग बनेंगे.

कन्या राशि (Virgo): करियर के लिहाज से यह गोचर शानदार रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को नए और बेहतर जॉब ऑफर मिल सकते हैं. बिजनेस के विस्तार की योजनाएं सफल होंगी.

तुला राशि (Libra): लंबे समय से रुके हुए काम अचानक पूरे होने लगेंगे, जिससे मानसिक तनाव कम होगा. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio): स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें, विशेषकर पेट और त्वचा से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. आर्थिक मामलों में रिस्क न लें और किसी को उधार देने से बचें.

धनु राशि (Sagittarius): जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद समाप्त होंगे और आपसी तालमेल बेहतर होगा. पार्टनरशिप (साझेदारी) में बिजनेस करने वालों को अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है.

मकर राशि (Capricorn): यदि कोर्ट में कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप चुनौतियों को आसानी से पार कर लेंगे.

कुंभ राशि (Aquarius): विद्यार्थियों और छात्रों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है. परीक्षा-प्रतियोगिता में उत्कृष्ट सफलता मिलेगी. प्रेम संबंधों के लिए भी समय अनुकूल है.

मीन राशि (Pisces): भूमि, भवन या नया वाहन खरीदने के सुखद योग बन रहे हैं. माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके साथ रिश्ते मजबूत होंगे. घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा.

वक्री बुध के अशुभ प्रभाव से बचने के सरल उपाय

भविष्यवक्ता डा. अनीष व्यास के अनुसार, यदि आपकी कुंडली में बुध पीड़ित हैं या इस गोचर के दौरान आपको परेशानी आ रही है, तो ये उपाय करें:

दुर्गा मां की आराधना: नियमित रूप से मां दुर्गा की पूजा करें.

नियमित रूप से मां दुर्गा की पूजा करें. गणेश जी को दूर्वा: बुधवार के दिन भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं और दूर्वा (दूब घास) की 11 या 21 गांठें अर्पित करें.

बुधवार के दिन भगवान गणेश को सिंदूर लगाएं और दूर्वा (दूब घास) की 11 या 21 गांठें अर्पित करें. हरा चारा और दान: बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं. जरूरतमंदों को साबुत हरी मूंग की दाल और पालक का दान करें.

बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं. जरूरतमंदों को साबुत हरी मूंग की दाल और पालक का दान करें. कन्या पूजन: बुधवार के दिन छोटी कन्याओं का पूजन कर उन्हें हरी वस्तुएं (जैसे हरी चूड़ियां, वस्त्र) दान करें.

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