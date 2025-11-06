वास्तु के अनुसार घर में उल्लू की मूर्ति क्यों और किस दिशा में रखनी चाहिए? जानिए इसका महत्व

घर में उल्लू की प्रतिमा रखने से सही निर्णय लेने और अवसरों को पहचानने की शक्ति प्राप्त होती है. इसके अलावा ये आपके सोचने समझने की क्षमता पर भी अच्छा प्रभाव डालता है. जिन लोगों को व्यापार से जुड़े मामलों में आए दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें अपने पास उल्लू की छोटी सी प्रतिमा जरूर रखनी चाहिए.