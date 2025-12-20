मान्यता है कि मेन एंट्रेस से ही हमारे भाग्य का दरवाजा खुलता है. ऐसे में ज्यादातर लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर डोरमेट यानी पायदान रखते हैं. पायदान जहां एक तरफ सजावट और सुंदरता को बढ़ाता है. वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर मिट्टी और गंदगी को नहीं आने देता है.