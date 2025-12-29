हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया अब स्कूलों के हाथों में, जानें कब क्या होगा?

दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया अब स्कूलों के हाथ में आ गई है. जहां तय तारीखों के अनुसार डेटा अपलोड, अंक निर्धारण और सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी.

29 Dec 2025 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया अब एक नए चरण में पहुंच गई है. अभिभावकों की तरफ से आवेदन भरने की समय-सीमा खत्म होने के बाद अब सारा फोकस स्कूलों पर है. स्कूल बच्चों का डेटा अपलोड करेंगे, अंक तय करेंगे और चयन की लिस्ट जारी करेंगे. आइए जानते हैं डिटेल्स...

नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद होते ही स्कूलों की भूमिका शुरू हो जाती है. 9 जनवरी से स्कूल पंजीकृत बच्चों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना शुरू करेंगे. इसके बाद 16 जनवरी तक स्कूल आधिकारिक प्वाइंट सिस्टम के आधार पर अंक अपलोड करेंगे. अभिभावकों को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है पहली चयन सूची का. यह लिस्ट 23 जनवरी को जारी की जाएगी. जिन बच्चों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आएगा, उनके माता-पिता को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी मौके मिलेंगे.

आपत्ति और सवाल पूछने का मौका

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर पहली लिस्ट में किसी तरह की गलती या आपत्ति होती है, तो अभिभावक 24 जनवरी से 3 फरवरी के बीच अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके बाद 9 फरवरी को दूसरी चयन सूची जारी की जाएगी. दूसरी सूची को लेकर भी अगर कोई सवाल हो, तो 10 फरवरी से 16 फरवरी तक शिकायत का समाधान किया जाएगा. अगर इसके बाद भी सीटें खाली रहती हैं, तो 5 मार्च को अगली सूची जारी की जा सकती है. पूरी दाखिला प्रक्रिया का समापन 19 मार्च को होगा.

उम्र को लेकर क्या हैं नियम?

नर्सरी दाखिले में उम्र का नियम बहुत अहम होता है. नए नियमों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक बच्चे की न्यूनतम उम्र तय की गई है. नर्सरी (बाल वाटिका-1 / प्री-स्कूल 1) बच्चे की उम्र 3 साल से 4 साल के बीच होनी चाहिए. केजी (KG) बच्चे की उम्र 4 साल से 5 साल के बीच होनी चाहिए. कक्षा 1 में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 5 साल से 6 साल के बीच होनी चाहिए. सरकार ने यह भी साफ किया है कि ये नए उम्र नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पूरी तरह लागू होंगे.

30 दिन की छूट का विकल्प

स्कूलों को यह छूट दी गई है कि वे माता-पिता के अनुरोध पर बच्चे की उम्र में अधिकतम 30 दिन तक की छूट दे सकते हैं. हालांकि, यह फैसला पूरी तरह स्कूल के नियमों और उनकी सहमति पर निर्भर करेगा.

अभिभावकों को क्या करना चाहिए?

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है. नियमित रूप से आधिकारिक दाखिला पोर्टल और स्कूल की वेबसाइट देखते रहें. चयन सूची आने पर अंक और विवरण ध्यान से जांचें. अगर कोई गलती दिखे, तो तय समय में ही शिकायत दर्ज कराएं. चयन होने के बाद जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
29 Dec 2025 01:07 PM (IST)
