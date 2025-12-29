दिल्ली में कब से मिलने लगेगा पिंक सहेली कार्ड, बस में ट्रैवल करती हैं तो नोट कर लें डेट
दिल्ली सरकार महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है. अब गुलाबी कागजी टिकट की जगह महिलाओं को कॉन्टैक्टलेस पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा.
दिल्ली सरकार महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा सुविधा में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिससे महिलाओं का बस में यात्रा करना और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा. दिल्ली सरकार महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठाने के लिए एक कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड प्रदान करेगी, जिसके तहत महिलाएं आसानी से बसों में यात्रा कर पाएंगी. पहले महिलाओं को गुलाबी कागजी टिकट यात्रा के दौरान दिया जाता था, लेकिन अब इस गुलाबी टिकट को बदलकर उसकी जगह पिंक सहेली कार्ड दिया जाएगा.
कब से मिलने लगेगा कार्ड
दिल्ली सरकार की योजना के मुताबिक, 2026 यानी नए साल पर यह कार्ड महिलाओं के लिए उपलब्ध हो जाएगा. कार्ड को जनवरी 2026 तक पूरी दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा. इस स्मार्ट कार्ड का उद्देश्य योजना को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है. दिल्ली सरकार महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा करने के लिए पिंक सहेली कार्ड प्रदान करेगी, जिसकी मदद से महिलाएं अपने कार्ड को बस कंडक्टर के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन पर एक बार टैप करके मुफ्त बस यात्रा का लाभ ले सकती हैं. दिल्ली सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हर महीने लगभग 2 करोड़ महिलाएं इस मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठाती हैं और सफर करती हैं, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है.
सरकार को मिलेगा यात्रियों का सटीक डेटा
इस नए बदलाव से सरकार के पास महिलाओं की यात्रा का सटीक डेटा होगा, जिससे भीड़ वाले रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी और बसों का बेहतर मैनेजमेंट किया जा सकेगा, ताकि यात्री बिना किसी परेशानी के बसों में यात्रा कर सकें.
आधार कार्ड हुआ अनिवार्य
इस योजना में सबसे बड़ा बदलाव आधार कार्ड को अनिवार्य करके किया गया है, जिसके तहत पिंक सहेली कार्ड बनवाने के लिए दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड होना जरूरी है. यानी जो महिलाएं दिल्ली की निवासी होंगी, वही इस स्मार्ट कार्ड को बनवा सकती हैं और मुफ्त बस यात्रा का लाभ ले सकती हैं. इस कार्ड पर लाभार्थी की पूरी जानकारी दर्ज होगी, जिससे पहचान करना आसान होगा.
पिंक सहेली कार्ड कहां और कैसे बनवाएं?
अगर किसी महिला को पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाना है, तो वह डीएम या एसडीएम कार्यालयों, कॉमन सर्विस सेंटर या अपनी नजदीकी बस डिपो में जाकर कार्ड बनवा सकती है. दिल्ली स्तर पर इन सभी स्थानों पर पंजीकरण काउंटर खोले जाएंगे, जिससे कार्ड बनवाने में किसी तरह की परेशानी न हो.
