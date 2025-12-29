BMC चुनाव से पहले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका! NCP की बड़ी महिला नेता ने थामा BJP का हाथ

BMC चुनाव से पहले शरद पवार को सबसे बड़ा झटका लगा है. NCP शरद पवार गुट की मुंबई अध्यक्ष राखी जाधव आज (सोमवार, 29 दिसंबर) BJP में शामिल हो गई हैं. उन्होंने BJP के स्थानीय विधायक पराग शाह से मुलाकात की है. इसके बाद राखी जाधव महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके वर्षा बंगले पर गईं.

बीते कई दिन इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि मुंबई में शरद पवार की एनसीपी किसका साथ देगी. शरद पवार के सामने दो विकल्प थे. एक उद्धव ठाकरे और दूसरी कांग्रेस. हालांकि, इस बीच बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए शरद पवार की मुंबई अध्यक्ष को ही अपने पाले में ले लिया. इससे शरद पवार की पार्टी को बीएमसी चुनाव से पहले बेहद बड़ा शॉक लगा है.

सीट बंटवारे को लेकर नाराज थीं राखी जाधव

विधायक पराग शाह की मौजूदगी में राखी जाधव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है. जब अजित पवार और शरद पवार के बीच टूट पड़ी थी, तब राखी जाधव ने शरद पवार का समर्थन किया था. हालांकि, बाद में सीटों के बंटवारे को लेकर उनमें नाराजगी थी. इसके चलते राखी ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया.

बताया जा रहा है कि राखी जाधव ने शरद पवार को 52 संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट दी थी. उनका मानना था कि गठबंधन में एनसीपी-एसपी को कम से कम 30 सीटें तो मिल ही जाएंगी. हालांकि, ऐसा हुआ नहीं. इस बात से राखी जाधव ने नाराजगी जताई थी कि वरिष्ठ नेताओं ने ज्यादा सीटें पाने की कोशिश नहीं की.

अब क्या होगा राखी जाधव का अगला कदम?

सूत्रों की मानें तो राखी जाधव को बीजेपी घाटकोपर से टिकट दे सकती है. हालांकि यह भी माना जा रहा है कि राखी जाधव के जिस वार्ड से भी टिकट मिलेगा, वहां बीजेपी कार्यकर्ता बगावत कर सकते हैं. यानी बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी के इस कदम से उनके अपने ही कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं.