Vastu Tips: खाने की थाली भी तय करती है आपका भाग्य! वस्तुशास्त्र के 6 नियम जानें

वास्तु शास्त्र में केवल घर की बनावट ही नहीं, बल्कि भोजन करने और बनाने की सही विधि को भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि अगर भोजन से जुड़े वास्तु नियमों की अनदेखी की जाए, तो जीवन में आर्थिक, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं. कहा जाता है कि भोजन का असर तभी होता है, जब उसे सही स्थान, सही दिशा और सही मनोभाव के साथ ग्रहण किया जाए.