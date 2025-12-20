हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vastu Tips: खाने की थाली भी तय करती है आपका भाग्य! वस्तुशास्त्र के 6 नियम जानें

Vastu Tips: खाने की थाली भी तय करती है आपका भाग्य! वस्तुशास्त्र के 6 नियम जानें

Vastu Tips: वास्तु के अनुसार सिर्फ घर की बनावट नहीं, बल्कि खाने-पीने का सही तरीका भी जरूरी है. गलत दिशा या मन से खाना लेने से सेहत, पैसा और मन की परेशानियां बढ़ सकती हैं.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 20 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Vastu Tips: वास्तु के अनुसार सिर्फ घर की बनावट नहीं, बल्कि खाने-पीने का सही तरीका भी जरूरी है. गलत दिशा या मन से खाना लेने से सेहत, पैसा और मन की परेशानियां बढ़ सकती हैं.

खाने-पीने का सही तरीका

1/6
वास्तु शास्त्र में केवल घर की बनावट ही नहीं, बल्कि भोजन करने और बनाने की सही विधि को भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि अगर भोजन से जुड़े वास्तु नियमों की अनदेखी की जाए, तो जीवन में आर्थिक, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं. कहा जाता है कि भोजन का असर तभी होता है, जब उसे सही स्थान, सही दिशा और सही मनोभाव के साथ ग्रहण किया जाए.
वास्तु शास्त्र में केवल घर की बनावट ही नहीं, बल्कि भोजन करने और बनाने की सही विधि को भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि अगर भोजन से जुड़े वास्तु नियमों की अनदेखी की जाए, तो जीवन में आर्थिक, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं. कहा जाता है कि भोजन का असर तभी होता है, जब उसे सही स्थान, सही दिशा और सही मनोभाव के साथ ग्रहण किया जाए.
2/6
कई लोग घर की चौखट पर ही बैठ कर भोजन कर लेते हैं. लेकिन वास्तु के अनुसार, घर की चौखट पर बैठकर भोजन करना अशुभ माना गया है. धार्मिक मान्यताओं में चौखट को देव स्थान के रूप में देखा जाता है. इस स्थान पर बैठकर भोजन करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है और पारिवारिक कलह की स्थिति बन सकती है.
कई लोग घर की चौखट पर ही बैठ कर भोजन कर लेते हैं. लेकिन वास्तु के अनुसार, घर की चौखट पर बैठकर भोजन करना अशुभ माना गया है. धार्मिक मान्यताओं में चौखट को देव स्थान के रूप में देखा जाता है. इस स्थान पर बैठकर भोजन करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है और पारिवारिक कलह की स्थिति बन सकती है.
Published at : 20 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Positive Energy Kitchen Vastu Vastu Shastra Food Vastu

