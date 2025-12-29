'मुझे अंकल आमिर का पैसा नहीं मिलेगा', अपनी 'बिगड़ती' फाइनेंशियल कंडीशन पर बोले इमरान खान

इमरान खान, ने साल 2008 में जेनेलिया डिसूजा के साथ अपनी पहली फिल्म 'जाने तू... या जाने ना' से रातोंरात फेमस हासिल कर लिया था. उसके बाद उनकी फिल्मों ने ठीक –ठाक परफॉर्म किया लेकिन उनका करियर खास नहीं चल पाया. फिलहाल वे सालों से बॉलीवुड से दूर हैं. वहीं इमरान खान ने अब एक इंटरव्यू में अपने करियर के उतार-चढ़ाव और चकाचौंध से दूर जीवन के बारे में खुलकर बात की है.

दरअसल समदिश के पॉडकास्ट 'अनफिल्टर्ड विद समदिश' पर बातचीत में अभिनेता ने कहा कि उनकी पहली फिल्म की सफलता ने उन्हें बॉलीवुड के उभरते सितारों की कैटेगिरी में तो पहुंचा दिया, लेकिन यह चमक जल्दी ही फीकी पड़ गई; और काम भी कम हो गया. इमरान ने स्वीकार किया कि हालांकि उनकी पहली हिट के बाद उनकी फीस बढ़ गई थी, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है कि उन्हें फैमिली नेम की वजह से आसानी से सक्सेस मिल गई थी.

‘आमिर अंकल का पैसा मेरा नहीं है’

उन्होंने ‘नेपोकिड’ के टैग का सीधा जवाब देते हुए, कहा कि लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि आमिर खान का भतीजा होने से फिल्म इंडस्ट्री में सफलता की गारंटी मिल जाती है. उन्होंने समझाया कि उनकी जिंदगी की सच्चाई लोगों की कल्पना से बहुत अलग है, और यह भी कहा कि फैमिली अवसरों, स्टारडम या धन की गारंटी नहीं देते.इमरान आगे कहते हैं, “मेरे अंकल आमिर खान एक फिल्म स्टार हैं. वो मेरी मां के कजिन भाई हैं… वो पैसा मेरा नहीं है, वो मुझे नहीं मिलेगा.”

इमरान ने इंडस्ट्री में पे गैप पर भी सवाल खड़े किए

इमरान ने फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद पे गैप पर भी सवाल उठाया, उन्होंने रणवीर सिंह और रणबीर कपूर जैसे बड़े सितारों की मोटी फीस का जिक्र किया, जबकि कई अन्य फेयर सैलरी पाने के लिए स्ट्रगल कर रेह हैं कर रहे हैं.

काम ना मिलने से फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ा असर

एक दशक से अधिक समय से फिल्मों से दूर रहे इस अभिनेता ने लाइमलाइट से दूर रहने के बाद आए फाइनेंशियल प्रेशर के बारे में खुलकर बात की. पिछले दस वर्षों में उनके जीवन में कई बड़े बदलाव आए हैं, जिनमें पत्नी अवंतिका मलिक से उनका सैपरेशन भी शामिल है. इस दौरान काम न मिलने के कारण इमरान ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति पर काफी असर पड़ा, लेकिन सोच-समझकर की गई प्लानिंग ने उन्हें आर्थिक रूप से स्थिर बनाए रखने में मदद की. उन्होंने आगे कहा कि लाइफ के हर फैसले को सिर्फ हिसाब-किताब के आधार पर नहीं लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि कुछ फैसले अपनी शांति और खुशी के लिए भी लेने पड़ते हैं.