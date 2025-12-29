New Year Rangoli Design: नए साल 2026 के स्वागत में अब कुछ ही दिन बचे हैं और इसी के साथ घरों में सजावट की तैयारी अभी शुरू हो चुकी है. जहां कुछ लोग नए साल पर बाहर घूमने या पार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं कई लोग नए साल की शुरुआत घर पर सादगी और शुभता के साथ करना पसंद करते हैं. ऐसे में रंगोली एक ऐसा पारंपरिक तरीका है, जो घर को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ पॉजिटिव माहौल भी बनता है.

ऐसे में अगर आप भी नए साल पर अपने घर के एंट्रेंस या आंगन को खास बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ सिंपल और बेस्ट रंगोली डिजाइन घर में बना सकते हैं. चलिए तो आज हम आपको बताते हैं कि नए साल के स्वागत के लिए आप कैसे सिंपल और बेस्ट रंगोली डिजाइन बना सकते हैं

मोर डिजाइन वाली रंगोली से घर को दें रॉयल टच

नए साल के मौके पर मोर के डिजाइन वाली रंगोली बहुत आकर्षक लगती है. यह डिजाइन थोड़ी आर्टिस्टिक जरूर होती है, इसलिए रंगोली बनाने से पहले चौक से हल्की आउटलाइन बनाना ज्यादा सही रहता है. मोर के साथ हाफ सर्कल फूल और पत्तियों का डिजाइन भी चौक से बनाया जा सकता है. इसके बाद छलनी की मदद से नीला, लाल और पीला रंग भरें. आउटलाइन को डार्क ब्लू रखें, पत्तियों में ग्रीन और येलो कलर दें. वहीं लास्ट में व्हाइट रंग से डॉट और आउटलाइन बनाकर हैप्पी न्यू ईयर 2026 भी आप लिख सकते हैं.

बिना चौक के आसान डिजाइन

अगर आप सिंपल और जल्दी बनने वाली रंगोली चाहते हैं, तो फूलों वाली डिजाइन अच्छा ऑप्शन है. इसमें चौक की जरूरत नहीं होती है. इस रंगोली में आप बीच में थोड़ा सा रंग रखकर उसे उंगली की मदद से गोल शेप दें. इसके बाद छोटे-छोटे डॉट बनाकर चम्मच के पिछले हिस्से से दबाकर पंखुड़ियां तैयार करें. अब हाफ सर्कल और बाकी फूल बनाकर खाली जगह भरें. लास्ट में व्हाइट रंग से हैप्पी न्यू ईयर लिखकर डॉट से आउटलाइन करें.

कृष्ण थीम वाली रंगोली

कृष्ण थीम वाली रंगोली उन लोगों के लिए होती है, जिनकी ड्राइंग थोड़ी अच्छी है. इसमें सबसे पहले आप चौक से कृष्ण जी के हाथ, बांसुरी और मोर पंख की आउटलाइन बनाएं. इसके बाद इन हिस्सों में रंग भरें, वहीं बची हुई जगह को नीले रंग से फिल करें. रंगोली की अच्छी फिनिश के लिए छलनी का इस्तेमाल किया जा सकता है और इस रंगोली में भी आप नीचे की तरफ हैप्पी न्यू ईयर लिखकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं.

न्यू ईयर के लिए लोटस रंगोली डिजाइन

कमल के डिजाइन वाली रंगोली घर के आंगन में बहुत खूबसूरत लगती है. इसके लिए आप पहले छोटा सा गोल बनाकर चार पत्तियों का फूल तैयार करें. फिर रंगोली वाली पंखुड़ियां बनाएं. इसके चारों ओर हैप्पी न्यू ईयर 2026 लिखने के लिए बॉक्स बनाएं और ऊपर कमल के फूल का डिजाइन तैयार करें. लास्ट में व्हाइट कलर से आउटलाइन कर रंगोली को फिनिशिंग दें.

छोटे स्पेस के लिए परफेक्ट रंगोली डिजाइन

अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है, तो छोटी रंगोली डिजाइन भी बहुत सुंदर लगती है. इसे आप मंदिर के सामने या किसी कोने में बना सकते हैं. वहीं इस रंगोली को चारों तरफ दिए सजाकर और आकर्षक बनाया जा सकता है.

