एक्सप्लोरर
Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम यम दीपक से जुड़े ये 6 उपाय जरूर करें, वास्तु दोष की समस्या होगी खत्म!
Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम हर कोई अपने घर के बाहर एक यम का दीपक जरूर जलाता है. इस धनतेरस यम दीपक से जुड़ा ये उपाय आपके घर में वास्तु दोष की समस्याओं को खत्म कर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देगा.
धनतेरस 2025 याद दीप दान उपाय
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 18 Oct 2025 10:56 AM (IST)
Tags :Goddess Laxmi Yam Deep Dhanteras 2025
वास्तु शास्त्र
6 Photos
धनतेरस की शाम यम दीपक से जुड़े ये 6 उपाय जरूर करें, वास्तु दोष की समस्या होगी खत्म!
वास्तु शास्त्र
5 Photos
घर में पीतल की मछली क्यों रखनी चाहिए? जानिए इसका वास्तु, ज्योतिष और धार्मिक महत्व
वास्तु शास्त्र
7 Photos
घर में हाथी की मूर्ति लक, वेल्थ और गुड वाइब्स का पॉवर कॉम्बो! जानिए इसके फायदे
वास्तु शास्त्र
6 Photos
लाबुबू गुड़िया को घर में रखना चाहिए या नहीं? वास्तु के नियमों से जानें रहस्य
वास्तु शास्त्र
5 Photos
मोबाइल वॉलपेपर पर भगवान की तस्वीर क्यों नहीं लगानी चाहिए? जानिए इसका धार्मिक और वास्तु कारण
वास्तु शास्त्र
6 Photos
दीवाली में इन जगहों में भूलकर भी पैसा रखने से बचें, माता लक्ष्मी होती हैं नाराज!
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
दिल्ली के लालकिले से फतेहपुर सीकरी तक, मुगल बादशाह अकबर कैसे मनाता था दिवाली?
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion