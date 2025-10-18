आज देशभर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है. इस मौके पर लोग सोना-चांदी, बर्तनों समेत अन्य सामान की खरीदारी करेंगे. धनतेरस की शाम को यम का दीपक जलाया जाता है. धनतेरस के दिन एक खास तरह का उपाय करने से घर का वास्तु दोष शांत होने के साथ सुख-शांति और अरोग्य भी लाएगा.