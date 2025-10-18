हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम यम दीपक से जुड़े ये 6 उपाय जरूर करें, वास्तु दोष की समस्या होगी खत्म!

Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम यम दीपक से जुड़े ये 6 उपाय जरूर करें, वास्तु दोष की समस्या होगी खत्म!

Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम हर कोई अपने घर के बाहर एक यम का दीपक जरूर जलाता है. इस धनतेरस यम दीपक से जुड़ा ये उपाय आपके घर में वास्तु दोष की समस्याओं को खत्म कर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 18 Oct 2025 10:56 AM (IST)
Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम हर कोई अपने घर के बाहर एक यम का दीपक जरूर जलाता है. इस धनतेरस यम दीपक से जुड़ा ये उपाय आपके घर में वास्तु दोष की समस्याओं को खत्म कर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देगा.

धनतेरस 2025 याद दीप दान उपाय

1/6
आज देशभर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है. इस मौके पर लोग सोना-चांदी, बर्तनों समेत अन्य सामान की खरीदारी करेंगे. धनतेरस की शाम को यम का दीपक जलाया जाता है. धनतेरस के दिन एक खास तरह का उपाय करने से घर का वास्तु दोष शांत होने के साथ सुख-शांति और अरोग्य भी लाएगा.
आज देशभर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है. इस मौके पर लोग सोना-चांदी, बर्तनों समेत अन्य सामान की खरीदारी करेंगे. धनतेरस की शाम को यम का दीपक जलाया जाता है. धनतेरस के दिन एक खास तरह का उपाय करने से घर का वास्तु दोष शांत होने के साथ सुख-शांति और अरोग्य भी लाएगा.
2/6
वास्तु दोष की स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब घर के पांच तत्व पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और भूमि आपसे में असंतुलन हो जाए. इस धनतेरस पांच दीए इन पांच तत्वों को संतुलन करने का काम करेंगे.
वास्तु दोष की स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब घर के पांच तत्व पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और भूमि आपसे में असंतुलन हो जाए. इस धनतेरस पांच दीए इन पांच तत्वों को संतुलन करने का काम करेंगे.
3/6
धनतेरस की शाम को पहले दीए में दो लौंग डालिए. इसे पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना जाता है. दूसरे दीए में दो इलायची डाले, यह जल तत्व का प्रतीक माना जाता है.
धनतेरस की शाम को पहले दीए में दो लौंग डालिए. इसे पृथ्वी तत्व का प्रतीक माना जाता है. दूसरे दीए में दो इलायची डाले, यह जल तत्व का प्रतीक माना जाता है.
4/6
तीसरे दीए में दो काली साबूत मिर्च डालिए, इसे अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है. चौथे दीए में भीमसैनी कपूर डालिए, यह वायु तत्व का प्रतीक माना जाता है.
तीसरे दीए में दो काली साबूत मिर्च डालिए, इसे अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है. चौथे दीए में भीमसैनी कपूर डालिए, यह वायु तत्व का प्रतीक माना जाता है.
5/6
जबकि पांचवें दीए में चंदन का पाउडर डालिए, यह आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है. धनतेरस के दिन इन पांचों दीए को घर के मुख्य द्वार पर रखें. शाम होने के बाद इन्हें जलाएं.
जबकि पांचवें दीए में चंदन का पाउडर डालिए, यह आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है. धनतेरस के दिन इन पांचों दीए को घर के मुख्य द्वार पर रखें. शाम होने के बाद इन्हें जलाएं.
6/6
इसके बाद छठा दीया यम का होता है, इसे संध्याकाल होते ही घर की दक्षिण दीशा में जलाएं. धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है.
इसके बाद छठा दीया यम का होता है, इसे संध्याकाल होते ही घर की दक्षिण दीशा में जलाएं. धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है.
Published at : 18 Oct 2025 10:56 AM (IST)
Embed widget